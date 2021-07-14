10 пирогів з грибами для смачних сімейних вечерь

Пиріг з грибами і м'ясом / Фото: Depositphotos
У чому відмінність грибних пирогів від інших? Звісно, в їхньому ароматі – хороші свіжі гриби пахнуть по-особливому. У сезон лисичок, наприклад, можна приготувати багато різного і смачного, а нижче знайдете 10 рецептів пирогів, які можна приготувати на вечерю. У календарі лайфхаків літа знайдете кращі ідеї для його проведення.
Лінивий пиріг з грибами
Лінивий пиріг з грибами / Фото: instagram.com/_foodpati/
Інгредієнти
- Лаваш вірменський
- Цибуля – 1 шт.
- Морква – 1 шт.
- Гриби – 500 г
- Сир бринза – за смаком
- Вершки 20-30% – 20 мл
- Яйце – 1 шт.
Спосіб приготування
- Цибулю, моркву подрібнити обсмажити. Окремо подрібнити і обсмажити гриби.
- Лаваш розкласти в форму для випікання, попередньо змастивши олією.
- На лаваш викласти бринзу, потім гриби, цибулю з морквою і знову бринзу. Все закрити лавашем, змастити яйцем.
- Випікати 10-15 хвилин за 200 градусів.
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Пиріг з консервованими печерицями
Пиріг з консервованими печерицями / Фото: instagram.com/vkusno_vsem_sever/
Інгредієнти для тіста
- Вершкове масло – 50 г
- Яйце – 1 шт.
- Холодна вода – 3 cт. л.
- Сіль – 0,5 ч. л.
- Борошно – 200 г
Для начинки
- Консервовані печериці – 250-300 г
- Цибуля ріпчаста – 1 шт.
- Зелeнь – за смаком
- Сиp – 100 г
Спосіб приготування
- Яйцo збити, додати м'яке вершкове маcло, перемішати. Додати xолoдную воду, cоль, борошно. Замісити м'яке тіcтo.
- Гриби oбсмажити з цибулею, дати охолонути. Зeлень дрібно нарізати, сир натерти.
- У pоз'ємну фоpму викласти тісто, зробити бортики.
- Викласти гриби з цибулею, поcипати зeленью і cиром. Випікати за 220 гpадуcів 20-25 хвилин.
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Лоранський пиріг з грибами
Лоранський пиріг з грибами / Фото: instagram.com/dakroshka/
Інгредієнти для тіста
- Борошно – 200 г
- Вершкове масло – 150 г
- Сметана – 100 г
- Яйце – 1 шт.
- Сіль
Для начинки
- Печериці – 300 г
- Сир – 100 г
Спосіб приготування
- Змішати просіяне борошно і вершкове масло кімнатної температури.
- Додати яйце і сметану, замісити тісто. Викласти в форму і сформувати бортики.
- Гриби порізати, додати спеції, викласти на тісто. Зверху – тертий сир.
- Випікати 30-40 хвилин за 200 градусів.
Пиріг з білими грибами і м'ясом
Пиріг з грибами і м'ясом / Фото: Depositphotos
Інгредієнти
- 500 г пісочного тіста
- 150 г яловичини
- 100 г білих морожених грибів
- 2 ст. л. сметани 40%
- 1/2 шт. ріпчастої цибулі
- 5 г зеленої цибулі
- 5 гілочок петрушки
- 4 гілочки свіжого чебрецю
- 60 г вершкового масла
- 40 мл оливкової олії
- Рожевий перець горошком
- Сіль, перець – за смаком
Спосіб приготування
- Пісочне тісто розім'яти по дну форми для запікання. Потім у декількох місцях тісто проколоти виделкою.
- Для приготування начинки нарізані білі гриби обсмажити спочатку на оливковій олії, а потім на вершковому маслі.
- Нарізати яловичину брусочками і обсмажити на оливковій олії. Додати розім'яту часник і чебрець.
- Ввести невелику кількість вершкового масла. Додати цибулю, нарізану півкільцями, готувати кілька хвилин, а потім додати до м'яса і цибулі обсмажені гриби.
