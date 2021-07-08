3 простих рецепти для найніжнішої баклажанної ікри

Готується швидко з доступних овочів, смачна як гарнір до м'яса і коли просто їси її з хлібом, дуже доречна взимку. Баклажанна ікра – одна з найважливіших літніх заготівель. Беріть хороші стиглі баклажани, помідори і свіжу зелень. Нагадаємо, що ділилися рецептами ікри з кабачків, тепер – 3 простих рецепти для баклажанної. Як чудово провести це літо і ще з користю, дізнаєтеся з нашого календаря лайфхаків.
Ікра з баклажанів на зиму
Складові:
- 1 кг баклажанів
- 500 г солодкого червоного перцю
- 1 гострий перець
- 300 г цибулі
- 100 мл соняшникової олії
- 0,5 склянки томатної пасти
- 3-4 зубчики часнику
- 30 г петрушки
- Сіль – за смаком
Спосіб приготування:
- Помити всі овочі. Очистити солодкий перець, видалити насіння і крупно нарізати м'якоть.
- Очищену цибулю розрізати на шматочки.
- Поставити на вогонь суху сковороду без олії. Готувати баклажани, доки шкірка не почорніє, а сам овоч не стане м'яким.
- Запечені баклажани залишити на 5 хвилин, потім зняти з них шкірку і зрізати плодоніжки.
- Цибулю пропустити через м'ясорубку або подрібнити в кухонному комбайні.
- Потім окремо подрібнити перець і печені баклажани.
- Цибулю обсмажити в олії, додати перець, тушкувати 10 хвилин.
- Потім додати баклажани і готувати, періодично помішуючи, щоб суміш не пригоріла, близько 20 хвилин на маленькому вогні.
- Додати томатну пасту, тушкувати ще 10 хвилин. За 5 хвилин до готовності додати зелень, сіль, подрібнений часник і добре перемішати. Повинна вийти густа суміш, яку потрібно остудити і зберігати в холодильнику. За бажанням баклажанну ікру можна подрібнити блендером.
- Щоб заготовити ікру з баклажанів на зиму, її слід перекласти в стерильні банки, накрити прокип'яченими кришками і стерилізувати: 0,5 л банки – 30 хвилин, 1 л – 60 хвилин.
Проста ікра з баклажанів з помідорами
Складові:
- 3-4 середніх баклажани
- 3-4 середніх м'ясистих помідори
- 1 червона солодка цибулина
- 1 головка часнику
- 3-4 ст. л. ароматної соняшникової олії
- 1/2 пучка петрушки
- Сіль, перець
Спосіб приготування:
- Баклажани помити і запекти на мангалі, за допомогою газового пальника або в духовці. Овочі потрібно періодично перевертати, щоб вони обсмажилися з усіх боків. Готувати, доки шкірка не обвуглиться і не лопне.
- Потім очистити баклажани від шкірки і дрібно порубати.
- Помідори розрізати навпіл і натерти на тертці, шкірку викинути.
- Цибулину почистити і нарізати якомога дрібніше.
- Очищений часник подрібнити, а петрушку дрібно порубати.
- Змішати подрібнені баклажани з іншими інгредієнтами. Посолити, поперчити, додати олію.
- Поставити баклажанну ікру в холодильник на 2 години. Подавати з чорним хлібом.
Баклажанна ікра в духовці з болгарським перцем
Складові:
- 3 кг баклажанів
- 1,5 кг болгарського перцю
- 300 г ріпчастої цибулі
- 1,5 кг помідорів
- 6 зубчиків часнику
- 100 мл олії
- Сіль, перець – за смаком
- Кріп, петрушка – невеликий пучок
Спосіб приготування:
- Усі овочі добре промити і обсушити.
- Баклажани розрізати уздовж на 2 частини, викласти на деко і змастити зрізи олією. Запікати в розігрітій до 220 градусів духовці 25 хвилин. Коли баклажани будуть готові, зняти з них шкірку.
- Цибулю очистити і дрібно нарізати.
- З перцю видалити насінну коробку і нарізати його маленькими кубиками.
- Помідори подрібнити в блендері (можна попередньо зняти шкірку).
- У глибокій жароміцній формі розігріти невелику кількість олії і обсмажити цибулю до золотистого кольору. Додати перець і обсмажувати, помішуючи, 5 хвилин.
- До цибулі і перцю додати помідори, перемішати і готувати на слабкому вогні ще 10 хвилин. Додати м'якоть баклажанів, перемішати і тушкувати, періодично помішуючи, доти, доки вся зайва рідина з ікри не втече (близько 20 хвилин).
- Часник очистити і дрібно порубати разом із зеленню.
- До баклажанів додати часник, зелень, сіль, перець. Усе перемішати і тушкувати ще 5 хвилин.
- Перед подачею остудити.
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