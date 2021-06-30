3 різних "Цезарі" – від класичного до салату з креветками

Це коли є звичка добре снідати вранці, не просто салатами із сезонних овочів. Адже "Цезар" – це не лише листовий салат і помідори. У ньому є курка, яйця, сир. До того ж його зручно брати на роботу і він чудово насичує. Нижче представлені 3 рецепти "Цезаря": від класичного до салату з креветками і лососем. В календарі лайфхаків для літа шукайте найкращі ідеї для відпустки.
Салат "Цезар" з куркою класичний
Інгредієнти:
- Качан салату романо – 1 шт.
- Пармезан – 100 г
- Куряче філе – 2 шт.
- Сіль, мелений чорний перець
Для заправки:
- Філе анчоуса – 4 шт.
- Яйце – 1 шт.
- Діжонська гірчиця – 2 ст. л.
- Білий винний оцет – 1 ст. л.
- Вустерський соус – 1 ч. л.
- Сіль – 1/2 ч. л.
- Щіпка меленого перцю
- Соняшникова олія – 150 мл
- Оливкова олія – 100 мл
Для крутонів:
- Чіабата – 1 шт.
- Олія – 50 мл
- Часник – 1 зуб.
- Сіль
Спосіб приготування:
- Куряче філе запекти в духовці, відварити або посмажити на сковороді, приправивши за смаком. Остудити і нарізати тонкими смужками.
- Приготувати заправку. Змішати в блендері яйце, очищений часник, анчоуси, винний оцет, діжонську гірчицю, сіль, цукор, перець і оливкову олію. Збити до отримання однорідної маси. Додати соняшникову олію, збити в густу емульсію. Спробувати, за необхідності додати ще трохи спецій.
- Зробити сухарики. Чіабату нарізати на шматочки або порвати руками. Перемішати олію з подрібненим часником, посолити. Полити хліб олійною сумішшю, добре перемішати і запекти впродовж 5 хвилин в розігрітій до 200 градусів духовці.
- Половину пармезану натерти на дрібній тертці. Решту сиру натерти великими пелюстками.
- Листя салату помити і обсушити. За бажанням зелень можна замочити в холодній воді, щоби прибрати гіркоту. Крупно порвати салат руками.
- Зібрати салат, полити заправкою, прикрасити за смаком.
Салат "Цезар" з креветками
Інгредієнти:
- Креветки – 100 г
- Салат Айсберг – 50 г
- Сир пармезан тертий – 20 г
- Хліб білий підсушений – 60 г
- Соус "Цезар" – 15 мл
- Оливкова олія Extra Virgin – 15 мл
- Сіль за смаком
- Лимонний фреш – 5 мл
Спосіб приготування:
- Листя салату добре промити і просушити, порвати руками на середні шматочки і приправити соусом "Цезар".
- Викласти на тарілку салатне листя і ще раз злегка приправити їх соусом і посипати тертим пармезаном.
- Поверх викласти креветки, приправити лимонним фрешем. Прикрасити грінками.
Салат "Цезар" з лососем
Інгредієнти (розраховуйте за своїм смаком):
- Салат айсберг
- Слабосолоний лосось
- Помідори чері
- Часникові сухарики з білого хліба
- Тертий пармезан
- Салатна заправка "Цезар"
Для заправки (на 500 мл соусу):
- Майонез домашній – 500 мл
- Анчоуси (можна замінити оселедцем) – 30 г
- Каперси – 10 г
- Гірчиця – 1 ч. л.
- Трохи часнику або зелені
Спосіб приготування:
- Спочатку зробити соус: подрібнити в блендері анчоуси і каперси, змішати з гірчицею і майонезом.
- Салат розібрати на листя і нарвати руками на невеликі шматочки. Рибу нарізати довільними скибочками.
- Помідори розрізати на чотири частини.
- Змішати салатне листя, рибу і помідори із заправкою за смаком, викласти на тарілку. Додати сухарики і посипати тертим сиром.
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