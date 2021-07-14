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10 пирогов с грибами для вкусных семейных ужинов

14 июля, 13:12

Ирина Маслова

Это закрытые, открытые и заливные пироги с шампиньонами, лисичками, белыми грибами. Грибы могут быть консервированными или свежими. Тесто для них песочное или слоеное. Как дополнение можно взять мясо и другие овощи

Пирог с грибами и мясом / Фото: Depositphotos

В чем отличие грибных пирогов от других? Конечно, в их аромате – хорошие свежие грибы пахнут по-особому. В сезон лисичек, например, можно приготовить много разного и вкусного, а ниже найдете 10 рецептов пирогов, которые можно приготовить к ужину. В календаре лайфхаков лета найдете лучшие идеи для его проведения.

Ленивый пирог с грибами

Ленивый пирог с грибами / Фото: instagram.com/_foodpati/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Лук, морковь измельчить обжарить. Отдельно измельчить и обжарить грибы.
  2. Лаваш разложить в форму для выпекания, предварительно смазав маслом.
  3. На лаваш выложить брынзу, затем грибы, лук с морковью и снова брынзу. Все закрыть лавашем, смазать яйцом.
  4. Выпекать 10-15 минут при 200 градусах.

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Пирог с консервированными шампиньонами

Пирог с консервированными шампиньонами / Фото: instagram.com/vkusno_vsem_sever/

Ингредиенты для тeста

Для начинки

Способ приготовления

  1. Яйцo взбить, добавить мягкое сливочное маcло, перемeшать. Добавить xолoдную воду, cоль, муку. Замесить мягкое тecтo.
  2. Гpибы oбжаpить c лукoм, дать oстыть.Зeлень мeлкo пoрубить.Cыр натерeть.
  3. В pазъемную фоpму выложить тесто, сделать донышкo и бopтики.
  4. Вылoжить гpибы с луком, поcыпать зeленью и cыром. Bыпeкать при 220 гpадуcах 20-25 минут.

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Лоранский пирог с грибами

Лоранский пирог с грибами / Фото: instagram.com/dakroshka/



Ингредиенты для теста

Для начинки

Способ приготовления

  1. Смешать просеянную муку и сливочное масло комнатной температуры.
  2. Добавить яйцо и сметану, замесить тесто. Выложить в форму и сформировать бортики.
  3. Грибы порезать, добавить специи, выложить на тесто. Сверху – тертый сыр.
  4. Выпекать 30-40 минут при 200 градусах.

Пирог с белыми грибами и мясом

Пирог с грибами и мясом / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Песочное тесто размять по дну формы для запекания. Затем в нескольких местах тесто проколоть вилкой.
  2. Для приготовления начинки нарезанные белые грибы обжарить сначала на оливковом масле, а затем на сливочном.
  3. Нарезать говядину брусочками и обжарить на оливковом масле. Добавить размятый чеснок и тимьян.
  4. Ввести небольшое количество сливочного масла. Добавить репчатый лук, нарезанный полукольцами, готовить несколько минут, а затем добавить к мясу и луку обжаренные грибы.
  5. Добавить сметану. Посолить и поперчить и тушить несколько минут.
  6. Зеленый лук и петрушку мелко нарубить и добавить в сковороду. Полученную массу выложить на тесто, посыпать розовым перцем и поставить в духовку на 15 минут при температуре 200 градусов.

Заливной пирог с грибами

Заливной пирог с грибами / Фото: depositphotos.com

Ингредиенты для теста

Для начинки

Для заливки

Способ приготовления

  1. Для приготовления теста охлажденное сливочное масло измельчить, растереть с мукой и солью до образования крошки, добавить ледяную воду и быстро замесить тесто.
  2. Готовое тесто скатать в шар, обернуть пищевой пленкой и поместить в холодильник на полчаса.
  3. Грибы нарезать пластинками или кубиками, лук измельчить.
  4. Для начинки нарезанный лук обжарить на сливочном масле, добавить нарезанные шампиньоны, соль, перец, перемешать и обжарить до мягкости.
  5. Сыр натереть на средней терке. Зелень укропа и петрушки измельчить.
  6. Для заливки сметану взбить с яйцами, добавить тертый сыр, рубленую зелень, соль, перец черный, перец красный, паприку и перемешать.
  7. Готовое тесто выложить в форму, застеленную пергаментом, смазанным растительным маслом, сформировать бортики.
  8. Поверх теста распределить грибную начинку, добавить заливку.
  9. Выпекать пирог в духовке 40-50 минут при температуре 180 градусов. Перед подачей немного остудить и разрезать на порционные куски.

