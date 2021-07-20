Як допомогти обпеченій на сонці шкірі: покрокова інструкція

Якщо ви обгоріли на сонці, то сметану або олію сховайте – вони зашкодять ще більше. Як швидко і правильно лікувати сонячні опіки – лікнеп від дерматолога

Якщо згорів на сонці, то допоможуть холодні примочки, а не сметана або крем / Фото: Сьогодні

Кожен з нас хоч раз та обпікався на сонці, а ось лікувати сонячні опіки правильно, на жаль, багато хто досі не вміє. Неправильні дії можуть зашкодити ще більше, тому в сезон масових відпусток і пляжного відпочинку навчимося, як не обгоріти, а також як надати допомогу, якщо неприємність таки сталася. Розібратися в цьому нам допоміг лікар-дерматовенеролог, дерматолог вищої категорії з 20-річним досвідом роботи Роман Артюхов.

Роман Артюхов / Фото: пресслужба

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Чому неправильно засмагати – небезпечно?

Перележав на пляжі буквально лічені хвилини – і шкіра вже горить, червоніє, доторкнутися до неї – дуже боляче. Влітку ризик отримати сонячний опік значно зростає: адже обгоріти можна не тільки на пляжі, а й на прогулянці або навіть дорогою на роботу. Тому найкращий спосіб – не допускати сонячних опіків, але про це пізніше.

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Але якщо ви все-таки обгоріли, то перші симптоми сонячного опіку з'являться вже через пів години: шкіра червоніє, стає сухою і гарячою, свербить, можуть навіть виникнути пухирі, і це вже небезпечно інфікуванням шкіри, коли приєднується вторинна інфекція. Часто підвищується температура тіла, організм зневоднюється (аж до шокового стану). Якщо сонячний опік отримує дитина, то вона стає слабкою, сонливою, а іноді навпаки – надмірно збудженою.

Сонячні опіки небезпечні не тільки тим, що болять: якщо ви любите засмагати і періодично обгоряєте, то шкіра передчасно старіє. Часте перебування на сонці може обернутися фотодерматитом – гострою запальною шкірною реакцією. Ще надмірна любов до засмаги загрожує загостренням герпесу, акне. Ультрафіолет небезпечний розвитком меланоми, раку шкіри, а також провокує серйозні пошкодження очей – від опіку рогівки до катаракти. Якщо ви думаєте, що періодичне обгоряння на сонці вас загартує, то дуже помиляєтеся: за найменших симптомів сонячного опіку потрібна термінова допомога.

Як правильно лікувати сонячні опіки?

У випадку сонячних опіків здебільшого можна зарадити собі самотужки, якщо чинити правильно. Спочатку потрібно швидше забратися із сонця, ідеально – у прохолодне приміщення, але якщо поруч такого немає, то щонайменше сховатися в тінь або під навіс. Якщо є сильна нудота, лихоманка, слабкість, головний біль, блювання, викликайте швидку! Такі симптоми – ознака не тільки сильного опіку, а й теплового удару.

Найкращий засіб проти сонячних опіків шкіри – це холодні примочки. Тобто розчин для примочок має бути охолоджений саме в холодильнику.

Незважаючи на позірну примітивність такого методу, примочки – найкращий спосіб, який дає буквально моментальне полегшення. Що потрібно для примочки:

Розчин 1%-ї борної кислоти – його легко готувати з порошку борної кислоти, який продається в аптеках без рецепта. Або беремо міцний чорний чай (без добавок). Вам знадобиться 1-1,5 літра такого розчину, який обов'язково має бути холодний. Бинт, марля або шматок простирадла: марлю або бинт потрібно скласти щонайменше вдвоє, а краще вчетверо, простирадло – вдвоє.

Важливо! Примочки прикладаємо на обпалену шкіру: простирадло, бинт або марлю складаємо в квадрат або прямокутник за розміром опіку, намочуємо в розчині й прикладаємо до ушкодженого місця. Перед тим, як прикласти примочку на шкіру, обов'язково добре відтисніть. У міру нагрівання пов'язки її змінюють, приблизно кожні 10-15 хвилин.

Найкращий засіб від сонячних опіків – холодні примочки, а от використовувати різні спреї та олію відразу після опіку не можна! / Фото: Сьогодні

Тобто намочили – віджали – доклали – потримали до нагрівання – знову намочили і тощо І так протягом 45 хвилин або години. Примочки застосовують протягом дня до 2-3 разів. Таке лікування слід проводити перші дві доби після опіку. Починаючи з другого дня або в перший день на ніч додаємо гормональні креми на основі мометазона або бетаметазону двічі на добу. Креми можна використовувати 10-12 днів.

