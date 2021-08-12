С вялеными помидорами и даже с салом – 4 неизвестных рецепта песто

Особенность этого соуса - наличие цитрусовых и чеснока / Фото: instagram.com/ilcuoreinpentola/
Италия – это единственный и серьезный соперник Франции в разнообразии соусов. Итальянцы вообще не понимают, как можно есть, когда на столе нет ароматной жидкой субстанции. Они даже к хлебу подают соусы, что уж говорить о соусах для пасты. А песто, кроме классического, тоже существует множество. Например, моденезе делают, внимание, на основе сала и чеснока. Итак, познакомьтесь с самыми распространенными соусами песто, которые, конечно, обязательны к приготовлению. Если планируете пикник, то здесь узнаете, где подготовиться к нему максимально выгодно.
Несколько рекомендаций перед приготовлением
Базилик для соуса берите самый свежий и молодой. Важно – без стеблей, только листья. То же самое касается чеснока, только молодой чеснок не будет горчить. Песто не будет песто, если в его составе не окажется пармиджано-реджано. Обязательно наличие крупной морской соли, она помогает в измельчении других ингредиентов.
И оливковое масло. Оно должно быть нерафинированным, холодного отжима.
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Pesto alla trapanese
Этот соус родился на Сицилии, подают его к хлебу и к любой пасте. Особенность – наличие в составе свежих помидоров и миндаля.
Ингредиенты
- помидоры – 250 г
- базилик свежий – 50 г
- миндаль – 50 г
- пармезан – 30 г
- оливковое масло Extra Virgin – 50 мл
- чеснок – 1 зубчик
- соль морская крупная, перец черный – по вкусу
Способ приготовления
- Опустить помидоры в кипящую воду на 2-3 минуты. Вытащить и остудить. Удалить кожицу.
- В блендере измельчите миндаль. Он обязательно должен быть без кожуры.
- Добавить помидоры, листочки базилика без стеблей и чеснок. Измельчить до однородной консистенции.
- Добавить тертый сыр, перемешать. Посолить и поперчить, густоту соуса отрегулировать оливковым маслом.
Pesto rosso
Тоже сицилийский песто и тоже нужен миндаль. Но вместо свежих помидоров берите вяленые. Хорошо сочетается с курицей и мясом, которые приготовлены на гриле.
Ингредиенты
- помидоры вяленые в масле – 150 г
- перец жареный – 1 шт.
- базилик свежий – 30 г
- пармезан тертый – 50 г
- миндаль – 30 г
- чеснок – 2 зубчика
- оливковое масло Extra Virgin – 100 мл
- соль, перец, хлопья перца чили – по вкусу
Способ приготовления
- Перец порезать и обжарить, миндаль очистить.
- В блендере измельчить вяленые томаты, жареный перец, миндаль, чеснок, листья базилика до консистенции пасты.
- Добавить тертый пармезан и перец чили хлопьями. Пробить до однородной консистенции.
- Добавить специи, оливковое масло, перемешать.
Pesto agli agrumi
В этом соусе есть цитрусовые и чеснок, он отлично подойдет как к макаронам, так и к запеченной курице.
Ингредиенты
- базилик свежий – 80 г
- миндаль – 30 г
- чеснок – 1 зубчик
- лимон, апельсин – по 1 шт.
- пармезан тертый – 40 г
- оливковое масло Extra Virgin – 80 мл
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления
- Снять цедру с лимона и апельсина. Миндаль проварить около 1 минуты, затем обсушить и снять кожуру.
- В чашу блендера выложите лимонную и апельсиновую цедру, очищенный чеснок, миндаль и тертый пармезан. Выдавить сок половины лимона и половины апельсина. Измельчить.
- Добавить базилик и влить оливковое масло, посолить и поперчить. Еще раз пробить блендером до однородной консистенции.
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Pesto modenese
Этот соус подают к хлебу или пите как намазку. Хранить песто моденезе нужно в холодильнике.
Ингредиенты
- сало – 250 г
- розмарин – 3 веточки
- чеснок – 2 зубчика
Способ приготовления
- Чеснок нарезать небольшими кусочками, раздавить лезвием ножа. Добавить к чесноку листья розмарина и измельчить.
- Сало измельчить в блендере до образования пастообразной массы или мелко порубить ножом.
- Вилкой вмешать чесночную массу в сало.
К песто можно подать цыпленка, приготовленного на гриле. Рецепт узнаете из видео.
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