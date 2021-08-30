7 дієвих прийомів, щоб швидко перевірити якість продуктів

8 прийомів, як перевірити якість продуктів / Фото: freepik.com
Зазвичай це відбувається так: ми дивимося на "зовнішність" потрібного продукту, потім – на терміни придатності та чи в правильних умовах зберігається товар. Але буває так, що навіть ця уважність підводить – додому ми приносимо зіпсовані продукти. А готувати їжу з неякісних інгредієнтів – це очевидна загроза здоров'ю. Ми знаємо, що з їжі не потрібно купувати про запас, тепер дізнаємося 7 прийомів, які допоможуть перевірити якість важливих для нас товарів.
Вершкове масло
Заморозьте трохи вершкового масла, а потім спробуйте розрізати ножем. Якщо воно ідеально піддаватиметься, то перед вам підробка.
Справжнє вершкове масло при нарізанні кришитиметься і ламатиметься.
Також можна залити шматочок масла окропом і дочекатися повного розчинення. Якісне вершкове масло дасть воді молочний відтінок, а на поверхні буде молочний жир, не плівка рослинної олії.
Як вибрати якісне м'ясо – 6 головних правил
Яйця
Цей продукт максимально просто перевірити. Свіже яйце завжди піде на дно в склянці води і ляже на бік. Відповідно, погані яйця спливуть нагору.
Але для того, щоб не проводити такі маніпуляції, уважно дивіться на термін придатності та розраховуйте, чи зможете ви використати яйця у відведений їм час.
Молоко
Ми всі багато разів чули, що молоко можуть розбавляти водою. Тому якщо ви купили таке, розраховувати на його природний смак не доводиться.
Експерти радять наступний метод: у пропорції 1:2 змішати молоко і спирт, потім цю суміш потрібно добре збовтати і вилити в тарілку. Якщо молоко хороше, то ви обов'язково побачите в ньому пластівці.
Мед
Мабуть, один з найскладніших у плані перевірки якості продуктів. Є інформація, що виробники додають у нього воду, борошно тощо.
Ось кілька способів, як перевірити мед. Наприклад, можна вмочити в ньому шматочок хліба. За певний час хліб має стати твердим. Якщо хліб розмокнув, це означає, що в меді багато води.
Також можна додати в невелику кількість меду трохи оцтової кислоти. Побачите після цього появу піни – ваш мед поганий.
10 продуктів, які не потерплять заморозки
Цукати
Спочатку потрібно розуміти технологію їхнього виробництва: фрукти і ягоди варять у цукровому сиропі, потім сушать. Але іноді в асорті з цукатів можуть додати желатин, пофарбований у різні кольори.
Зрозуміло, що ми переплачуємо. Щоб уникнути цього і перевірити продукт, опустіть кілька цукатів у гарячу воду. Якщо вони втрачатимуть колір, це не цукати, а, швидше за все, пародія на них.
Твердий сир
Навіть якщо ви впевнені у відповідальності виробника вашого улюбленого сиру, все-таки спробуйте перевірити і його. Сир без рослинних жирів ніколи не кришитиметься, швидко завітрюватиметься і тріскатиметься.
Під дією сонячних променів на поганому сирі можуть з'являтися маслянисті краплі. Звертайте увагу на колір. Якщо він нерівномірний, є прожилки і різкі переходи від відтінку до відтінку – в цьому сирі є барвники.
Які продукти можна брати в дорогу, щоб не отруїтися
Сир
Найголовніший ворог хорошого сиру – крохмаль. Саме його додають виробники, щоб збільшити масу продукту.
Капніть на сир трохи йоду, якщо сир став синім – у ньому є крохмаль.
Рослинні жири, які токож можуть бути присутніми в сирі, перевіряються в такий спосіб: влити в сир окріп і почекати. Якщо на поверхні з'являться жирні плями, сир поганий.
Цікавий рецепт ніжного сиру халумі на грилі за рецептом Григорія Германа дізнаєтеся з відео.
Також читайте, які 8 продуктів не терплять розігрівання в мікрохвильовці.