- Додати сметану. Посолити і поперчити і тушкувати кілька хвилин.
- Зелену цибулю і петрушку дрібно порубати і додати в сковороду. Отриману масу викласти на тісто, посипати рожевим перцем і поставити в духовку на 15 хвилин за температури 200 градусів.
Заливний пиріг з грибами
Заливний пиріг з грибами / Фото: depositphotos.com
Заливний пиріг з грибами / Фото: depositphotos.com
Інгредієнти для тіста
- Борошно – 200 г
- Вершкове масло – 150 г
- Крижана вода – 2-3 ст. л.
- Сіль – за смаком
Для начинки
- Печериці – 450 г
- Цибуля ріпчаста – 3 шт.
- Вершкове масло – 50-80 г
- Перець чорний мелений – за смаком
Для заливки
- Яйця – 2 шт.
- Сметана – 300 г
- Сир твердий – 250 г
- Зелень петрушки і кропу – за смаком
- Сіль – за смаком
- Перець чорний мелений – за смаком
- Перець червоний мелений – за смаком
- Паприка – за смаком
Спосіб приготування
- Для приготування тіста охолоджене вершкове масло подрібнити, розтерти з борошном і сіллю до утворення крихти, додати крижану воду і швидко замісити тісто.
- Готове тісто скачати в кулю, обернути харчовою плівкою і помістити в холодильник на півгодини.
- Гриби нарізати пластинками або кубиками, цибулю подрібнити.
- Для начинки нарізану цибулю обсмажити на вершковому маслі, додати нарізані печериці, сіль, перець, перемішати і обсмажити до м'якості.
- Сир натерти на середній тертці. Зелень кропу і петрушки подрібнити.
- Для заливки сметану збити з яйцями, додати тертий сир, рубану зелень, сіль, перець чорний, перець червоний, паприку і перемішати.
- Готове тісто викласти у форму, застелену пергаментом, змащеним олією, сформувати бортики.
- На тісті розподілити грибну начинку, додати заливку.
- Випікати пиріг в духовці 40-50 хвилин за температури 180 градусів. Перед подачею трохи остудити і розрізати на порційні шматки.
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Пиріг з грибами і плавленим сиром
Пиріг з грибами / Фото: Pinterest
Інгредієнти
- 400 г печериць
- 4 яйця
- 0,5 пучка кропу
- 75 г вершкового масла
- 3 плавлених сирки
- 350 г борошна
- 1 цибулина
- 4 ст. л. крижаної води
- 50 мл соняшникової олії
- Сіль – за смаком
Спосіб приготування
- Змішати борошно з вершковим маслом, додати 2 яйця, воду і замісити тісто. Накрити плівкою і залишити в холодильнику на 30 хвилин.
- Гриби і цибулю нарізати і смажити на соняшниковій олії до готовності.
- Натерти сир і змішати його з подрібненим кропом і яйцями. Додати шампіньйони і перемішати.
- Тісто розкачати і вистелити ним форму. Сформувати бортики. Викласти начинку і випікати 45 хвилин за 180 градусів.
Пиріг з лососем і грибами
Пиріг з листкового тіста з грибами і лососем / Фото: Depositphotos
Інгредієнти
- 700 г філе лосося (або іншої червоної риби)
- 400 г листкового тіста
- 1 яйце
- 70 г вершкового масла
- 1 лимон
- 1 пучок зелені (петрушки, кропу, шпинату)
- 6 7 печериць
- Сіль, перець, спеції – за смаком
Спосіб приготування
- Розігріти духовку до 200 градусів.
- Замаринувати рибу: натерти філе сіллю і спеціями, вичавити сік половини лимона. З іншої половини лимона натерти цедру.
- Вершкове масло розм'якшити за кімнатної температури. Зелень дрібно порубати. З'єднати масло з лимонною цедрою і рубаною зеленню.
- Гриби нарізати тонкими скибочками і злегка обсмажити.
