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СЬОГОДНІ Lifestyle Смачно

3 простих рецепти для найніжнішої баклажанної ікри

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
8 липня, 10:49
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Головний секрет такої заготівлі полягає в тому, що баклажани потрібно попередньо запекти і очистити від шкірки. І звісно, всі овочі та зелень для баклажанної ікри мають бути стиглими і смачними
Ікра з баклажанів на зиму
Ікра з баклажанів на зиму / Фото: Depositphotos

Готується швидко з доступних овочів, смачна як гарнір до м'яса і коли просто їси її з хлібом, дуже доречна взимку. Баклажанна ікра – одна з найважливіших літніх заготівель. Беріть хороші стиглі баклажани, помідори і свіжу зелень. Нагадаємо, що ділилися рецептами ікри з кабачків, тепер – 3 простих рецепти для баклажанної. Як чудово провести це літо і ще з користю, дізнаєтеся з нашого календаря лайфхаків.

Ікра з баклажанів на зиму

Ікра з синеньких
Ікра з синеньких / Фото: Depositphotos

Складові:

  • 1 кг баклажанів
  • 500 г солодкого червоного перцю
  • 1 гострий перець
  • 300 г цибулі
  • 100 мл соняшникової олії
  • 0,5 склянки томатної пасти
  • 3-4 зубчики часнику
  • 30 г петрушки
  • Сіль – за смаком

Спосіб приготування:

  1. Помити всі овочі. Очистити солодкий перець, видалити насіння і крупно нарізати м'якоть.
  2. Очищену цибулю розрізати на шматочки.
  3. Поставити на вогонь суху сковороду без олії. Готувати баклажани, доки шкірка не почорніє, а сам овоч не стане м'яким.
  4. Запечені баклажани залишити на 5 хвилин, потім зняти з них шкірку і зрізати плодоніжки.
  5. Цибулю пропустити через м'ясорубку або подрібнити в кухонному комбайні.
  6. Потім окремо подрібнити перець і печені баклажани.
  7. Цибулю обсмажити в олії, додати перець, тушкувати 10 хвилин.
  8. Потім додати баклажани і готувати, періодично помішуючи, щоб суміш не пригоріла, близько 20 хвилин на маленькому вогні.
  9. Додати томатну пасту, тушкувати ще 10 хвилин. За 5 хвилин до готовності додати зелень, сіль, подрібнений часник і добре перемішати. Повинна вийти густа суміш, яку потрібно остудити і зберігати в холодильнику. За бажанням баклажанну ікру можна подрібнити блендером.
  10. Щоб заготовити ікру з баклажанів на зиму, її слід перекласти в стерильні банки, накрити прокип'яченими кришками і стерилізувати: 0,5 л банки – 30 хвилин, 1 л – 60 хвилин.

Проста ікра з баклажанів з помідорами

Баклажанна ікра з помідорами
Баклажанна ікра з помідорами / Фото: Depositphotos

Складові:

  • 3-4 середніх баклажани
  • 3-4 середніх м'ясистих помідори
  • 1 червона солодка цибулина
  • 1 головка часнику
  • 3-4 ст. л. ароматної соняшникової олії
  • 1/2 пучка петрушки
  • Сіль, перець

Спосіб приготування:

  1. Баклажани помити і запекти на мангалі, за допомогою газового пальника або в духовці. Овочі потрібно періодично перевертати, щоб вони обсмажилися з усіх боків. Готувати, доки шкірка не обвуглиться і не лопне.
  2. Потім очистити баклажани від шкірки і дрібно порубати.
  3. Помідори розрізати навпіл і натерти на тертці, шкірку викинути.
  4. Цибулину почистити і нарізати якомога дрібніше.
  5. Очищений часник подрібнити, а петрушку дрібно порубати.
  6. Змішати подрібнені баклажани з іншими інгредієнтами. Посолити, поперчити, додати олію.
  7. Поставити баклажанну ікру в холодильник на 2 години. Подавати з чорним хлібом.

Баклажанна ікра в духовці з болгарським перцем

Ікра з перцем
Ікра з перцем / Фото: Depositphotos

Складові:

  • 3 кг баклажанів
  • 1,5 кг болгарського перцю
  • 300 г ріпчастої цибулі
  • 1,5 кг помідорів
  • 6 зубчиків часнику
  • 100 мл олії
  • Сіль, перець – за смаком
  • Кріп, петрушка – невеликий пучок

Спосіб приготування:

  1. Усі овочі добре промити і обсушити.
  2. Баклажани розрізати уздовж на 2 частини, викласти на деко і змастити зрізи олією. Запікати в розігрітій до 220 градусів духовці 25 хвилин. Коли баклажани будуть готові, зняти з них шкірку.
  3. Цибулю очистити і дрібно нарізати.
  4. З перцю видалити насінну коробку і нарізати його маленькими кубиками.
  5. Помідори подрібнити в блендері (можна попередньо зняти шкірку).
  6. У глибокій жароміцній формі розігріти невелику кількість олії і обсмажити цибулю до золотистого кольору. Додати перець і обсмажувати, помішуючи, 5 хвилин.
  7. До цибулі і перцю додати помідори, перемішати і готувати на слабкому вогні ще 10 хвилин. Додати м'якоть баклажанів, перемішати і тушкувати, періодично помішуючи, доти, доки вся зайва рідина з ікри не втече (близько 20 хвилин).
  8. Часник очистити і дрібно порубати разом із зеленню.
  9. До баклажанів додати часник, зелень, сіль, перець. Усе перемішати і тушкувати ще 5 хвилин.
  10. Перед подачею остудити.

Як замаринувати огірки експрес-методом і приготувати салат з них – дивіться у відео.

Тут дізнаєтеся рецепт ікри з баклажанів по-одеськи від Сави Лібкіна.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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