Крем наносять дуже тонким шаром, він повинен дуже швидко вбратися: накладати крем на шкіру, як масло на бутерброд, – неправильно!

Якщо сильно болить, а також піднялася температура, можна прийняти знеболюючі препарати на основі ібупрофену, вони також надають жарознижуючу і протизапальну дію. Але наносити олію, сметану або будь-які креми на обпалену шкіру не можна!

Чого в разі будь-якого опіку робити категорично не можна

Помилка № 1 – намазувати на обпалену шкіру сметану, кефір, масло, крем і тощо Це не тільки не допоможе, а, навпаки, зашкодить: при нанесенні масла на обпалену шкіру утворюється тоненька жирова плівка, яка не дає травмованої шкірі (а опік – це травма) охолоджуватися. У підсумку ви своїми руками створюєте "парник" на місці опіку, в якому продовжує зберігатися висока температура.

Якщо обгорів на сонці, то не можна терти обпалену шкіру, відкривати пузирі; а ось пити багато води – потрібно! / Фото: Сьогодні

Також категорично не можна:

Обробляти опіки горілкою, спиртом, перекисом водню – будь-яким спиртовим засобом. Так ви ще більше підсилите біль, пересушити шкіру, і її відновлення сильно затягнеться. Прикладати до обпаленої шкіри лід: охолодження льодом ще більше травмує шкіру, призводить до відмирання клітин епітелію. У підсумку доведеться лікувати опік дуже довго, та ще заробите шрами. Мити обпалену шкіру милом, терти мочалкою, скарбом, оскільки будь-який дотик і тертя посилить запальний процес. Також не чіпайте місце опіку руками, щоб не внести інфекцію. Обробляти опік антибактеріальними мазями та іншими засобами – це уповільнює загоєння і призводить до утворення мокли ділянок. Мочитися на опік: сеча не тільки призведе до проникнення в пошкоджену шкіру бактерій, але і викличе ще більш сильний опік. Проколювати або зрізати утворилися пухирі. Це найлегший шлях інфікувати і без того пошкоджену шкіру. Засмагати і піддавати місця опіків потрапляння сонячних променів. Обгорілі місця потрібно закривати одягом.

Відмовтеся на період відновлення від алкоголю, міцного чаю і кави – ці напої підсилюють зневоднення. А ось пити більше мінеральної негазованої води кімнатної температури, навпаки, важливо і потрібно. Також не варто витрачати час на лікування травами – немає даних, що лікарські трави допомагають при опіках.

Чи застосовувати засоби на основі декспантенола для лікування опіків?

Відомі протиопікові кошти на основі декспантенола застосовувати можна, але не в перші дні! Якщо нанести такі кошти на свіжу гарячу обпалену шкіру, то ефект буде, як і від масляних коштів – рана не зможе якісно охолоджуватися.

Кошти на основі декспантенола – ранозагоювальні, але не протиопікові, вони добре оновлюють шкіру. Тому такі кошти добре допоможуть впоратися з опіком вже на етапі одужання.

Крім того, деякі з цих препаратів містять цетостеариловий спирт, а спиртовими засобами гострі стани при опіках, як пам'ятаєте, не лікують.

Як не згоріти на сонці і засмагати без проблем

Не ігноруйте прості правила: досить користуватися сонцезахисними засобами і не перебувати на сонці довго, особливо в пік його активності. Використовуйте засоби з SPF (Sun Protection Factor), вони захищають від ультрафіолетових променів (UVB). А кошти з маркуванням РА – від сонячних променів (UVA).

На пляж краще йти до 10 ранку або загоряти після 16 годин дня / Фото: Pixabay

Будь-яке сонцезахисний засіб починає діяти через 15-30 хвилин, тому наносите його, якщо ви на пляжі, сидячи в тіні, і лише потім ідіть засмагати. І пам'ятайте, що засмагати краще з 6 до 10 ранку і з 16 до 19 вечора, це найбезпечніше час (але сонцезахисний крем використовуємо все одно!). Користуйтеся сонцезахисними окулярами, головними уборами, закривайте тіло одягом, щоб не отримати опік.

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Важливо! Навіть при фотодерматит можна помірно засмагати, якщо робити це правильно. Щоб не спровокувати алергію на сонце і не посилювати подразнюючу дію сонячних променів, не користуйтеся на пляжі косметикою, парфумерією, не беріть перед походом на пляж ліки. Перед поїздкою на море відмовтеся від пілінгів, шліфувань та інших процедур, що підвищують чутливість шкіри. Погодьтеся, що дотримуватися цих порад не так вже й складно.

Нагадаємо, раніше ми писали, як користуватися сонцезахисним кремом.