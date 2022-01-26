Life
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🗣 Нормандський формат у Парижі 💥 Протест ФОПів під Радою ✈ Нові правила вїзду до ЄС ⚡ Підозра заступнику Кличка

Мотивація жити

Модний манікюр

Love Is

Стиль Кароль

Тиждень від-кутюр

Ціна - космос!
СЬОГОДНІ Life Здорово

Рак та мобільні телефони – чому небезпека гаджетів лише міф

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
26 січня, 16:25
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Досі деякі вірять у міф про те, що електрохвилі від мобільних телефонів спричиняють утворення ракових клітин. Чи варто боятися мобілок – у матеріалі
Рак та мобільні телефони – лише міф, небезпека гаджетів для здоров'я не доведена
Рак та мобільні телефони – лише міф, небезпека гаджетів для здоров'я не доведена / Фото: freepik.com

Чи є шкода від смартфонів та інших гаджетів, які міцно увійшли в наше життя? Наприклад, чи правда, що інтенсивне використання мобільних телефонів викличе рак ? Чому ця думка помилкова, відповіли у МОЗ України.

Чи правда, що телефон випромінює радіацію?

Є люди, які пов'язують інтенсивне використання мобільних телефонів або інших гаджетів з ризиками для здоров'я. Нібито телефони випромінюють радіацію та викликають рак . Але це не так. Доказів та досліджень того, що мобільні телефони чи планшети можуть призвести до розвитку онкології, немає.

Реклама

Крім того, не підтвердилося, що активне використання гаджетів призводить до утворення навіть доброякісних пухлин. Радіація ж тут взагалі ні до чого. Так, радіаційні хвилі, тобто іонізуюче випромінювання, дійсно може провокувати різні патології та мутації в клітинах тканин. Але смартфони та інші мобільні телефони не виробляють радіацію взагалі.

Тобто мобільні телефони не є небезпечними для здоров'я?

Мобільники, як і мікрохвильові печі виробляють мікрохвилі, які своєю сутністю схожі на випромінювання від електричних лампочок або радіоприймача, тобто абсолютно безпечні для життя та здоров'я. Радіохвилі від мобільних телефонів виробляють саме неіонізуюче випромінювання, яке за своєю природою не може призвести до ракових мутацій у наших ДНК.

Реклама

Єдині неприємності від мобільного телефону – це нагрівання шкіри в місці контакту з гаджетом, якщо по ньому довго розмовляти. Але воно настільки мале, що ніяк не впливає на наше здоров'я, тим більш на клітинному рівні.

При постійному користуванні смартфонами може знизитися гострота зору, біль у шиї та спині
При постійному користуванні смартфонами може знизитися гострота зору, біль у шиї та спині / Фото: unsplash.com

Але при постійному користуванні смартфонами може знизитися гострота зору, з'явитися біль у шиї та спині – як і при використанні комп'ютерів, ноутбуків. Також у багатьох людей з'являється залежність від гаджетів. Тому пам'ятайте, що робота з будь-якими гаджетами добра в міру.

Реклама

Також ми писали, "Чи викликає рак вірус папіломи людини".

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Всі новини
Life
Показати ще
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Eurovision Song Contest Radio🎶
Найпопулярніші пісні «Євробачення»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Just do it
Корисна порада на сьогодні
Як зробити ідеальне селфі
Дізнатись!
Жіночі історії
Неймовірні перемоги над хворобою
Не здавайся!
ASMR-проєкт
10 найкайфовіших звуків зими
Спіймати святковий вайб
Doodle Сьогодні
26 січня. Урхо Кекконен. Рівно 40 років тому пішов з поста президента найвідоміший політик Фінляндії, який зупинив холодну війну…
Історія дня - за хвилину
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Витрачаємо 1000 Зеленьского
Обираємо книгу місяця
Читатиму
Be Healthy
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
New Generation
Кого слухатимемо в 2022 році
Оновити плейлист
Ніна і Ніна
Чи схожа онука Ніни Матвієнко на бабусю?
Більше фото
Здорово
Перевір індекс маси тіла
Розрахувати
Ваш ІМТ
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
24 — 30 січня
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти