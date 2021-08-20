Lifestyle
Меню
google news Читайте нас в Google News Змінити мову на: RU logo
🇺🇦 День Незалежності України - 2021 ⚡ Відставка Віталія Кличка 📽 Одеський кінофест ✈ Нові авіарейси з України

Як носити худі

Тримаємо тіло у тонусі

Стосунки з кавою

На море восени

Тести

Найдорожче
СЬОГОДНІ Lifestyle Смачно

Сніданок серпня – 3 салати з баклажанами, які сподобаються всій родині

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
20 серпня, 07:01
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Приготуйте оригінальний грецький салат, теплий салат з куркою та горіховою заправкою і салат з помідорами і базиліком. Баклажани для всіх цих салатів потрібно запекти або трохи обсмажити
Салати з баклажанами
Салати з баклажанами / Фото: instagram.com/lenazzcooking/

Це справді найсерпневіший сніданок. У цих трьох салатах присутні баклажани – головний овоч цього місяця. Вибирайте тверді та стиглі овочі, вони чудово тримають текстуру. Любите складніші варіації з баклажанами, приготуйте оригінальний бабагануш, хочете щось легке і швидке – тоді ці салати. У цьому матеріалі дізнаєтеся, в якому магазині найвигідніше купувати продукти для пікніка.

Реклама

Теплий салат з куркою, баклажанами і перцем під горіховою заправкою

Теплий салат з куркою, баклажаном в горіховій заправці
Теплий салат з куркою, баклажаном в горіховій заправці / Фото: instagram.com/salaty.zakuski/

Інгредієнти

  • Баклажани – 2 шт.
  • Томати – 2 шт.
  • Перець болгарський -1 шт.
  • Курка відварна або смажена – 100 г
  • Листя салату

Для заправки

  • Яблучне пюре – 100 г
  • Соєвий соус – 2 ст. л.
  • Яблучний оцет 6% – 1 ст. л.
  • Оливкова олія – 2 ст. л.
  • Арахіс солоний – 20 г
  • Часник – 1 зубчик.
Реклама

Спосіб приготування

  1. Для заправки горіхи подрібнити в блендері або в ступці. У яблучне пюре ввести подрібнений часник, соєвий соус, масло, оцет і горіхи. Добре збити.
  2. Баклажани і перець нарізати і опустити в киплячу воду на 3-4 хвилини, відкинути на друшляк.
  3. Посолити, поперчити, обсмажити у борошні кілька хвилин.
  4. На тарілку викласти листя салату, баклажани, перець, курку, томати, заправити соусом.

Читайте також:

Грецький салат з баклажанами

Грецький салат з баклажаном
Грецький салат з баклажаном / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 1 стиглий помідор
  • 1 свіжий огірок
  • Половина баклажана
  • 1 цибуля салатна
  • 50 г фети
  • 2 листи салату
  • 1 перець маринований
  • 1 ст. л. каперсів або маслин
  • 10 мл оливкової олії
  • Сік лимона – за смаком
  • 0,5 ч. л. орегано

Спосіб приготування

  1. Усі овочі підготуйте, очистіть від шкірки.
  2. Огірок і помідор наріжте дуже крупно, можна кубиками, можна – ромбами.
  3. Перець, якщо він невеликий, можна залишити цілим, якщо великий – поріжте пелюстками.
  4. Цибулю наріжте кільцями.
  5. Баклажан поріжте на кубики або пластинки, підсмажте на сковороді.
  6. Всі овочі змішайте, салат нарвіть руками, додайте каперси.
  7. Сир фета наріжте великими кубиками. Перемішайте всі інгредієнти, заправте олією, соком лимона, посипте орегано.
Реклама

Читайте також:

Теплий салат з баклажанами та помідорами

Теплий салат з баклажанів
Теплий салат з баклажанів / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 1 баклажан
  • 1 помідор
  • 1/2 шт. великої червоної цибулини
  • Невеликий пучок базиліка
  • Невеликий пучок м'яти
  • Невеликий пучок тархуна
  • 2 ст. л. оливкової олії Extra Virgin
  • 2 ст. л. оцту
  • Щіпка сумаху

Для заправки

  • 1 зубчик часнику
  • 2 ст. л. оливкової олії Extra Virgin
  • 1 щіпка морської солі

Спосіб приготування

  1. Баклажан нарізати товстими кружальцями, викласти в миску, влити 2 ст. ложки оливкової олії і все перемішати.
  2. Розігріти сковороду-гриль, викласти кружки баклажана і обсмажувати по 3-4 хвилини з кожного боку.
  3. Помідор нарізати великими часточками.
  4. Цибулю почистити і нарізати великими часточками.
  5. Залити цибулю оцтом і дати йому злегка замаринувати, потім оцет злити.
  6. Приготувати заправку: часник почистити і розтерти в ступці разом з сіллю в пюре, потім влити оливкову олію і ще раз все розтерти.
Реклама

До сніданку також можна приготувати грінки з тартаром з лосося. Як це зробити – дізнаєтеся з відео.

Тут дізнаєтеся 5 неймовірно смачних способів заготовити баклажани на зиму.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Вcі новини Life
Показати ще
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
АКТУАЛОЧКА
Збираєшся на пікнік?
Де краще купувати продукти
Хочу дізнатись
Just do it
Корисна порада на Сьогодні
Регулярно робити чек-ап організму
Чому це важливо?
Лайфхак дня
Як зробити маску для обличчя в домашніх умовах
Хакнути
Сольник зірки
ONUKA
27 серпня / 19:00
5 головних концертів серпня
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 вересня
5 сезон "Корони". Нові Чарльз та Діана
Спецпроект
Календар лайфхаків на літо
Серпень
Лайфхаки за календарем
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
16 - 22 серпня
Читати гороскоп
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Похід до басейну за 10 тис. гривень
За що такі гроші?
Особистий досвід
Як швидко вакцинуватися від COVID-19
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на серпень
Овен

Овен

 Овен

Телець

 Овен

Близнюки

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Діва

 Овен

Терези

 Овен

Скорпіон

 Овен

Стрілець

 Овен

Козеріг

 Овен

Водолій

 Овен

Риби
Останній місяць літа стартував
10 речей, які треба встигнути зробити у серпні
Хочу дізнатися!
Lifestyle
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Наші соцмережі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти