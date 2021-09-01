Баклажани з м'ясом – як приготувати, щоб сподобалося всім, і 7 вдалих рецептів

Рецепти баклажанів з м'ясом / Фото: Depositphotos

Не тільки безпрограшні заготівлі з баклажанів, а й ароматні м'ясні страви можна отримати за допомогою цих овочів. Яке б ви м'ясо не вибрали, баклажани перед приготуванням потрібно присипати сіллю і промити, так вони вбиратимуть менше олії. Ще досвідчені господині радять солити страви з баклажанами наприкінці приготування. Нижче – 7 варіянтів ситної їжі, яку, є велика ймовірність, мають гідно оцінити всі.

Баклажани зі свининою

Баклажани зі свининою / Фото: instagram.com/irina.brusova.80/

Інгредієнти

500 г свинина

4 шт. баклажани

по 2 шт. цибуля, морква, помідори, перець болгарський

5 зуб. часник

зелень, сіль, хмелі-сунелі

Спосіб приготування

М'ясо нарізати кубиками, приблизно 2х2 см. Баклажани, моркву кружечками, цибулю, перець, помідори – півкільцями. Часник – на слайси. Моркву обсмажити з цибулею, окремо обсмажити м'ясо. У глибоку каструлю з невеликою кількістю олії викласти половину м'яса, потім половину цибулі з морквою та половину перцю. Зверху викласти половину баклажанів, половину помідорів, часнику і зелені. Повторити шари і додати спеції. Закрити кришкою і тушкувати 40-60 хвилин.

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Баклажани з яловичиною

Баклажани з яловичиною / Фото: instagram.com/evgeniya_oknina/

Інгредієнти

600 г м'якоть яловичини

3 шт. баклажани

2 шт. помідори

1 шт. цибуля

4 зуб. часник

40 г сир будь-який

кріп, кінза, сіль, перець ⠀

Спосіб приготування

⠀

Нарізати соломкою яловичину, обсмажити на сильному вогні. Додати цибулю і обсмажити кілька хвилин. Додати порізані на кільця баклажани, зменшити вогонь і продовжувати обсмажувати. Додати помідори і кріп, трохи води, спеції, сіль. Накрити кришкою. Тушкувати 15 хвилин і додати часник. Перемішати і за 2-3 хвилини зняти з вогню. Прикрасити зеленню, тертим сиром.

Рагу з індички і літніх овочів

Рецепти баклажанів з м'ясом / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

500 г філе індички

1 цукіні або кабачок

1 баклажан

2 солодких перці різного кольору

1 цибулина

2 зубчики часнику

2 помідори

Зелень петрушки або базиліка

Олія

50 мл соєвого соусу

1/2 ч. л. карі

1/2 ч. л. меленої паприки

Сіль, мелений перець

Спосіб приготування

Філе індички помити і обсушити. Нарізати кубиками і замаринувати в суміші соєвого соусу, карі і паприки. Поставити в холодильник на 30 хвилин. Очищену цибулю, часник і зелень дрібно порубати. Підготовлені овочі (перець, баклажан, цукіні, помідори) нарізати кубиками. Обсмажити цибулю і часник до м'якості, додати філе індички. Готувати, поки воно не побіліє. Додати овочі і зелень і тушкувати близько 20-30 хвилин. Баклажани і кабачки повинні легко проколюватися виделкою. Перевірити рагу на сіль, перець. Дати йому настоятися 20-30 хвилин перед подачею.

М'ясо з баклажанами по-турецьки

М'ясо з баклажанами по-турецьки / Фото: freepik.com

Інгредієнти

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500 г яловичого фаршу

3 середніх баклажани

5 помідорів (свіжих або 350 г консервованих)

