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ТОП-5 трендів кросівок, які ми будемо носити у 2022 році

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
30 грудня, 13:45
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Попит на ці моделі виросте в рази серед селебріті і снікерхедів
Кросівки, які будуть популярні у 2022 році
Кросівки, які будуть популярні у 2022 році / Фото: Колаж: Сьогодні

Раніше ми розповідали про антитренди зими 2022, яких варто негайно позбутися, а також про інші дрібниці життя, які в новому році вам не знадобляться. Тепер настав час поговорити про те, що потрібно взяти на замітку – популярні моделі кросівок, що активно входять у моду.

Для снікерхедів або, простіше кажучи, колекціонерів кросівок, 2021 став роком колаборацій, силуету Dunk Low і повернення авангардного дизайну. Найпомітніші випуски кросівок за останні 12 місяців значною мірою грунтувалися на оповіданні, високоякісному виробництві і навіть елементах, що настроюються.

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Передбачаючи 2022 рік, любителі взуття можуть очікувати, що деякі з тенденцій, що почалися 2021 року, продовжуватимуть розвиватися.

ТОП-5 трендів кросівок, які будуть популярні у 2022 році

Взуття у вінтажному стилі

У 2021 році з'явилося більше, ніж будь-коли вінтажних кросівок. Потертий вигляд, пошарпані тканини, пожовкла підошва – все це надихнуло створення Nike Dunk Low, Adidas NMD_R1 і Air Force 1 Mid Sculpt інших моделей. Так, естетика застарілості проявилася в моделі OFF-WHITE ™ x Air Jordan 2 Вірджіла Абло з міжпідошвою.

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OFF-WHITE ™ x Air Jordan 2. Ціна $ 250 (6 781 грн)
OFF-WHITE ™ x Air Jordan 2. Ціна $ 250 (6 781 грн) / Фото: Nike

Несподівані матеріали

Від моделей Air Force 1 із штучного хутра до кросівок Dunk Low із м'ятого оксамиту – популярні марки кросівок сміливо вийшли за рамки типової шкіряної конструкції. У 2022 році тенденція просуватиметься ще далі: моделі почнуть прикрашати коштовностями Swarovski AF1 та UNION LOS ANGELES x Nike Cortez.

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Кросівки Nike із кристалами Swarovski за $ 2, 799
Кросівки Nike із кристалами Swarovski за $ 2, 799 / Фото: Nike

Прозорість

Прозорі вироби теж непогано влаштувалися в 2021 році, посівши центральне місце в CLOT x sacai x Nike LD Waffle, Nike Air Max 96 від Supreme та прозорих Superstar від adidas. Нас запевняють, що ця тенденція неодмінно збережеться і в 2022 як у повсякденних стильних моделях, так і в ретро-виробах.

Nike Air Max 96 от Supreme. Ціна € 313.
Nike Air Max 96 от Supreme. Ціна € 313. / Фото: Nike

Підошви на платформі

Якщо такі випуски як Nike Dunk Rebel і Jordan LV8D брати за приклад, можна припустити, що підошви, що перевищують звичайні, стануть однією з найбільших тенденцій в кросівках 2022 року. Вони зітруть межу між стилем життя та спортом.

Кросівки Jordan LV8D, які будуть популярні у 2022 році
Кросівки Jordan LV8D, які будуть популярні у 2022 році / Фото: открытые источники

Лакована шкіра

Глянцева шкіра Air Jordan 1 "Bred Patent", сріблястий металік SK8 STA від Hajime Sorayama x BAPE та "Bubblegum" AJ1. Виходячи з популярності цих моделей, такі версії класичних кросівок точно будуть популярними у 2022 році.

Глянцеві кросівки The Air Jordan 1 High OG WMNS "Atmosphere"
Глянцеві кросівки The Air Jordan 1 High OG WMNS "Atmosphere" / Фото: Nike

Нагадаємо, що нещодавно Nike випустили кросівки на честь Парижа із символічним дизайном (фото)

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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