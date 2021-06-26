Как выбрать правильную зубную щетку: рекомендации стоматолога

Многие из нас, увы, неправильно чистят зубы и не умеют выбирать зубные щетки. А именно от этого гаджета по уходу за зубами зависит их здоровье и красота

Любую зубную щетку (или насадки к ней) следует менять каждые три месяца / Фото: Сегодня

Если вы чистите зубы 2 раза в день, но первой попавшейся под руку в магазине щеткой, то тем самым лишаете свои зубы надлежащего ухода. Сегодня, 26 июня – День зубной щетки: отличный повод, чтобы разобраться почему же так важно правильно выбрать зубную щетку, какая из них самая лучшая и как чистить зубы правильно. А поможет нам в этом разобраться известный врач-стоматолог в красной бабочке, специалист с 30-летним опытом работы, профессор Ярослав Заблоцкий.

Ярослав Заблоцкий / Фото: пресс-служба

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Какая разница, какой щеткой чистить зубы?

Некоторые люди думают, что самое главное в уходе за зубами – это как минимум не забывать их чистить. Но от того, насколько щетка мягкая или жесткая и как хорошо способна очистить зубы, зависит их здоровье.

Такая, казалось бы, обычная зубная щетка за столетия трансформировалась из простой деревянной палочки до электрической зубной щетки. Именно электрическую зубную щетку советует выбирать Ярослав Заблоцкий, кроме того, профессор рекомендует доверить выбор этого "зубного гаджета" специалисту.

Лучше дать возможность выбрать для вас зубную щетку вашему стомалологу-гигиенисту, – говорит Ярослав Заблоцкий,- специалист выберет нужную модель щетки с учетом особенностей полости рта.

А еще покажет, как ей правильно пользоваться, то есть буквально вложит в вашу руку и продемонстрирует, какими движениями нужно направлять зубную щетку и как чистить зубы. Именно не просто стоматолог, а стоматолог-гигиенист постоянно следит за новинками в мире зубных щеток.

Если же такого специалиста нет, то при выборе зубной щетки обращайте внимание на следующие моменты:

Щетка должна быть с мягкой щетиной, ворсинки – одинаковой длинны. Жесткая щетина может травмировать десна и зубную эмаль. Если покупаете ручную зубную щетку, то помимо мягкости щетины, выбирайте щетку потяжелее. Потому что очень легкие механические зубные щетки люди стараются сильнее прижимать к зубам, когда их чистят. На самом деле на очищение зубов это не влияет (чтобы не накапливался налет, нужно не забывать чистить зубы ежедневно), а вот зубную эмаль повреждает, оставляя в ней не видимые глазу борозды. Чтобы избежать чрезмерного травмированные зубов во время чистки – покупайте электрические щетки. Такие щетки любого бренда однозначно лучше механических, потому что, во-первых, электрическая щетка более тяжелая и во время чистки меньше травмирует зубы, ее не стремятся вдавливать в эмаль.

Когда чистите зубы простой щеткой, не нужно давить слишком сильно / Фото: freepik.com

Это факт, доказанный Американской ассоциацией стоматологов. А во-вторых, при чистке электрической щеткой процесс ухода за зубами становится более осознанным. Вы более внимательно следите за процессом и делаете меньше ошибок, хотя многие из нас чистят зубы не в том направлении и неправильными движениями. А переучиться потом довольно сложно.

А как правильно чистить зубы любой щеткой?

Правильно ухаживать за зубами довольно просто: нужно чистить их 2 раза в день ежедневно и не забывать приходить раз в полгода на профессиональную чистку к стоматологу. Держите щетку так, чтобы половина щетины была на зубе, а вторая половина – на десне (под углом 45 градусов).

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Это нужно для того, чтобы хорошенько избавиться от остатков пищи между зубами и предотвратить воспалительные процессы, пародонтит. Также не забывайте про специальные ершики для зубов и зубную нить – именно они помогут удалить остатки пищи из труднодоступных мест. И не забывайте каждые 3 месяца менять механическую зубную щетку или насадку к электрической щетке.

Детям до 10 лет зубы помогают чистить родители / Фото: freepik.com

Не забывайте ухаживать не только за собственными зубами, с малых лет учите этому детей. Детям до 10 лет помогайте чистить зубы, пусть малыши учатся держать зубную щетку правильно. А родители потом помогут довести процесс чистки до конца. Молочные зубы тоже обязательно надо чистить, иначе их поразит кариес и здоровье зубов, десен, ротовой полости и не только вашего малыша пострадает.

Напомним, что ранее мы писали, какие еще бывают зубные щетки.