З в'яленими помідорами і навіть із салом – 4 невідомих рецепти песто

Особливість цього соусу - наявність цитрусових і часнику / Фото: instagram.com/ilcuoreinpentola/

Італія – це єдиний і серйозний суперник Франції щодо розмаїття соусів. Італійці взагалі не розуміють, як можна їсти, коли на столі немає ароматної рідкої субстанції. Вони навіть до хліба подають соуси, що вже казати про соуси для пасти. А песто, крім класичного, теж існує безліч. Наприклад, моденезе роблять, увага, на основі сала і часнику. Отже, познайомтеся з найпоширенішими соусами песто, які, звичайно, є обов'язковими до приготування. Якщо плануєте пікнік, то тут дізнаєтеся, де підготуватися до нього максимально вигідно.

Кілька рекомендацій перед приготуванням

Базилік для соусу беріть найсвіжіший і молодий. Важливо – без стебел, тільки листя. Те ж саме стосується часнику, тільки молодий часник не буде гірчити. Песто не буде песто, якщо в його складі не буде парміджано-реджано. Обов'язкова наявність великої морської солі, вона допомагає в подрібненні інших інгредієнтів.

І оливкова олія. Вона має бути нерафінованою, холодного віджиму.

Pesto alla trapanese

Песто алла трапанезе готується на основі помідорів / Фото: instagram.com/55winston55/

Цей соус народився на Сицилії, подають його до хліба і до будь-якої пасти. Особливість – наявність у складі свіжих помідорів і мигдалю.

Інгредієнти

помідори – 250 г

базилік свіжий – 50 г

мигдаль – 50 г

пармезан – 30 г

оливкова олія Extra Virgin – 50 мл

часник – 1 зубчик

сіль морська велика, перець чорний – за смаком

Спосіб приготування

Опустити помідори в окріп на 2-3 хвилини. Витягнути і остудити. Видалити шкірку. У блендері подрібніть мигдаль. Він обов'язково має бути без шкірки. Додати помідори, листя базиліку без стебел і часник. Подрібнити до однорідної консистенції. Додати тертий сир, перемішати. Посолити і поперчити, густоту соусу відрегулювати оливковою олією.

Pesto rosso

У песто россо додають мигдаль і в'ялення помідори / Фото: instagram.com/miguelmesquita/

Теж сицилійський песто і теж потрібен мигдаль. Але замість свіжих помідорів беріть в'ялені. Добре поєднується з куркою і м'ясом, які приготовлені на грилі.

Інгредієнти

помідори в'ялені в олії – 150 г

перець смажений – 1 шт.

базилік свіжий – 30 г

пармезан тертий – 50 г

мигдаль – 30 г

часник – 2 зубчики

оливкова олія Extra Virgin – 100 мл

сіль, перець, пластівці перцю чилі – за смаком

Спосіб приготування

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Перець порізати і обсмажити, мигдаль очистити. У блендері подрібнити в'ялені томати, смажений перець, мигдаль, часник, листя базиліку до консистенції пасти. Додати тертий пармезан і перець чилі пластівцями. Пробити до однорідної консистенції. Додати спеції, оливкову олію, перемішати.

Pesto agli agrumi

Особливість цього соусу – наявність цитрусових і часнику / Фото: instagram.com/ilcuoreinpentola/

У цьому соусі є цитрусові і часник, він чудово підійде як до макаронів, так і до запеченої курки.

Інгредієнти

базилік свіжий – 80 г

мигдаль – 30 г

часник – 1 зубчик

лимон, апельсин – по 1 шт.

пармезан тертий – 40 г

оливкова олія Extra Virgin – 80 мл

сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування

Зняти цедру з лимона і апельсина. Мигдаль проварити близько 1 хвилини, потім обсушити і зняти шкірку. У чашу блендера викладіть лимонну і апельсинову цедру, очищений часник, мигдаль і тертий пармезан. Вичавити сік половини лимона і половини апельсина. Подрібнити. Додати базилік і влити оливкову олію, посолити і поперчити. Ще раз пробити блендером до однорідної консистенції.

Pesto modenese

/ Фото: instagram.com/giacooking/

Цей соус подають до хліба або піти як намазку. Зберігати песто моденезе потрібно в холодильнику.

Інгредієнти

сало – 250 г

розмарин – 3 гілочки

часник – 2 зубчики

Спосіб приготування

Часник нарізати невеликими шматочками, розчавити лезом ножа. Додати до часнику листя розмарину і подрібнити. Сало подрібнити в блендері до утворення пастоподібної маси або дрібно порубати ножем. Виделкою вмішати часникову масу в сало.

До песто можна подати курчати, приготованого на грилі. Рецепт дізнаєтеся з відео.

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