- Листкове тісто розділити на дві частини і розкачати так, щоб філе лосося помістилося на одній з частин. Викласти рибу на тісто, змастити соусом з масла і зелені, а зверху викласти обсмажені гриби. Зверху накрити другою половиною тіста.
- Збити яйце, змастити краї пирога і скріпити їх, щоб не розклеїлись, а також змастити яйцем верх пирога, щоб він вийшов рум'яним.
- Поставити пиріг в розігріту духовку, зробивши зверху три невеликих проколи виделкою. Випікати в попередньо розігрітій духовці 25-30 хвилин до золотистої скоринки.
Пиріг з куркою і грибами
Пиріг з куркою та грибами / Фото: Depositphotos
Інгредієнти
- 2 ст. л. масла
- 1 ст. л. борошна
- 200 мл курячого бульйону
- 3 ст. л. жирних вершків
- 1 болгарський перець
- 10 печериць
- 400 г відвареного курячого філе
- 225 г листкового тіста
- Яйце
Спосіб приготування
- Для соусу розтопіть вершкове масло, додайте борошно і потримайте суміш на слабкому вогні 3 хвилини.
- Влийте курячий бульйон і, постійно помішуючи, доведіть до кипіння. Тоді влийте вершки і продовжуйте тушкувати 5-7 хвилин.
- Окремо обсмажте на вершковому маслі нарізану курятину, перець і гриби. Після цього додайте до суміші вершковий соус.
- Розкачайте тісто в пласт завтовшки 1 см на присипаній борошном поверхні. Розділіть тісто на дві частини. Одним шматком накрийте дно і стінки невеликої форми для випічки, змащеної олією. Викладіть туди начинку.
- Зверху застеліть другим шматком тіста. Обріжте і скріпіть. Зробіть отвори для виходу пари.
- Збийте яйце і змастіть їм поверхню пирога. Випікайте пиріг у попередньо розігрітій до 200 градусів духовці близько 25-35 хвилин.
- Трохи остудіть пиріг і подавайте на стіл.
Закусочний пиріг з опеньками і беконом
Млинцевий пиріг з грибами
Інгредієнти
- 3 тонких млинці на молоці
- 30 г бекону
- 70 г опеньків
- 30 г помідори
- 30 г солодкого перцю
- 40 г твердого сиру
- 20 г вершкового масла
- Листя салату
Для соусу
- 30 г вершків 20%
- 15 г смажених печериць
- Соєвий соус – 5 г
- Сіль, перець – за смаком
Спосіб приготування
- Заздалегідь приготувати звичайні млинці з пшеничного борошна на молоці. Кожен млинець розрізати на чотири частини.
- На одній сковороді впродовж 5-10 хвилин обсмажити нарізані шматочками опеньки, на другий – бекон, помідор і перець (нарізати на свій розсуд).
- Змішати вміст обох сковорідок. На кожен шматочок млинця покласти частину начинки, знову млинець – і так доверху.
- Покласти на деко, застелене пергаментом, посипати тертим сиром і запікати за 190 градусів 5 хвилин.
Сільський пиріг з лисичками
Пиріг з лисичками з листкового тіста / Фото: Depositphotos
Інгредієнти
- Листкове тісто
- 400 г лисичок
- 1 цибулина
- Зелень
- Олія
- вершкове масло
Для заливки
- 3 яйця
- 100 г твердого сиру
- 150 мл вершків 20%
- Сіль, перець – за смаком
Спосіб приготування
- Тісто розморозити, вирізати коло по діаметру форми, трохи розкачати. Викласти в форму, застелену папером для випічки, зробити бортики і наколоти виделкою.
- Лисички обсмажити на олії, нарізану цибулю окремо обсмажити на вершковому маслі.
- Духовку розігріти до 180 градусів.
- Для заливки збити виделкою яйця і вершки, додати тертий сир, сіль і перець.
- Викласти на корж смажені гриби, цибулю і нарізану зелень. Залити яєчної сумішшю.
- Випікати пиріг до готовності (близько 30 хвилин).
Рецепт кіша з тунцем і шпинатом дізнаєтеся з відео.
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