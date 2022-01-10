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СЬОГОДНІ Life Статті про стиль

Від плоских балеток – до квадратних носків: 7 пар взуття, яке носитимуть усі у 2022 році

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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10 січня, 15:13
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Лаковані, гостроносі, на масивній платформі та тонкій танкетці: у цих моделях і не лише ходитимуть усі дівчата
Наймодніше взуття 2022 року
Наймодніше взуття 2022 року / Фото: Колаж: Сьогодні

Раніше ми розповіли про 5 модних тенденцій сезону весна-літо 2022. Тепер поговоримо більш детально про кожну з них. Для початку пропонуємо розібратися, яке взуття ми носитимемо цього року.

У 2022 році варто підготувати свої ноги до того, що взуття не завжди буде зручним, зате стильним. А далі вже вам вирішувати, чи варті віяння моди вашого комфорту. Гострі носки, плоскі балетки та екстримальна платформа – створять конкуренцію кросівкам та лоферам. Але докладніше про все по порядку.

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Масивна платформа

Ширше, товстіше, твердіше – саме така платформа на нас чекає у модному взутті 2022 року. Цю тенденцію ми спостерігатимемо і в літніх босоніжках, і в зимових черевиках. Також готуйтеся до того, що моделі взуття будуть представлені практично у всіх кольорах веселки, а матеріали – натуральні. Взуття буде прикрашене металевими вставками, ременями, шнурками, бахромою, тваринними принтами та іншим.

Saint Laurent SS 2022
Saint Laurent SS 2022 / Фото: vogue.ua

Балетки

Балетки, по суті, ніколи не виходили з моди, просто видозмінювалися. І ось The Row показав балетки на своєму подіумі 2022, а це означає, що всі дизайнери теж слідуватимуть цій течії. Балетки на низькому ходу знову візьмуть у заручники усі магазинні полиці.

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Стильні балетки CHANEL
Стильні балетки CHANEL / Фото: Chanel

Гостроносі човники

Чим гостріше – тим крутіше. Ніколи не викидайте човники з гострими носками, бо вони не скоро вийдуть із моди. У 2022 році багато дизайнерів доповнювали свої човники бантами та стрічками.

Gucci Pre-Fall 2022
Gucci Pre-Fall 2022 / Фото: Vogue

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Кольорові мюлі

З минулого року цей тренд користується попитом, а навесні-літом 2022 року туфель без задників стане ще більше. І чим моднішими ви хочете бути, тим яскравішими повинні бути ваші мюлі. Швидко пересуватися містом у такому взутті ви навряд чи зможете, зате будете в центрі уваги.

Шкіряні мюлі N°21
Шкіряні мюлі N°21 / Фото: tsum.ua

М'які черевики

М'яке та стійке взуття стане одним із головних трендів 2022 року. Наприклад, м'які черевики BRUNELLI.

Замшеві черевики з хутром BRUNELLI
Замшеві черевики з хутром BRUNELLI / Фото: Helen Marlen

Лакове взуття

Mach&Mach доповнили свої колекції лаковими туфлями у весняній колекції. Так що, вангуємо, що в 2022 це взуття буде масовим трендом.

Чорні шкіряні ботильйони CHANEL
Чорні шкіряні ботильйони CHANEL / Фото: Chanel

Квадратні носки

"Ніжка дихає, ніжка спить", – як сказав би Олександр Гудков. Адже зручне для пальців взуття з квадратним носком повернулося на подіум. Якщо хочете бути попереду всієї планети, сміливо купуйте взуття з квадратними носками.

Rokh SS 2022
Rokh SS 2022 / Фото: Vogue

Також дивіться: 75-річна Шер стала обличчям бренду UGG.

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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