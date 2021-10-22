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Врач обнаружил у вас рак. Что делать дальше

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
22 октября, 13:10
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Когда человек слышит от врача "у вас рак", земля уходит из под ног. Найти силы бороться с недугом, поддержку и понимание вам поможет проект "Бути поруч"
Проект "Бути поруч" - это поддержка специалистов и новые друзья на пути в борьбе с раком
Проект "Бути поруч" - это поддержка специалистов и новые друзья на пути в борьбе с раком / Фото: Коллаж: Сегодня

По данным канцер-реестра Украины, ежегодно "рак" диагностируется приблизительно у 140 тысяч украинцев, то есть ежедневно около 400 человек получают эту страшную весть. Прозвучав, как гром среди ясного неба, эта новость влечет за собой закономерный вопрос – а что делать дальше? Ответить на все вопросы и найти поддержку поможет первый социально-образовательный проект "Бути поруч".

Что за проект "Бути поруч" и как он помогает справиться с раком?

В ходе лечения онкозаболевания и у пациента, и у его близких возникает множество вопросов, справиться с которыми самостоятельно просто невозможно. В конце 2020 года по инициативе компании Nutricia – европейского лидера в области клинического питания – в Украине был создан первый социально-образовательный проект "Бути поруч".

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"Бути поруч" – это группы поддержки и онкосообщества и бесплатная консультация онкопсихолога / Фото: пресс-служба

Он собрал ведущих онкологов, экспертов в области онкопсихологии, нутрициологов и реабилитологов, чтобы поддержать онкопациентов. В рамках этого проекта пациенты и их близкие могут получить профессиональную психологическую поддержку и информацию о диагнозе, лечении, питании, реабилитации.

А где именно искать поддержку больным раком?

Ежемесячно проводятся бесплатные вебинары, присоединиться к которым можно на странице в Facebook и получить ответ от эксперта в прямом эфире. Все записи вебинаров и другие видео с участием экспертов Национального института рака с ответами на наиболее часто задаваемые вопросы доступны на Ютуб-канале на странице Nutricia Medical.

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На ваши вопросы ответят эксперты Национального института рака, также заходите на Ютуб-канал страницы Nutricia Medical
На ваши вопросы ответят эксперты Национального института рака, также заходите на Ютуб-канал страницы Nutricia Medical / Фото: пресс-служба

В Facebook также публикуются статьи на различные темы о раке: лечении, мифах, организации правильного питания. Пациенты делятся своими историями побед, чтоб вдохновить тех, кто борется с недугом.

Ок, но какие именно советы помогут побороть рак?

По данным канцер-реестра Украины, по состоянию на 2019 год в Украине было 138 509 новых случаев заболевания, то есть 380 случаев в день. И бороться с раком действительно помогают следующие шаги:

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  • 1-й шаг: позволить себе эмоции. Реакции могут быть разными – паника или, наоборот, оцепенение, ощущение тотальной дереализации происходящего, отрицание. Такие реакции на шокирующую и оглушительную весть – нормальны и даже полезны, ведь психика должна адаптироваться и "смягчить" удар. Обычно эта стадия длится около недели, после чего нужно переходить к непосредственному решению проблемы.
  • 2-й шаг: рассказать о диагнозе тем, кому считаете нужным. Вам понадобится не только поддержка близких, но и помощь – начиная с того, чтобы сопровождать вас к врачу и быть вашей "памятью" на протяжении консультаций, до того, чтобы взять на себя часть домашних забот. Создайте команду и распределите зоны ответственности исходя из ваших потребностей и возможностей окружающих.
  • 3-й шаг: исключить возможность ошибки при установлении диагноза. Для этого нужно получить консультацию нескольких врачей. Важно понимать, что погрешность в диагнозе недопустима, ведь ресурсы, в частности время, будут использованы, а лечение не даст желаемых результатов. Также дополнительные консультации дают возможность найти "своего" врача.
  • 4-й шаг: выбрать место лечения. Оптимально, чтобы это была специализированная больница или онкоцентр, поскольку и врачи там обычно имеют большую практику, и диагностическая база на высоком уровне. Ехать на лечение за границу или нет – дело желания и финансовых возможностей каждого пациента. Поскольку уровень медицины в Украине растет, а лечение в основном проводится по иностранным протоколам, особенно важно взвесить свое решение.
  • 5-й шаг: проверить, проводятся ли клинические исследования по вашему диагнозу и можете ли вы претендовать на участие в них. Это возможность наблюдаться у лучших врачей, получать инновационные препараты бесплатно. Списки таких исследований ищите только на официальных сайтах онкоклиник и авторизованных медицинских учреждений. Все записи вебинаров и другие видео с участием экспертов Национального института рака с ответами на наиболее часто задаваемые вопросы доступны на Ютуб-канале на странице Nutricia Medical.
  • 6-й шаг: организовать повседневную деятельность. Учитесь вы или работаете – поговорите о возможности адаптировать свои обязанности под новые обстоятельства: взять академотпуск, перевестись на дистанционное обучение, свободный график работы, частичная занятость. К этому времени вы примерно будете знать схему и длительность лечения.
  • 7-й шаг: найти единомышленников и онкопсихолога. Онкодиагноз вносит свои коррективы в жизнь человека и без поддержки справиться в разы тяжелее. Существуют онкосообщества, члены которых обмениваются своим опытом и просто дружат, поддерживают мотивацию друг друга. Онкопсихолог – это профессионал, который поможет пациенту справиться со сложными запросами: тревогой, паническими атаками, депрессией. Так, на сайте проекта "Бути поруч" представлены ссылки на группы поддержки и онкосообщества, а также есть возможность получить бесплатную консультацию онкопсихолога.
  • 8-й шаг: выделить время на себя. Болезнь забирает контроль, но она – лишь период в жизни. Важно не оставлять любимых занятий, а может, даже наверстать то, на что не было времени. Новые увлечения и цели отвлекают от отягчающих обстоятельствах, дают бесценное чувство наслаждения жизнью, мотивируют не сдаваться на пути к выздоровлению.

А как еще можно поддержать онкобольных?

Дополнительная информация, которая может понадобиться вам или вашим близким: заведите папку для хранения документов, связанных с лечением и финансовыми операциями. А также начните вести дневник питания и самочувствия, записывайте туда все рекомендации врачей.

Все рекомендации врачей записывайте в дневник питания и самочувствия
Все рекомендации врачей записывайте в дневник питания и самочувствия / Фото: пресс-служба

Хотите знать больше о своей болезни и возможности лечения – ищите эту информацию на сайтах Американской и Европейской онкоассоциаций. Также определитесь, какие реакции со стороны окружающих приемлемые, а какие – нет, и как себя вести в ответ на них.

В Facebook люди делятся своими успехами в борьбе с раком, узнают о принципах питания при онкологии
В Facebook люди делятся своими успехами в борьбе с раком, узнают о принципах питания при онкологии / Фото: пресс-служба

Приобщиться к проекту "Бути поруч", получить экспертную информацию и поддержку могут все желающие, воспользовавшись официальным сайтом или страницей в Facebook.

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Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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