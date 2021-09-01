Баклажаны с мясом – как приготовить, чтобы понравилось всем, и 7 удачных рецептов

Рецепты баклажанов с мясом / Фото: Depositphotos
Не только отличнейшие заготовки из баклажанов, но и ароматные мясные блюда можно получить с помощью этих овощей. Какое бы вы мясо не выбрали, баклажаны перед приготовлением нужно присыпать солью и промыть, так они будут впитывать меньше масла. Еще опытные хозяйки советуют солить блюда с баклажанами в конце приготовления. Ниже – 7 вариантов сытной еды, которую, есть большая вероятность, должны оценить по достоинству все.
Баклажаны со свининой
Ингредиенты
- 500 г свинина
- 4 шт. баклажаны
- по 2 шт. лук, морковь, помидоры, перец болгарский
- 5 зуб. чеснок
- зелень, соль, хмели-сунели
Способ приготовления
- Мясо нарезать кубиками, примерно 2х2 см. Баклажаны, морковь кружочками, лук, перец, помидоры – полукольцами. Чеснок – на слайсы.
- Морковь обжарить с луком, Отдельно обжарить мясо.
- В глубокую кастрюлю с небольшим количеством растительного масло выложить половину мяса, потом половину лука с морковью, затем половину перца.
- Сверху выложить половину баклажанов, половину помидоров, чеснока и зелени. Повторить слои и добавить специи.
- Закрыть крышкой и тушить 40-60 минут.
Что такое бабагануш и как его готовить
Баклажаны с говядиной
Ингредиенты
- 600 г мякоть говядины
- 3 шт. баклажаны
- 2 шт. помидоры
- 1 шт. лук
- 4 зуб. чеснок
- 40 г сыр (любой)
- укроп, кинза, соль, перец⠀
Способ приготовления
⠀
- Нарезать соломкой говядину, обжарить на сильном огне. Добавить лук и обжарить несколько минут.
- Добавить порезанные на кольца баклажаны, уменьшить огонь и продолжать обжаривать.
- Добавить помидоры и укроп, немного воды, специи, соль. Накрыть крышкой. Тушить в течение 15 минут и добавить чеснок. Перемешать и через 2-3 минуты снять с огня.
- Украсить зеленью, тертым сыром.
Рагу из индейки и летних овощей
Ингредиенты
- 500 г филе индейки
- 1 цуккини или кабачок
- 1 баклажан
- 2 сладких перца разного цвета
- 1 луковица
- 2 зубчика чеснока
- 2 помидора
- Зелень петрушки или базилика
- Растительное масло
- 50 мл соевого соуса
- 1/2 ч. л. карри
- 1/2 ч. л. молотой паприки
- Соль, молотый перец
Способ приготовления
- Филе индейки помыть и обсушить. Нарезать кубиками и замариновать в смеси соевого соуса, карри и паприки. Поставить в холодильник на полчаса.
- Очищенный лук, чеснок и зелень мелко порубить.
- Подготовленные овощи (перец, баклажан, цуккини, помидоры) нарезать кубиками.
- Обжарить лук и чеснок до мягкости, добавить филе индейки. Готовить, пока оно не побелеет.
- Добавить овощи и зелень и тушить около 20-30 минут. Баклажаны и кабачки должны легко прокалываться вилкой. Проверить рагу на соль перец. Дать ему настояться в течение 20-30 минут перед подачей.
Мясо с баклажанами по-турецки
Ингредиенты
- 500 г говяжьего фарша
- 3 средних баклажана
- 5 помидоров (свежих или 350 г консервированных)
- 1 ст. л. томатной пасты
- 50 г миндаля
- 1 пучок петрушки или кинзы
- Кориандр
- Острый перец
- Молотая корица
- Растительное масло
- Соль, перец
Способ приготовления
- Баклажаны проткнуть вилкой и запечь до мягкости в духовке при 200 градусах в течение 30 минут.
- Когда они приготовятся, немного остудить и отделить мякоть от кожицы. Измельчить ее вилкой.
- Обжарить фарш на сковороде с растительным маслом, все время разбивая комочки лопаткой.
