10 пирогів з грибами для смачних сімейних вечерь

Це закриті, відкриті та заливні пироги з печерицями, лисичками, білими грибами. Гриби можуть бути консервованими або свіжими. Тісто для них пісочне або листкове. Як доповнення можна взяти м'ясо та інші овочі

Пиріг з грибами і м'ясом / Фото: Depositphotos

У чому відмінність грибних пирогів від інших? Звісно, в їхньому ароматі – хороші свіжі гриби пахнуть по-особливому. У сезон лисичок, наприклад, можна приготувати багато різного і смачного, а нижче знайдете 10 рецептів пирогів, які можна приготувати на вечерю. У календарі лайфхаків літа знайдете кращі ідеї для його проведення.

Лінивий пиріг з грибами

Лінивий пиріг з грибами / Фото: instagram.com/_foodpati/

Інгредієнти

Лаваш вірменський

Цибуля – 1 шт.

Морква – 1 шт.

Гриби – 500 г

Сир бринза – за смаком

Вершки 20-30% – 20 мл

Яйце – 1 шт.

Спосіб приготування

Цибулю, моркву подрібнити обсмажити. Окремо подрібнити і обсмажити гриби. Лаваш розкласти в форму для випікання, попередньо змастивши олією. На лаваш викласти бринзу, потім гриби, цибулю з морквою і знову бринзу. Все закрити лавашем, змастити яйцем. Випікати 10-15 хвилин за 200 градусів.

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Пиріг з консервованими печерицями

Пиріг з консервованими печерицями / Фото: instagram.com/vkusno_vsem_sever/

Інгредієнти для тіста

Вершкове масло – 50 г

Яйце – 1 шт.

Холодна вода – 3 cт. л.

Сіль – 0,5 ч. л.

Борошно – 200 г

Для начинки

Консервовані печериці – 250-300 г

Цибуля ріпчаста – 1 шт.

Зелeнь – за смаком

Сиp – 100 г

Спосіб приготування

Яйцo збити, додати м'яке вершкове маcло, перемішати. Додати xолoдную воду, cоль, борошно. Замісити м'яке тіcтo. Гриби oбсмажити з цибулею, дати охолонути. Зeлень дрібно нарізати, сир натерти. У pоз'ємну фоpму викласти тісто, зробити бортики. Викласти гриби з цибулею, поcипати зeленью і cиром. Випікати за 220 гpадуcів 20-25 хвилин.

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Лоранський пиріг з грибами





Лоранський пиріг з грибами / Фото: instagram.com/dakroshka/

Борошно – 200 г

Вершкове масло – 150 г

Сметана – 100 г

Яйце – 1 шт.

Сіль

Інгредієнти для тіста

Для начинки

Печериці – 300 г

Сир – 100 г

Спосіб приготування

Змішати просіяне борошно і вершкове масло кімнатної температури. Додати яйце і сметану, замісити тісто. Викласти в форму і сформувати бортики. Гриби порізати, додати спеції, викласти на тісто. Зверху – тертий сир. Випікати 30-40 хвилин за 200 градусів.

Пиріг з білими грибами і м'ясом

Пиріг з грибами і м'ясом / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

500 г пісочного тіста

150 г яловичини

100 г білих морожених грибів

2 ст. л. сметани 40%

1/2 шт. ріпчастої цибулі

5 г зеленої цибулі

5 гілочок петрушки

4 гілочки свіжого чебрецю

60 г вершкового масла

40 мл оливкової олії

Рожевий перець горошком

Сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування

Пісочне тісто розім'яти по дну форми для запікання. Потім у декількох місцях тісто проколоти виделкою. Для приготування начинки нарізані білі гриби обсмажити спочатку на оливковій олії, а потім на вершковому маслі. Нарізати яловичину брусочками і обсмажити на оливковій олії. Додати розім'яту часник і чебрець. Ввести невелику кількість вершкового масла. Додати цибулю, нарізану півкільцями, готувати кілька хвилин, а потім додати до м'яса і цибулі обсмажені гриби. Додати сметану. Посолити і поперчити і тушкувати кілька хвилин. Зелену цибулю і петрушку дрібно порубати і додати в сковороду. Отриману масу викласти на тісто, посипати рожевим перцем і поставити в духовку на 15 хвилин за температури 200 градусів.

Заливний пиріг з грибами

Заливний пиріг з грибами / Фото: depositphotos.com

Інгредієнти для тіста

Борошно – 200 г

Вершкове масло – 150 г

Крижана вода – 2-3 ст. л.

Сіль – за смаком

Для начинки

Печериці – 450 г

Цибуля ріпчаста – 3 шт.

Вершкове масло – 50-80 г

Перець чорний мелений – за смаком

Для заливки

Яйця – 2 шт.

Сметана – 300 г

Сир твердий – 250 г

Зелень петрушки і кропу – за смаком

Сіль – за смаком

Перець чорний мелений – за смаком

Перець червоний мелений – за смаком

Паприка – за смаком

Спосіб приготування

Для приготування тіста охолоджене вершкове масло подрібнити, розтерти з борошном і сіллю до утворення крихти, додати крижану воду і швидко замісити тісто. Готове тісто скачати в кулю, обернути харчовою плівкою і помістити в холодильник на півгодини. Гриби нарізати пластинками або кубиками, цибулю подрібнити. Для начинки нарізану цибулю обсмажити на вершковому маслі, додати нарізані печериці, сіль, перець, перемішати і обсмажити до м'якості. Сир натерти на середній тертці. Зелень кропу і петрушки подрібнити. Для заливки сметану збити з яйцями, додати тертий сир, рубану зелень, сіль, перець чорний, перець червоний, паприку і перемішати. Готове тісто викласти у форму, застелену пергаментом, змащеним олією, сформувати бортики. На тісті розподілити грибну начинку, додати заливку. Випікати пиріг в духовці 40-50 хвилин за температури 180 градусів. Перед подачею трохи остудити і розрізати на порційні шматки.

