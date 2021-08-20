Сніданок серпня – 3 салати з баклажанами, які сподобаються всій родині

Приготуйте оригінальний грецький салат, теплий салат з куркою та горіховою заправкою і салат з помідорами і базиліком. Баклажани для всіх цих салатів потрібно запекти або трохи обсмажити

Салати з баклажанами / Фото: instagram.com/lenazzcooking/

Це справді найсерпневіший сніданок. У цих трьох салатах присутні баклажани – головний овоч цього місяця. Вибирайте тверді та стиглі овочі, вони чудово тримають текстуру. Любите складніші варіації з баклажанами, приготуйте оригінальний бабагануш, хочете щось легке і швидке – тоді ці салати. У цьому матеріалі дізнаєтеся, в якому магазині найвигідніше купувати продукти для пікніка.

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Теплий салат з куркою, баклажанами і перцем під горіховою заправкою

Теплий салат з куркою, баклажаном в горіховій заправці / Фото: instagram.com/salaty.zakuski/

Інгредієнти

Баклажани – 2 шт.

Томати – 2 шт.

Перець болгарський -1 шт.

Курка відварна або смажена – 100 г

Листя салату

Для заправки

Яблучне пюре – 100 г

Соєвий соус – 2 ст. л.

Яблучний оцет 6% – 1 ст. л.

Оливкова олія – 2 ст. л.

Арахіс солоний – 20 г

Часник – 1 зубчик.

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Спосіб приготування

Для заправки горіхи подрібнити в блендері або в ступці. У яблучне пюре ввести подрібнений часник, соєвий соус, масло, оцет і горіхи. Добре збити. Баклажани і перець нарізати і опустити в киплячу воду на 3-4 хвилини, відкинути на друшляк. Посолити, поперчити, обсмажити у борошні кілька хвилин. На тарілку викласти листя салату, баклажани, перець, курку, томати, заправити соусом.

Грецький салат з баклажанами

Грецький салат з баклажаном / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

1 стиглий помідор

1 свіжий огірок

Половина баклажана

1 цибуля салатна

50 г фети

2 листи салату

1 перець маринований

1 ст. л. каперсів або маслин

10 мл оливкової олії

Сік лимона – за смаком

0,5 ч. л. орегано

Спосіб приготування

Усі овочі підготуйте, очистіть від шкірки. Огірок і помідор наріжте дуже крупно, можна кубиками, можна – ромбами. Перець, якщо він невеликий, можна залишити цілим, якщо великий – поріжте пелюстками. Цибулю наріжте кільцями. Баклажан поріжте на кубики або пластинки, підсмажте на сковороді. Всі овочі змішайте, салат нарвіть руками, додайте каперси. Сир фета наріжте великими кубиками. Перемішайте всі інгредієнти, заправте олією, соком лимона, посипте орегано.

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Теплий салат з баклажанами та помідорами

Теплий салат з баклажанів / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

1 баклажан

1 помідор

1/2 шт. великої червоної цибулини

Невеликий пучок базиліка

Невеликий пучок м'яти

Невеликий пучок тархуна

2 ст. л. оливкової олії Extra Virgin

2 ст. л. оцту

Щіпка сумаху

Для заправки

1 зубчик часнику

2 ст. л. оливкової олії Extra Virgin

1 щіпка морської солі

Спосіб приготування

Баклажан нарізати товстими кружальцями, викласти в миску, влити 2 ст. ложки оливкової олії і все перемішати. Розігріти сковороду-гриль, викласти кружки баклажана і обсмажувати по 3-4 хвилини з кожного боку. Помідор нарізати великими часточками. Цибулю почистити і нарізати великими часточками. Залити цибулю оцтом і дати йому злегка замаринувати, потім оцет злити. Приготувати заправку: часник почистити і розтерти в ступці разом з сіллю в пюре, потім влити оливкову олію і ще раз все розтерти.

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