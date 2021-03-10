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Вибираємо олію для смаження, щоби було смачно та корисно

Сьогодні, 16:01

Пам'ятаймо, при нагріванні до 110 градусів всі рослинні олії починають окислюватися

Більшості з нас відомо, що смажити часто і багато – не корисно для здоров'я. Але і без сирників або злегка припущених на сковороді овочів теж мало хто витримає. А весна розпочалася і час подумати про корисні сніданки, та й про корисне харчування в цілому. Тому важливо знати, на якій олії краще смажити і як правильно це робити. Нутриціолог Лора Філіппова все роз'яснила.

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Фото: Лора Філіппова, нутриціолог

Чому смажити шкідливо?

"Часто і багато смажити шкідливо в принципі. При нагріванні до 110 градусів за Цельсієм і вище абсолютно всі рослинні олії починають окислюватися. Насамперед це ті олії, що містять омега-3 і омега-6. Тому давайте мінімізувати шкоду", – каже Лора Філіппова.

На якій олії краще не смажити?

На лляній, кукурудзяній, соняшниковій і олії виноградних кісточок краще не смажити.

На якій олі смажити найкраще?

  • На оливковій. Вона містить омега-9 і стійкіше до нагрівання. Рафіновану оливкову олію можна піддавати нетривалий час дії високих температур
  • Олія авокадо також стійка до високих температур

Ще варіанти – тверді насичені жири:

  • Кокосова олія
  • Вершкове масло
  • Смалець

Насичені жири утворюють набагато менше канцерогенів. Але пам'ятаємо, що насичені жири у великій кількості не корисні. Не зловживайте!

Щоб мінімізувати шкоду від олії під час смаження ⠀

  • Завжди використовуйте мінімум олії
  • Посуд для приготування їжі має бути з антипригарним покриттям. Можна смажити і на сухій сковороді, наприклад, оладки або млинці
  • Видаляйте зайвий жир за допомогою паперових рушників
  • Котлети і сирники можна випікати в духовці без смаження. А можна котлети трохи обсмажити і доготувати на парі або в духовці.

Що може нейтралізувати жир?

Маринований імбир і свіжі овочі без заправки, листові салати і зелень, якщо їсти їх разом зі смаженими стравами, допомагають трохи нейтралізувати жир.

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