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Пиріг з грибами і плавленим сиром

Пиріг з грибами / Фото: Pinterest

Інгредієнти

400 г печериць

4 яйця

0,5 пучка кропу

75 г вершкового масла

3 плавлених сирки

350 г борошна

1 цибулина

4 ст. л. крижаної води

50 мл соняшникової олії

Сіль – за смаком

Спосіб приготування

Змішати борошно з вершковим маслом, додати 2 яйця, воду і замісити тісто. Накрити плівкою і залишити в холодильнику на 30 хвилин. Гриби і цибулю нарізати і смажити на соняшниковій олії до готовності. Натерти сир і змішати його з подрібненим кропом і яйцями. Додати шампіньйони і перемішати. Тісто розкачати і вистелити ним форму. Сформувати бортики. Викласти начинку і випікати 45 хвилин за 180 градусів.

Пиріг з лососем і грибами

Пиріг з листкового тіста з грибами і лососем / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

700 г філе лосося (або іншої червоної риби)

400 г листкового тіста

1 яйце

70 г вершкового масла

1 лимон

1 пучок зелені (петрушки, кропу, шпинату)

6 7 печериць

Сіль, перець, спеції – за смаком

Спосіб приготування

Розігріти духовку до 200 градусів. Замаринувати рибу: натерти філе сіллю і спеціями, вичавити сік половини лимона. З іншої половини лимона натерти цедру. Вершкове масло розм'якшити за кімнатної температури. Зелень дрібно порубати. З'єднати масло з лимонною цедрою і рубаною зеленню. Гриби нарізати тонкими скибочками і злегка обсмажити. Листкове тісто розділити на дві частини і розкачати так, щоб філе лосося помістилося на одній з частин. Викласти рибу на тісто, змастити соусом з масла і зелені, а зверху викласти обсмажені гриби. Зверху накрити другою половиною тіста. Збити яйце, змастити краї пирога і скріпити їх, щоб не розклеїлись, а також змастити яйцем верх пирога, щоб він вийшов рум'яним. Поставити пиріг в розігріту духовку, зробивши зверху три невеликих проколи виделкою. Випікати в попередньо розігрітій духовці 25-30 хвилин до золотистої скоринки.

Пиріг з куркою і грибами

Пиріг з куркою та грибами / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

2 ст. л. масла

1 ст. л. борошна

200 мл курячого бульйону

3 ст. л. жирних вершків

1 болгарський перець

10 печериць

400 г відвареного курячого філе

225 г листкового тіста

Яйце

Спосіб приготування

Для соусу розтопіть вершкове масло, додайте борошно і потримайте суміш на слабкому вогні 3 хвилини. Влийте курячий бульйон і, постійно помішуючи, доведіть до кипіння. Тоді влийте вершки і продовжуйте тушкувати 5-7 хвилин. Окремо обсмажте на вершковому маслі нарізану курятину, перець і гриби. Після цього додайте до суміші вершковий соус. Розкачайте тісто в пласт завтовшки 1 см на присипаній борошном поверхні. Розділіть тісто на дві частини. Одним шматком накрийте дно і стінки невеликої форми для випічки, змащеної олією. Викладіть туди начинку. Зверху застеліть другим шматком тіста. Обріжте і скріпіть. Зробіть отвори для виходу пари. Збийте яйце і змастіть їм поверхню пирога. Випікайте пиріг у попередньо розігрітій до 200 градусів духовці близько 25-35 хвилин. Трохи остудіть пиріг і подавайте на стіл.

Закусочний пиріг з опеньками і беконом

Млинцевий пиріг з грибами

Інгредієнти

3 тонких млинці на молоці

30 г бекону

70 г опеньків

30 г помідори

30 г солодкого перцю

40 г твердого сиру

20 г вершкового масла

Листя салату

Для соусу

30 г вершків 20%

15 г смажених печериць

Соєвий соус – 5 г

Сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування

Заздалегідь приготувати звичайні млинці з пшеничного борошна на молоці. Кожен млинець розрізати на чотири частини. На одній сковороді впродовж 5-10 хвилин обсмажити нарізані шматочками опеньки, на другий – бекон, помідор і перець (нарізати на свій розсуд). Змішати вміст обох сковорідок. На кожен шматочок млинця покласти частину начинки, знову млинець – і так доверху. Покласти на деко, застелене пергаментом, посипати тертим сиром і запікати за 190 градусів 5 хвилин.

Сільський пиріг з лисичками

Пиріг з лисичками з листкового тіста / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

Листкове тісто

400 г лисичок

1 цибулина

Зелень

Олія

вершкове масло

Для заливки

3 яйця

100 г твердого сиру

150 мл вершків 20%

Сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування

Тісто розморозити, вирізати коло по діаметру форми, трохи розкачати. Викласти в форму, застелену папером для випічки, зробити бортики і наколоти виделкою. Лисички обсмажити на олії, нарізану цибулю окремо обсмажити на вершковому маслі. Духовку розігріти до 180 градусів. Для заливки збити виделкою яйця і вершки, додати тертий сир, сіль і перець. Викласти на корж смажені гриби, цибулю і нарізану зелень. Залити яєчної сумішшю. Випікати пиріг до готовності (близько 30 хвилин).

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