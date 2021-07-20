Как помочь обожженной на солнце коже: пошаговая инструкция

Если вы обгорели на солнце, то сметану или масло спрячьте – они навредят еще больше. Как быстро и правильно лечить солнечные ожоги – ликбез от дерматолога

Если сгорел на солнце, то помогут холодные примочки, а не сметана или крем / Фото: Сегодня

Каждый из нас хоть раз обгорал на солнце, а вот лечить солнечные ожоги правильно, увы, многие до сих пор не умеют. Неправильные действия могут навредить еще больше, поэтому в сезон массовых отпусков и пляжного отдыха научимся тому, как не сгореть, а также как оказать помощь при ожоге, если неприятность все-таки произошла. Разобраться в этом нам помог врач-дерматовенеролог, дерматолог высшей категории с 20-летним опытом работы Роман Артюхов.

Роман Артюхов / Фото: пресс-служба

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Почему неправильно загорать – опасно?

Перележал на пляже буквально считаные минуты – и кожа уже горит, краснеет, прикосновения к ней очень болезненны. Летом риск получить солнечный ожог резко возрастает: ведь сгореть можно не только на пляже, но и на прогулке или даже по дороге на работу. Поэтому лучший способ – не допускать солнечных ожогов, но об этом позже.

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Но если вы все-таки сгорели, то первые симптомы солнечного ожога появятся уже спустя полчаса: кожа краснеет, становится сухой и горячей, зудит, могут даже возникнуть волдыри, и это уже опасно инфицированием кожи, когда присоединяется вторичная инфекция. Часто повышается температура тела, наступает обезвоживание организма (вплоть до шокового состояния). Если солнечный ожог получает ребенок, то он становится слабым, сонливым, а иногда наоборот – излишне возбужденным.

Солнечные ожоги опасны не только своей болезненностью: если вы любите загорать и периодически обгораете, то увеличиваете риск преждевременного старения кожи. Частое пребывание на солнце может обернуться фотодерматитом – острой воспалительной кожной реакцией. Еще чрезмерная любовь к загару грозит обострением герпеса, акне. Ультрафиолет опасен развитием меланомы, рака кожи, а также провоцирует серьезные повреждения глаз – от ожога роговицы до катаракты. Если вы думаете, что периодическое обгорание на солнце вас закалит, то очень ошибаетесь: при малейших симптомах солнечного ожога нужна срочная помощь.

Как правильно лечить солнечные ожоги?

В большинстве случаев с солнечными ожогами можно справиться дома самостоятельно, если действовать правильно. Сначала нужно скорее уйти с солнца, идеально – в прохладное помещение, но если рядом такого нет, то как минимум спрятаться в тень или под навес. При сильной тошноте, ознобе, слабости, головной боли, рвоте вызывайте скорую! Такие симптомы – признак не только сильного ожога, но и теплового удара.

Лучшее средство при солнечных ожогах кожи – это холодные примочки. То есть раствор для примочек должен быть охлажден именно в холодильнике.

Несмотря на кажущуюся примитивность такого метода, примочки – лучшее средство, которое дает буквально моментальное облегчение. Что нужно для примочки:

Раствор 1%-й борной кислоты – его легко готовить из порошка борной кислоты, который продается в аптеках без рецепта. Или берем крепкий черный чай (без добавок). Вам понадобится 1-1,5 литра такого раствора, который обязательно должен быть холодным. Бинт, марля или кусок простыни: марлю или бинт нужно сложить как минимум в 2 слоя, а лучше – в 4; простыня складывается в 2 слоя.

Важно! Примочки ставим на обожженную кожу: простынь, бинт или марлю складываем в квадрат или прямоугольник по размеру ожога, смачиваем в растворе и прикладываем к поврежденному месту. Перед тем, как наложить примочку на кожу, обязательно тщательно отжимаем жидкость. По мере нагревания повязки ее меняют, примерно каждые 10-15 минут.

Лучшее средство от солнечных ожогов – холодные примочки, а вот использовать разные спреи и мази сразу после ожога нельзя! / Фото: Сегодня

То есть намочили – отжали – приложили – подержали до нагревания – снова намочили и т. д. И так в течение 45 минут или часа. Примочки применяют в течение дня до 2-3 раз. Такое лечение следует проводить первые двое суток после ожога. Начиная со второго дня или в первый день на ночь добавляем гормональные кремы на основе мометазона или бетаметазона дважды в сутки. Кремы можно использовать 10-12 дней.

