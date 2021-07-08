3 простих рецепти для найніжнішої баклажанної ікри

Головний секрет такої заготівлі полягає в тому, що баклажани потрібно попередньо запекти і очистити від шкірки. І звісно, всі овочі та зелень для баклажанної ікри мають бути стиглими і смачними

Ікра з баклажанів на зиму / Фото: Depositphotos

Готується швидко з доступних овочів, смачна як гарнір до м'яса і коли просто їси її з хлібом, дуже доречна взимку. Баклажанна ікра – одна з найважливіших літніх заготівель. Беріть хороші стиглі баклажани, помідори і свіжу зелень. Нагадаємо, що ділилися рецептами ікри з кабачків, тепер – 3 простих рецепти для баклажанної. Як чудово провести це літо і ще з користю, дізнаєтеся з нашого календаря лайфхаків.

Ікра з баклажанів на зиму

Ікра з синеньких / Фото: Depositphotos

Складові:

1 кг баклажанів

500 г солодкого червоного перцю

1 гострий перець

300 г цибулі

100 мл соняшникової олії

0,5 склянки томатної пасти

3-4 зубчики часнику

30 г петрушки

Сіль – за смаком

Спосіб приготування:

Помити всі овочі. Очистити солодкий перець, видалити насіння і крупно нарізати м'якоть. Очищену цибулю розрізати на шматочки. Поставити на вогонь суху сковороду без олії. Готувати баклажани, доки шкірка не почорніє, а сам овоч не стане м'яким. Запечені баклажани залишити на 5 хвилин, потім зняти з них шкірку і зрізати плодоніжки. Цибулю пропустити через м'ясорубку або подрібнити в кухонному комбайні. Потім окремо подрібнити перець і печені баклажани. Цибулю обсмажити в олії, додати перець, тушкувати 10 хвилин. Потім додати баклажани і готувати, періодично помішуючи, щоб суміш не пригоріла, близько 20 хвилин на маленькому вогні. Додати томатну пасту, тушкувати ще 10 хвилин. За 5 хвилин до готовності додати зелень, сіль, подрібнений часник і добре перемішати. Повинна вийти густа суміш, яку потрібно остудити і зберігати в холодильнику. За бажанням баклажанну ікру можна подрібнити блендером. Щоб заготовити ікру з баклажанів на зиму, її слід перекласти в стерильні банки, накрити прокип'яченими кришками і стерилізувати: 0,5 л банки – 30 хвилин, 1 л – 60 хвилин.

Проста ікра з баклажанів з помідорами

Баклажанна ікра з помідорами / Фото: Depositphotos

Складові:

3-4 середніх баклажани

3-4 середніх м'ясистих помідори

1 червона солодка цибулина

1 головка часнику

3-4 ст. л. ароматної соняшникової олії

1/2 пучка петрушки

Сіль, перець

Спосіб приготування:

Баклажани помити і запекти на мангалі, за допомогою газового пальника або в духовці. Овочі потрібно періодично перевертати, щоб вони обсмажилися з усіх боків. Готувати, доки шкірка не обвуглиться і не лопне. Потім очистити баклажани від шкірки і дрібно порубати. Помідори розрізати навпіл і натерти на тертці, шкірку викинути. Цибулину почистити і нарізати якомога дрібніше. Очищений часник подрібнити, а петрушку дрібно порубати. Змішати подрібнені баклажани з іншими інгредієнтами. Посолити, поперчити, додати олію. Поставити баклажанну ікру в холодильник на 2 години. Подавати з чорним хлібом.

Баклажанна ікра в духовці з болгарським перцем

Ікра з перцем / Фото: Depositphotos

Складові:

3 кг баклажанів

1,5 кг болгарського перцю

300 г ріпчастої цибулі

1,5 кг помідорів

6 зубчиків часнику

100 мл олії

Сіль, перець – за смаком

Кріп, петрушка – невеликий пучок

Спосіб приготування:

Усі овочі добре промити і обсушити. Баклажани розрізати уздовж на 2 частини, викласти на деко і змастити зрізи олією. Запікати в розігрітій до 220 градусів духовці 25 хвилин. Коли баклажани будуть готові, зняти з них шкірку. Цибулю очистити і дрібно нарізати. З перцю видалити насінну коробку і нарізати його маленькими кубиками. Помідори подрібнити в блендері (можна попередньо зняти шкірку). У глибокій жароміцній формі розігріти невелику кількість олії і обсмажити цибулю до золотистого кольору. Додати перець і обсмажувати, помішуючи, 5 хвилин. До цибулі і перцю додати помідори, перемішати і готувати на слабкому вогні ще 10 хвилин. Додати м'якоть баклажанів, перемішати і тушкувати, періодично помішуючи, доти, доки вся зайва рідина з ікри не втече (близько 20 хвилин). Часник очистити і дрібно порубати разом із зеленню. До баклажанів додати часник, зелень, сіль, перець. Усе перемішати і тушкувати ще 5 хвилин. Перед подачею остудити.

Як замаринувати огірки експрес-методом і приготувати салат з них – дивіться у відео.

Тут дізнаєтеся рецепт ікри з баклажанів по-одеськи від Сави Лібкіна.