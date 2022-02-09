Как выглядят самые дорогие кроссовки Dior на каблуке за 41 тыс. грн

Как выглядят самые дорогие кроссовки Dior на каблуке / Фото: dior.com

Спортивная обувь с элементами женственности — не такая уж и редкость: в декабре Nike выпустили бутсы на каблуке, а немного раньше Balenciaga создали кроксы на шпильке. Dior тоже не пасут задних, поэтому гордо демонстрируют свою версию гламурных кроссовок D-Zenith на каблуке с позолотой.

Флагманский стиль показа мод, D-Zenith, представляет собой гибридное творение, предлагающее акценты спортивной одежды с элегантным силуэтом ботильонов. Модель из телячьей кожи белого цвета дополнена носком из технического трикотажа с надписью CHRISTIAN DIOR.

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Как кроссовки Dior на каблуке за 41 тыс. грн / Фото: dior.com

Такие детали как шнуровка, сетчатые и кожаные вставки и резиновая подошва, подчеркивают спортивный вид. В комплекте с 8-сантиметровым каблуком с золотой отделкой, вдохновленным скульптурами Константина Бранкузи, ботфорты придают кутюрный штрих любому образу.

— написано в описании товара на сайте Dior.

Как выглядят кроссовки Dior на каблуке за 41 тыс. грн / Фото: dior.com

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Цена такого роскошного произведения от кутюр — $1490 (41 659 грн). И они в наличие практически во всех ходовых размерах. Еще бы

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