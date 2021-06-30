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СЬОГОДНІ Lifestyle Смачно

3 різних "Цезарі" – від класичного до салату з креветками

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
30 червня, 07:01
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У добірці знайдете рецепт класичного салату з куркою і пармезаном, "Цезаря" зі слабосолоним лососем і вареними креветками. Кількість інгредієнтів і спецій для соусу беріть на свій смак
Салат "Цезар"
Салат "Цезар" / Фото: freepik.com

Це коли є звичка добре снідати вранці, не просто салатами із сезонних овочів. Адже "Цезар" – це не лише листовий салат і помідори. У ньому є курка, яйця, сир. До того ж його зручно брати на роботу і він чудово насичує. Нижче представлені 3 рецепти "Цезаря": від класичного до салату з креветками і лососем. В календарі лайфхаків для літа шукайте найкращі ідеї для відпустки.

Салат "Цезар" з куркою класичний

Інгредієнти:

  • Качан салату романо – 1 шт.
  • Пармезан – 100 г
  • Куряче філе – 2 шт.
  • Сіль, мелений чорний перець

Для заправки:

  • Філе анчоуса – 4 шт.
  • Яйце – 1 шт.
  • Діжонська гірчиця – 2 ст. л.
  • Білий винний оцет – 1 ст. л.
  • Вустерський соус – 1 ч. л.
  • Сіль – 1/2 ч. л.
  • Щіпка меленого перцю
  • Соняшникова олія – 150 мл
  • Оливкова олія – 100 мл

Для крутонів:

  • Чіабата – 1 шт.
  • Олія – 50 мл
  • Часник – 1 зуб.
  • Сіль

Спосіб приготування:

  1. Куряче філе запекти в духовці, відварити або посмажити на сковороді, приправивши за смаком. Остудити і нарізати тонкими смужками.
  2. Приготувати заправку. Змішати в блендері яйце, очищений часник, анчоуси, винний оцет, діжонську гірчицю, сіль, цукор, перець і оливкову олію. Збити до отримання однорідної маси. Додати соняшникову олію, збити в густу емульсію. Спробувати, за необхідності додати ще трохи спецій.
  3. Зробити сухарики. Чіабату нарізати на шматочки або порвати руками. Перемішати олію з подрібненим часником, посолити. Полити хліб олійною сумішшю, добре перемішати і запекти впродовж 5 хвилин в розігрітій до 200 градусів духовці.
  4. Половину пармезану натерти на дрібній тертці. Решту сиру натерти великими пелюстками.
  5. Листя салату помити і обсушити. За бажанням зелень можна замочити в холодній воді, щоби прибрати гіркоту. Крупно порвати салат руками.
  6. Зібрати салат, полити заправкою, прикрасити за смаком.

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Салат "Цезар" з креветками

Салат з креветками
Салат з креветками / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

  • Креветки – 100 г
  • Салат Айсберг – 50 г
  • Сир пармезан тертий – 20 г
  • Хліб білий підсушений – 60 г
  • Соус "Цезар" – 15 мл
  • Оливкова олія Extra Virgin – 15 мл
  • Сіль за смаком
  • Лимонний фреш – 5 мл

Спосіб приготування:

  1. Листя салату добре промити і просушити, порвати руками на середні шматочки і приправити соусом "Цезар".
  2. Викласти на тарілку салатне листя і ще раз злегка приправити їх соусом і посипати тертим пармезаном.
  3. Поверх викласти креветки, приправити лимонним фрешем. Прикрасити грінками.

Салат "Цезар" з лососем

"Цезар" з лососем
"Цезар" з лососем / Фото: Depositphotos

Інгредієнти (розраховуйте за своїм смаком):

  • Салат айсберг
  • Слабосолоний лосось
  • Помідори чері
  • Часникові сухарики з білого хліба
  • Тертий пармезан
  • Салатна заправка "Цезар"

Для заправки (на 500 мл соусу):

  • Майонез домашній – 500 мл
  • Анчоуси (можна замінити оселедцем) – 30 г
  • Каперси – 10 г
  • Гірчиця – 1 ч. л.
  • Трохи часнику або зелені

Спосіб приготування:

  1. Спочатку зробити соус: подрібнити в блендері анчоуси і каперси, змішати з гірчицею і майонезом.
  2. Салат розібрати на листя і нарвати руками на невеликі шматочки. Рибу нарізати довільними скибочками.
  3. Помідори розрізати на чотири частини.
  4. Змішати салатне листя, рибу і помідори із заправкою за смаком, викласти на тарілку. Додати сухарики і посипати тертим сиром.

До сніданку також можна приготувати грінки з тартаром з лосося за рецептом Григорія Германа.

Тут зібрані рецепти м'ясних салатів, після яких ви не залишитеся голодними.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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