- Добавить измельченные помидоры и столовую ложку томатной пасты, влить 1/2 стакана воды и оставить тушиться на маленьком огне. Посолить.
- Через 15 минут добавить кусочки печеных баклажанов и тушить все вместе еще 15 минут.
- Теперь добавить измельченные орехи и специи: 1/2 ч. л. кориандра, 1 палочку корицы (или 1/3 молотой), 1/3 ч. л. хлопьев острого перца.
- Тушить еще 10 минут, посыпать нарезанной зеленью, выключить огонь.
Запеканка из баклажанов с фаршем и помидорами
Ингредиенты
- 3 баклажана
- 400 г мясного фарша
- 1 луковица
- 2 помидора среднего размера
- 1 стакан томатного сока
- 1 болгарский перец
- 2-3 зубчика чеснока
- 1 щепотка сушеной мяты
- 1 щепотка сушеного орегано
- Несколько веточек петрушки
- 50 мл растительного масла
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления
- Баклажаны нарезать кружочками толщиной 1 см. Посолить и оставить минут 20, чтобы выделился сок и ушла горечь. Промыть и обсушить бумажным полотенцем.
- Нарезать лук мелким кубиком, половину этого лука добавить в фарш, перемешать, посолить и поперчить.
- Готовим соус: оставшийся лук потушить на растительном масле 3-5 минут. Нарезать помидоры и перец кубиками. К луку добавить томаты, перец и чеснок, пропущенный через пресс, потушить еще 5 минут и влить томатный сок, посолить и поперчить. Довести до кипения и выключить. Снять с огня, сдобрить мятой и орегано и перемешать.
- Теперь собираем блюдо перед запеканием: на каждый кружок баклажана выкладываем немного фарша и аккуратно ставим его в форму с высокими бортиками. Заливаем соусом и выпекаем при 180 градусов в течение 45 минут.
3 простых рецепта для самой нежной баклажанной икры
Баклажаны с мясным фаршем и сыром
Ингредиенты
- 4 баклажана
- 300 г мясного фарша
- 100 г твердого сыра
- 1 луковица
- 2-3 зубчика чеснока
- 3-4 ст. л. соевого соуса
- Щепотка розмарина
- Соль, перец
Способ приготовления
- Нарежьте мелко лук и чеснок, смажьте большую сковороду маслом и слегка обжарьте до золотистого цвета.
- Тогда выложите в сковороду фарш и обжаривайте, тщательно перемешивая, около 5 минут.
- Порежьте баклажаны тонкими полосками или кубиками и выложите в сковороду.
- Тушите, пока баклажаны не станут мягкими.
- Тогда добавьте соевый соус, розмарин, соль и перец по вкусу.
- Тушите, помешивая, еще 5-10 минут или до готовности.
- Выложите рагу на тарелку, присыпьте сверху тертым сыром и подавайте на стол. Рагу можно есть и как гарнир, и как полноценное блюдо.
Рагу из курицы и баклажанов
Ингредиенты
- 1 куриное филе или 2 филе бедер
- 2 средних баклажана
- 3 средних помидора
- 2-3 сладких перца
- 1 репчатый лук
- Щепотка молотого перца
- 3 ст. л. томатного соуса
- Подсолнечное масло
- Соль
- Зелень
Способ приготовления
- Помойте мясо и нарежьте его кусочками средних размеров.
- Помойте болгарский перец, баклажаны и помидоры. Нарежьте овощи небольшими кубиками.
- С лука снимите кожуру. Мелко его покрошите.
- Раскалите подсолнечное масло на сковороде. Выложите курицу и обжарьте со всех сторон в течение 5 минут.
- Как только мясо поменяет цвет с розового на белый, добавьте к нему все подготовленные ранее овощи – баклажаны, перец, лук, помидоры.
- Перемешайте овощи с мясом. Добавьте по вкусу соль, черный перец и томатную пасту.
- Тушите, не накрывая крышкой и периодически помешивая, около 10 минут.
- Дайте блюду немного настояться, а затем подавайте к столу, посыпав зеленью.
К ужину можно приготовить и сочный киш с тунцом и шпинатом. Как это сделать – узнаете из видео.
Здесь читайте обо всех секретах баклажанной икры по-одесски от Саввы Либкина.