10 пирогов с грибами для вкусных семейных ужинов

Пирог с грибами и мясом / Фото: Depositphotos
В чем отличие грибных пирогов от других? Конечно, в их аромате – хорошие свежие грибы пахнут по-особому. В сезон лисичек, например, можно приготовить много разного и вкусного, а ниже найдете 10 рецептов пирогов, которые можно приготовить к ужину. В календаре лайфхаков лета найдете лучшие идеи для его проведения.
Ленивый пирог с грибами
Ленивый пирог с грибами / Фото: instagram.com/_foodpati/
Ингредиенты
- Лаваш армянский
- Лук – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Грибы – 500 г
- Сыр брынза – по вкусу
- Сливки 20-30% – 20 мл
- Яйцо – 1 шт.
Способ приготовления
- Лук, морковь измельчить обжарить. Отдельно измельчить и обжарить грибы.
- Лаваш разложить в форму для выпекания, предварительно смазав маслом.
- На лаваш выложить брынзу, затем грибы, лук с морковью и снова брынзу. Все закрыть лавашем, смазать яйцом.
- Выпекать 10-15 минут при 200 градусах.
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Пирог с консервированными шампиньонами
Пирог с консервированными шампиньонами / Фото: instagram.com/vkusno_vsem_sever/
Ингредиенты для тeста
- Сливочное масло – 50 г
- Яйцо – 1 шт.
- Холодная вода – 3 cт. л.
- Соль – 0,5 ч. л.
- Мука – 200 г
Для начинки
- Консервированные шампиньоны – 250-300 г
- Лук репчатый – 1 шт.
- Зелeнь – по вкусу
- Сыp – 100 г
Способ приготовления
- Яйцo взбить, добавить мягкое сливочное маcло, перемeшать. Добавить xолoдную воду, cоль, муку. Замесить мягкое тecтo.
- Гpибы oбжаpить c лукoм, дать oстыть.Зeлень мeлкo пoрубить.Cыр натерeть.
- В pазъемную фоpму выложить тесто, сделать донышкo и бopтики.
- Вылoжить гpибы с луком, поcыпать зeленью и cыром. Bыпeкать при 220 гpадуcах 20-25 минут.
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Лоранский пирог с грибами
Лоранский пирог с грибами / Фото: instagram.com/dakroshka/
Ингредиенты для теста
- Мука – 200 г
- Сливочное масло – 150 г
- Сметана – 100 г
- Яйцо – 1 шт.
- Соль
Для начинки
- Шампиньоны – 300 г
- Сыр – 100 г
Способ приготовления
- Смешать просеянную муку и сливочное масло комнатной температуры.
- Добавить яйцо и сметану, замесить тесто. Выложить в форму и сформировать бортики.
- Грибы порезать, добавить специи, выложить на тесто. Сверху – тертый сыр.
- Выпекать 30-40 минут при 200 градусах.
Пирог с белыми грибами и мясом
Пирог с грибами и мясом / Фото: Depositphotos
Ингредиенты
- 500 г песочного теста
- 150 г говядины
- 100 г белых мороженных грибов
- 2 ст. л. сметаны 40%
- 1/2 шт. репчатого лука
- 5 г зеленого лука
- 5 веточек петрушки
- 4 веточки свежего тимьяна
- 60 г сливочного масла
- 40 мл оливкового масла
- Розовый перец горошком
- Соль, перец по вкусу
Способ приготовления
- Песочное тесто размять по дну формы для запекания. Затем в нескольких местах тесто проколоть вилкой.
- Для приготовления начинки нарезанные белые грибы обжарить сначала на оливковом масле, а затем на сливочном.
- Нарезать говядину брусочками и обжарить на оливковом масле. Добавить размятый чеснок и тимьян.
- Ввести небольшое количество сливочного масла. Добавить репчатый лук, нарезанный полукольцами, готовить несколько минут, а затем добавить к мясу и луку обжаренные грибы.
- Добавить сметану. Посолить и поперчить и тушить несколько минут.
- Зеленый лук и петрушку мелко нарубить и добавить в сковороду. Полученную массу выложить на тесто, посыпать розовым перцем и поставить в духовку на 15 минут при температуре 200 градусов.
Заливной пирог с грибами
Заливной пирог с грибами / Фото: depositphotos.com
Заливной пирог с грибами / Фото: depositphotos.com
Ингредиенты для теста
- Мука – 200 г
- Сливочное масло – 150 г
- Ледяная вода – 2-3 ст. л.
- Соль – по вкусу
Для начинки
- Шампиньоны – 450 г
- Лук репчатый – 3 шт.
- Сливочное масло – 50-80 г
- Перец черный молотый – по вкусу
Для заливки
- Яйца – 2 шт.
- Сметана – 300 г
- Сыр твердый – 250 г
- Зелень петрушки и укропа – по вкусу
- Соль – по вкусу
- Перец черный молотый – по вкусу
- Перец красный молотый – по вкусу
- Паприка – по вкусу
Способ приготовления
- Для приготовления теста охлажденное сливочное масло измельчить, растереть с мукой и солью до образования крошки, добавить ледяную воду и быстро замесить тесто.
- Готовое тесто скатать в шар, обернуть пищевой пленкой и поместить в холодильник на полчаса.
- Грибы нарезать пластинками или кубиками, лук измельчить.
- Для начинки нарезанный лук обжарить на сливочном масле, добавить нарезанные шампиньоны, соль, перец, перемешать и обжарить до мягкости.
- Сыр натереть на средней терке. Зелень укропа и петрушки измельчить.
- Для заливки сметану взбить с яйцами, добавить тертый сыр, рубленую зелень, соль, перец черный, перец красный, паприку и перемешать.
- Готовое тесто выложить в форму, застеленную пергаментом, смазанным растительным маслом, сформировать бортики.
- Поверх теста распределить грибную начинку, добавить заливку.
- Выпекать пирог в духовке 40-50 минут при температуре 180 градусов. Перед подачей немного остудить и разрезать на порционные куски.
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Пирог с грибами и плавленым сыром
Пирог с грибами / Фото: Pinterest
Ингредиенты
- 400 г шампиньонов
- 4 яйца
- 0,5 пучка укропа
- 75 г сливочного масла
- 3 плавленых сырка
- 350 г муки
- 1 луковица
- 4 ст. л. ледяной воды
- 50 мл подсолнечного масла
- Соль – по вкусу
Способ приготовления
- Смешать муку со сливочным маслом, добавить 2 яйца, воду и замесить тесто. Накрыть пленкой и оставить в холодильнике на 30 минут.
- Грибы и лук нарезать и жарить на подсолнечном масле до готовности.
- Натереть сыр и смешать его с измельченным укропом и яйцами. Добавить шампиньоны и перемешать.
- Тесто раскатать и выстелить им форму. Сформировать бортики. Выложить начинку и выпекать 45 минут при 180 градусов.
Пирог с лососем и грибами
Пирог из слоеного теста с грибами и лососем / Фото: Depositphotos
Ингредиенты
- 700 г филе лосося (или другой красной рыбы)
- 400 г слоеное тесто
- 1 яйцо
- 70 г сливочного масла
- 1 лимон
- 1 пучок зелени (петрушки, укропа, шпината)
- 6- 7 шампиньонов
- Соль, перец, специи – по вкусу
Способ приготовления
- Разогреть духовку до 200 градусов.
- Замариновать рыбу: натереть филе солью и специями, выжать сок половины лимона. Из другой половины лимона натереть цедру.
- Сливочное масло размягчить при комнатной температуре. Зелень мелко порубить. Соединить масло с лимонной цедрой и рубленой зеленью.
- Грибы нарезать тонкими ломтиками и слегка обжарить.
- Слоеное тесто разделить на две части и раскатать так, чтобы филе лосося поместилось на одной из частей целиком. Выложить рыбу на тесто, смазать соусом из масла и зелени, а сверху выложить обжаренные грибы. Сверху накрыть второй половиной теста.
- Взбить яйцо, смазать края пирога и защипнуть их, чтобы не расклеились, а также смазать яйцом верх пирога, чтобы он получился румяным и глянцевым.
- Поставить пирог в разогретую духовку, сделав сверху три небольших прокола вилкой. Выпекать в предварительно разогретой духовке 25-30 минут до золотистой корочки.
Пирог с курицей и грибами
Пирог с курицей и грибами / Фото: Depositphotos
Ингредиенты
- 2 ст. л. масла
- 1 ст. л. муки
- 200 мл куриного бульона
- 3 ст. л. жирных сливок
- 1 болгарский перец
- 10 шампиньонов
- 400 г отварного куриного филе
- 225 г слоеного теста
- Яйцо
Способ приготовления
- Для соуса растопите сливочное масло, добавьте муку и подержите смесь на слабом огне 3 минуты.
- Влейте куриный бульон и, постоянно помешивая, доведите до кипения. Тогда влейте сливки и продолжайте тушить 5-7 минут.
- Отдельно обжарьте на сливочном масле нарезанную курятину, перец и грибы. После этого добавьте к смеси сливочный соус.
- Раскатайте тесто в пласт толщиной 1 см на присыпанной мукой поверхности. Разделите тесто на две части. Одним куском накройте дно и стенки небольшой формы для выпечки, смазанной маслом. Выложите туда начинку.
- Сверху застелите вторым куском теста. Обрежьте и скрепите края теста. Сделайте отверстия для выхода пара.
- Взбейте яйцо и смажьте им поверхность пирога. Выпекайте пирог в предварительно разогретой до 200 градусов духовке около 25-35 минут.
- Немного остудите пирог и подавайте на стол.
Закусочный пирог с опятами и беконом
Блинный пирог с грибами
Ингредиенты
- 3 тонких блина на молоке
- 30 г бекона
- 70 г опят
- 30 г помидора
- 30 г сладкого перца
- 40 г твердого сыра
- 20 г сливочного масла
- Лист салата
Для соуса
- 30 г сливок 20 %
- 15 г жареных шампиньонов
- Соевый соус – 5 г
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления
- Заранее приготовить обычные блины из пшеничной муки на молоке. Каждый блин разрезать на четыре части.
- На одной сковороде в течение 5-10 минут обжарить нарезанные кусочками опята, на второй – бекон, помидор и перец (нарезать по своему усмотрению).
- Смешать содержимое обеих сковородок. На каждый кусочек блина положить часть начинки, снова блин – и так доверху.
- Положить на противень, застеленный пергаментом, посыпать тертым сыром и запекать при 190 градусов в течение 5 минут.
Деревенский пирог с лисичками
Пирог с лисичками из слоеного теста / Фото: Depositphotos
Ингредиенты
- Слоеное тесто
- 400 г лисичек
- 1 луковица
- Зелень
- Растительное масло
- Сливочное масло
Для заливки
- 3 яйца
- 100 г твердого сыра
- 150 мл сливок 20%
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления
- Тесто разморозить, вырезать круг по диаметру формы, немного раскатать. Выложить в форму, застеленную бумагой для выпечки, сделать бортики и наколоть вилкой.
- Лисички обжарить на растительном масле, нарезанный лук отдельно обжарить на сливочном масле.
- Духовку разогреть до 180 градусов.
- Для заливки взбить вилкой яйца и сливки, добавить тертый сыр, соль и перец.
- Выложить на корж жареные грибы, лук и нарезанную зелень. Залить яичной смесью.
- Выпекать пирог до готовности (около 30 минут).
Рецепт киша с тунцом и шпинатом узнаете из видео.
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