Як виглядають найдорожчі кросівки Dior на підборах за 41 тис. грн

Як виглядають найдорожчі кроссовки Dior на каблуку / Фото: dior.com
Спортивне взуття з елементами жіночності — не така вже й рідкість: у грудні Nike випустили бутси на підборах, а трохи раніше Balenciaga створили крокси на шпильці. Dior теж не пасуть задніх, тому гордо демонструють свою версію гламурних кросівок D-Zenith на підборах із позолотою.
Флагманський стиль показу мод, D-Zenith, є гібридним твором, що поєднує акценти спортивного одягу з елегантним силуетом ботильйонів. Модель із телячої шкіри білого кольору доповнена носком із технічного трикотажу з написом CHRISTIAN DIOR.
Такі деталі як шнурівка, сітчасті та шкіряні вставки та гумова підошва підкреслюють спортивний вигляд. У комплекті з 8-сантиметровим каблуком із золотим оздобленням, натхненим скульптурами Костянтина Бранкузі, ботфорти надають кутюрний штрих будь-якому образу.
— написано в описі товару на сайті Dior.
Ціна такого розкішного твору від кутюр — $1490 (41659 грн). І вони є практично у всіх ходових розмірах. Ще б пак
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