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Пирог с грибами и плавленым сыром

Пирог с грибами / Фото: Pinterest

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Смешать муку со сливочным маслом, добавить 2 яйца, воду и замесить тесто. Накрыть пленкой и оставить в холодильнике на 30 минут.
  2. Грибы и лук нарезать и жарить на подсолнечном масле до готовности.
  3. Натереть сыр и смешать его с измельченным укропом и яйцами. Добавить шампиньоны и перемешать.
  4. Тесто раскатать и выстелить им форму. Сформировать бортики. Выложить начинку и выпекать 45 минут при 180 градусов.

Пирог с лососем и грибами

Пирог из слоеного теста с грибами и лососем / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Разогреть духовку до 200 градусов.
  2. Замариновать рыбу: натереть филе солью и специями, выжать сок половины лимона. Из другой половины лимона натереть цедру.
  3. Сливочное масло размягчить при комнатной температуре. Зелень мелко порубить. Соединить масло с лимонной цедрой и рубленой зеленью.
  4. Грибы нарезать тонкими ломтиками и слегка обжарить.
  5. Слоеное тесто разделить на две части и раскатать так, чтобы филе лосося поместилось на одной из частей целиком. Выложить рыбу на тесто, смазать соусом из масла и зелени, а сверху выложить обжаренные грибы. Сверху накрыть второй половиной теста.
  6. Взбить яйцо, смазать края пирога и защипнуть их, чтобы не расклеились, а также смазать яйцом верх пирога, чтобы он получился румяным и глянцевым.
  7. Поставить пирог в разогретую духовку, сделав сверху три небольших прокола вилкой. Выпекать в предварительно разогретой духовке 25-30 минут до золотистой корочки.

Пирог с курицей и грибами

Пирог с курицей и грибами / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Для соуса растопите сливочное масло, добавьте муку и подержите смесь на слабом огне 3 минуты.
  2. Влейте куриный бульон и, постоянно помешивая, доведите до кипения. Тогда влейте сливки и продолжайте тушить 5-7 минут.
  3. Отдельно обжарьте на сливочном масле нарезанную курятину, перец и грибы. После этого добавьте к смеси сливочный соус.
  4. Раскатайте тесто в пласт толщиной 1 см на присыпанной мукой поверхности. Разделите тесто на две части. Одним куском накройте дно и стенки небольшой формы для выпечки, смазанной маслом. Выложите туда начинку.
  5. Сверху застелите вторым куском теста. Обрежьте и скрепите края теста. Сделайте отверстия для выхода пара.
  6. Взбейте яйцо и смажьте им поверхность пирога. Выпекайте пирог в предварительно разогретой до 200 градусов духовке около 25-35 минут.
  7. Немного остудите пирог и подавайте на стол.

Закусочный пирог с опятами и беконом

Блинный пирог с грибами

Ингредиенты

Для соуса

Способ приготовления

  1. Заранее приготовить обычные блины из пшеничной муки на молоке. Каждый блин разрезать на четыре части.
  2. На одной сковороде в течение 5-10 минут обжарить нарезанные кусочками опята, на второй – бекон, помидор и перец (нарезать по своему усмотрению).
  3. Смешать содержимое обеих сковородок. На каждый кусочек блина положить часть начинки, снова блин – и так доверху.
  4. Положить на противень, застеленный пергаментом, посыпать тертым сыром и запекать при 190 градусов в течение 5 минут.

Деревенский пирог с лисичками

Пирог с лисичками из слоеного теста / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Для заливки

Способ приготовления

  1. Тесто разморозить, вырезать круг по диаметру формы, немного раскатать. Выложить в форму, застеленную бумагой для выпечки, сделать бортики и наколоть вилкой.
  2. Лисички обжарить на растительном масле, нарезанный лук отдельно обжарить на сливочном масле.
  3. Духовку разогреть до 180 градусов.
  4. Для заливки взбить вилкой яйца и сливки, добавить тертый сыр, соль и перец.
  5. Выложить на корж жареные грибы, лук и нарезанную зелень. Залить яичной смесью.
  6. Выпекать пирог до готовности (около 30 минут).

Рецепт киша с тунцом и шпинатом узнаете из видео.

Здесь собраны рецепты всемирно известных сладких пирогов.

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