Крем наносят очень тонким слоем, он должен очень быстро впитаться: накладывать крем на кожу, как масло на бутерброд, – неправильно!

Если сильно болит, а также поднялась температура, можно принять обезболивающие препараты на основе ибупрофена, они также оказывают жаропонижающее и противовоспалительное действие. Но наносить масло, сметану или любые кремы на обожженную кожу нельзя!

Чего в случае любого ожога делать категорически нельзя

Ошибка № 1 – намазывать на обожженную кожу сметану, кефир, масло, крем и т. д. Это не только не поможет, а, наоборот, навредит: при нанесении масла на обожженную кожу образуется тоненькая жировая пленка, которая не дает травмированной коже (а ожог – это травма) охлаждаться. В итоге вы своими руками создаете "парник" на месте ожога, в котором продолжает сохраняться высокая температура.

Если обгорел на солнце, то нельзя тереть обожженную кожу, вскрывать пузыри; а вот пить много воды – нужно! / Фото: Сегодня

Также категорически нельзя:

Обрабатывать ожоги водкой, спиртом, перекисью водорода – любым спиртосодержащим средством. Так вы еще больше усилите боль, пересушите кожу, и ее восстановление сильно затянется. Прикладывать к обожженной коже лед: охлаждение льдом еще больше травмирует кожу, приводит к отмиранию клеток эпителия. В итоге придется лечить ожог очень долго, да еще заработаете шрамы. Мыть обожженную кожу мылом, тереть мочалкой, скарбом, поскольку любое прикосновение и трение усилит воспалительный процесс. Также не трогайте место ожога руками, чтобы не внести инфекцию. Обрабатывать ожог антибактериальными мазями и другими средствами – это замедляет заживление и приводит к образованию мокнущих участков. Мочиться на ожог: моча не только приведет к проникновению в поврежденную кожу бактерий, но и вызовет еще более сильный ожог. Прокалывать или срезать образовавшиеся волдыри. Это самый легкий путь инфицировать и без того поврежденную кожу. Загорать и подвергать места ожогов попаданию солнечных лучей. Обгоревшие места нужно закрывать одеждой.

Откажитесь на период восстановления от алкоголя, крепкого чая и кофе – эти напитки усиливают обезвоживание. А вот пить побольше минеральной негазированной воды комнатной температуры, наоборот, важно и нужно. Также не стоит тратить время на лечение травами – нет данных, что лекарственные травы помогают при ожогах.

Применять ли средства на основе декспантенола для лечения ожогов?

Известные противоожоговые средства на основе декспантенола применять можно, но не в первые дни! Если нанести такие средства на свежую горячую обожженную кожу, то эффект будет, как и от масляных средств – рана не сможет качественно охлаждаться.

Средства на основе декспантенола – ранозаживляющие, но не противоожоговые, они хорошо обновляют кожу. Поэтому такие средства хорошо помогут справиться с ожогом уже на этапе выздоровления.

Кроме того, некоторые из этих препаратов содержат цетостеариловый спирт, а спиртовыми средствами острые состояния при ожогах, как помните, не лечат.

Как не сгореть на солнце и загорать без проблем

Не игнорируйте простые правила: достаточно пользоваться солнцезащитными средствами и не находиться на солнце долго, особенно в пик его активности. Используйте средства с SPF (Sun Protection Factor), они защищают от ультрафиолетовых лучей (UVB). А средства с маркировкой РА – от солнечных лучей (UVA).

На пляж лучше идти до 10 утра или загорать после 16 часов дня / Фото: Pixabay

Любое солнцезащитное средство начинает действовать через 15-30 минут, поэтому наносите его, если вы на пляже, сидя в тени, и лишь потом идите загорать. И помните, что загорать лучше с 6 до 10 утра и с 16 до 19 вечера, это самое безопасное время (но солнцезащитный крем используем все равно!). Пользуйтесь солнцезащитными очками, головными уборами, закрывайте тело одеждой, чтобы не получить ожог.

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Важно! Даже при фотодерматите можно умеренно загорать, если делать это правильно. Чтобы не спровоцировать аллергию на солнце и не усиливать раздражающее действие солнечных лучей, не пользуйтесь на пляже косметикой, парфюмерией, не принимайте перед походом на пляж лекарства. Перед поездкой на море откажитесь от пилингов, шлифовок и других процедур, повышающих чувствительность кожи. Согласитесь, что придерживаться этих советов не так уж сложно.

Напомним, ранее мы писали, как пользоваться солнцезащитным кремом.