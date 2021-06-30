3 різних "Цезарі" – від класичного до салату з креветками

У добірці знайдете рецепт класичного салату з куркою і пармезаном, "Цезаря" зі слабосолоним лососем і вареними креветками. Кількість інгредієнтів і спецій для соусу беріть на свій смак

Салат "Цезар" / Фото: freepik.com

Це коли є звичка добре снідати вранці, не просто салатами із сезонних овочів. Адже "Цезар" – це не лише листовий салат і помідори. У ньому є курка, яйця, сир. До того ж його зручно брати на роботу і він чудово насичує. Нижче представлені 3 рецепти "Цезаря": від класичного до салату з креветками і лососем. В календарі лайфхаків для літа шукайте найкращі ідеї для відпустки.

Салат "Цезар" з куркою класичний

Інгредієнти:

Качан салату романо – 1 шт.

Пармезан – 100 г

Куряче філе – 2 шт.

Сіль, мелений чорний перець

Для заправки:

Філе анчоуса – 4 шт.

Яйце – 1 шт.

Діжонська гірчиця – 2 ст. л.

Білий винний оцет – 1 ст. л.

Вустерський соус – 1 ч. л.

Сіль – 1/2 ч. л.

Щіпка меленого перцю

Соняшникова олія – 150 мл

Оливкова олія – 100 мл

Для крутонів:

Чіабата – 1 шт.

Олія – 50 мл

Часник – 1 зуб.

Сіль

Спосіб приготування:

Куряче філе запекти в духовці, відварити або посмажити на сковороді, приправивши за смаком. Остудити і нарізати тонкими смужками. Приготувати заправку. Змішати в блендері яйце, очищений часник, анчоуси, винний оцет, діжонську гірчицю, сіль, цукор, перець і оливкову олію. Збити до отримання однорідної маси. Додати соняшникову олію, збити в густу емульсію. Спробувати, за необхідності додати ще трохи спецій. Зробити сухарики. Чіабату нарізати на шматочки або порвати руками. Перемішати олію з подрібненим часником, посолити. Полити хліб олійною сумішшю, добре перемішати і запекти впродовж 5 хвилин в розігрітій до 200 градусів духовці. Половину пармезану натерти на дрібній тертці. Решту сиру натерти великими пелюстками. Листя салату помити і обсушити. За бажанням зелень можна замочити в холодній воді, щоби прибрати гіркоту. Крупно порвати салат руками. Зібрати салат, полити заправкою, прикрасити за смаком.

Салат "Цезар" з креветками

Салат з креветками / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

Креветки – 100 г

Салат Айсберг – 50 г

Сир пармезан тертий – 20 г

Хліб білий підсушений – 60 г

Соус "Цезар" – 15 мл

Оливкова олія Extra Virgin – 15 мл

Сіль за смаком

Лимонний фреш – 5 мл

Спосіб приготування:

Листя салату добре промити і просушити, порвати руками на середні шматочки і приправити соусом "Цезар". Викласти на тарілку салатне листя і ще раз злегка приправити їх соусом і посипати тертим пармезаном. Поверх викласти креветки, приправити лимонним фрешем. Прикрасити грінками.

Салат "Цезар" з лососем

"Цезар" з лососем / Фото: Depositphotos

Інгредієнти (розраховуйте за своїм смаком):

Салат айсберг

Слабосолоний лосось

Помідори чері

Часникові сухарики з білого хліба

Тертий пармезан

Салатна заправка "Цезар"

Для заправки (на 500 мл соусу):

Майонез домашній – 500 мл

Анчоуси (можна замінити оселедцем) – 30 г

Каперси – 10 г

Гірчиця – 1 ч. л.

Трохи часнику або зелені

Спосіб приготування:

Спочатку зробити соус: подрібнити в блендері анчоуси і каперси, змішати з гірчицею і майонезом. Салат розібрати на листя і нарвати руками на невеликі шматочки. Рибу нарізати довільними скибочками. Помідори розрізати на чотири частини. Змішати салатне листя, рибу і помідори із заправкою за смаком, викласти на тарілку. Додати сухарики і посипати тертим сиром.

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