1 ст. л. томатної пасти

50 г мигдалю

1 пучок петрушки або кінзи

Коріандр

Гострий перець

Мелена кориця

Олія

Сіль, перець

Спосіб приготування

Баклажани проткнути виделкою і запекти до м'якості в духовці за 200 градусів упродовж 30 хвилин. Коли вони приготуються, трохи остудити і відокремити м'якоть від шкірки. Подрібнити її виделкою. Обсмажити фарш на сковороді з олією, весь час розбиваючи грудочки лопаткою. Додати подрібнені помідори і столову ложку томатної пасти, влити 1/2 склянки води і залишити тушкуватися на маленькому вогні. Посолити. За 15 хвилин додати шматочки печених баклажанів і тушкувати все разом ще 15 хвилин. Тепер додати подрібнені горіхи і спеції: 1/2 ч. л. коріандру, 1 паличку кориці (або 1/3 меленої), 1/3 ч. л. пластівців гострого перцю. Тушкувати ще 10 хвилин, посипати нарізаною зеленню, вимкнути вогонь.

Запіканка з баклажанів з фаршем і помідорами

Запіканка з баклажанів з фаршем і помідорами / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

3 баклажана

400 г м'ясного фаршу

1 цибулина

2 помідори середнього розміру

1 ск. томатного соку

1 болгарський перець

2-3 зубчики часнику

1 щіпка сушеної м'яти

1 щіпка сушеного орегано

Кілька гілочок петрушки

50 мл олії

Сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування

Баклажани нарізати кружечками завтовшки 1 см. Посолити і залишити хвилин 20, щоб виділився сік і пішла гіркота. Промити і обсушити паперовим рушником. Нарізати цибулю дрібним кубиком, половину цієї цибулі додати в фарш, перемішати, посолити і поперчити. Готуємо соус: цибулю, що залишилася, тушкувати на олії 3-5 хвилин. Нарізати помідори і перець кубиками. До цибулі додати томати, перець і часник, пропущений через прес, тушкувати ще 5 хвилин і влити томатний сік, посолити і поперчити. Довести до кипіння і вимкнути. Зняти з вогню, додати м'яту і орегано і перемішати. Тепер збираємо страву перед запіканням: на кожне кружальце баклажана викладаємо трохи фаршу і акуратно ставимо його в форму з високими бортиками. Заливаємо соусом і випікаємо за 180 градусів 45 хвилин.

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Баклажани з м'ясним фаршем та сиром

Рагу з баклажанів / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

4 баклажани

300 г м'ясного фаршу

100 г твердого сиру

1 цибулина

2-3 зубчики часнику

3-4 ст. л. соєвого соусу

Щіпка розмарину

Сіль, перець

Спосіб приготування

Наріжте дрібно цибулю і часник, змастіть велику сковороду олією і злегка обсмажте до золотистого кольору. Тоді викладіть в сковороду фарш і обсмажуйте, ретельно перемішуючи, близько 5 хвилин. Поріжте баклажани тонкими смужками або кубиками і викладіть у сковороду. Тушкуйте, доки баклажани не стануть м'якими. Тоді додайте соєвий соус, розмарин, сіль і перець за смаком. Тушкуйте, помішуючи, ще 5-10 хвилин або до готовності. Викладіть рагу на тарілку, присипте зверху тертим сиром і подавайте на стіл.

Рагу з курки і баклажанів

Рагу з курки і баклажанів / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

1 куряче філе або 2 філе стегон

2 середніх баклажани

3 середніх помідори

2-3 солодких перці

1 ріпчаста цибуля

Щіпка меленого перцю

3 ст. л. томатного соусу

Соняшникова олія

Сіль, зелень

Спосіб приготування

Помийте м'ясо і наріжте його шматочками середніх розмірів. Помийте болгарський перець, баклажани і помідори. Наріжте овочі невеликими кубиками. З цибулі зніміть шкірку. Дрібно його покришите. Розігрітии олію на сковороді. Викладіть курку і обсмажити з усіх боків 5 хвилин. Щойно м'ясо змінить колір з рожевого на білий, додайте до нього всі підготовлені раніше овочі – баклажани, перець, цибулю, помідори. Перемішайте овочі з м'ясом. Додайте за смаком сіль, чорний перець і томатну пасту. Тушкуйте, не накриваючи кришкою і періодично помішуючи, близько 10 хвилин. Дайте страві трохи настоятися, а потім подавайте до столу, посипавши зеленню.

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