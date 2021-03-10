Вибираємо олію для смаження, щоби було смачно та корисно
Пам'ятаймо, при нагріванні до 110 градусів всі рослинні олії починають окислюватися
Більшості з нас відомо, що смажити часто і багато – не корисно для здоров'я. Але і без сирників або злегка припущених на сковороді овочів теж мало хто витримає. А весна розпочалася і час подумати про корисні сніданки, та й про корисне харчування в цілому. Тому важливо знати, на якій олії краще смажити і як правильно це робити. Нутриціолог Лора Філіппова все роз'яснила.
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Чому смажити шкідливо?
"Часто і багато смажити шкідливо в принципі. При нагріванні до 110 градусів за Цельсієм і вище абсолютно всі рослинні олії починають окислюватися. Насамперед це ті олії, що містять омега-3 і омега-6. Тому давайте мінімізувати шкоду", – каже Лора Філіппова.
На якій олії краще не смажити?
На лляній, кукурудзяній, соняшниковій і олії виноградних кісточок краще не смажити.
На якій олі смажити найкраще?
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- На оливковій. Вона містить омега-9 і стійкіше до нагрівання. Рафіновану оливкову олію можна піддавати нетривалий час дії високих температур
- Олія авокадо також стійка до високих температур
Ще варіанти – тверді насичені жири:
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- Кокосова олія
- Вершкове масло
- Смалець
Насичені жири утворюють набагато менше канцерогенів. Але пам'ятаємо, що насичені жири у великій кількості не корисні. Не зловживайте!
Щоб мінімізувати шкоду від олії під час смаження ⠀
- Завжди використовуйте мінімум олії
- Посуд для приготування їжі має бути з антипригарним покриттям. Можна смажити і на сухій сковороді, наприклад, оладки або млинці
- Видаляйте зайвий жир за допомогою паперових рушників
- Котлети і сирники можна випікати в духовці без смаження. А можна котлети трохи обсмажити і доготувати на парі або в духовці.
Що може нейтралізувати жир?
Маринований імбир і свіжі овочі без заправки, листові салати і зелень, якщо їсти їх разом зі смаженими стравами, допомагають трохи нейтралізувати жир.
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