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Рак и мобильные телефоны – почему опасность гаджетов всего лишь миф

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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26 января, 16:25
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До сих пор некоторые верят в миф о том, что электроволны от мобильных телефонов вызывают образование раковых клеток. Стоит ли бояться мобилок – в материале
Рак и мобильные телефоны – всего лишь миф, опасность гаджетов для здоровья не доказана
Рак и мобильные телефоны – всего лишь миф, опасность гаджетов для здоровья не доказана / Фото: freepik.com

Есть ли вред от смартфонов и других гаджетов, прочно вошедших в нашу жизнь? Например, правда ли, что интенсивное использование мобильных телефонов вызовет рак? Почему это мнение ошибочно, ответили в МОЗ Украины.

Правда ли, что телефон излучает радиацию?

Есть люди, которые связывают интенсивное использование мобильников или других гаджетов с рисками для здоровья. Якобы, телефоны излучают радиацию и вызывают рак. Но это не так. Доказательств и исследований того, что мобильные телефоны или планшеты могут привести к развитию онкологии, нет.

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Кроме того, не подтвердилось, что что активное использование гаджетов приводит к образованию даже доброкачественных опухолей. Радиация же тут вообще ни при чем. Да, радиационные волны, то есть ионизирующее излучение действительно может провоцировать разные патологии и мутации в клетках тканей. Но смартфоны и другие мобильные телефоны не производят радиацию вообще.

То есть, мобильные телефоны не опасны для здоровья?

Мобильники, как и микроволновые печи производят микроволны, которые своей сути похожи на излучение от электрических лампочек или радиоприемника, то есть абсолютно безопасны для жизни и здоровья. Радиоволны от мобильных телефонов производят именно неионизирующее излучение, которое по своей природе не может привести к раковым мутациям в наших ДНК.

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Единственные неприятности от мобильника – это нагревание кожи в месте контакта с гаджетом, если по нему долго разговаривать. Но оно настолько мало, что никак не влияет на наше здоровье, тем более на клеточном уровне.

При постоянном пользовании смартфонами может снизиться острота зрения, появиться боли в шее и спине
При постоянном пользовании смартфонами может снизиться острота зрения, появиться боли в шее и спине / Фото: unsplash.com

Но при постоянном пользовании смартфонами может снизиться острота зрения, появиться боли в шее и спине – как и при использовании компьютеров, ноутбуков. Также у многих людей появляется зависимость от гаджетов. Потому помните, что работа с любыми гаджетами хороша в меру.

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Также мы писали, "Вызывает ли рак вирус папилломы человека".

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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