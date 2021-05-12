Как убрать трещины на пятках и сделать кожу к лету гладкой

Сухие, потрескавшиеся пятки – результат как неправильного ухода, так и проблем со здоровьем. Сделают пятки внось гладкими пилинг, аппликации и постоянный уход

Трещины на пятках – проблема не только эстетическая Фото: unsplash.com

Уже готовите летние открытые босоножки, но стесняетесь их надевать из-за шершавых, грубых или потрескавшихся пяток? Самое время привести пятки в порядок: поскольку летом, в жару трещины на пятках могут стать "рассадником" инфекции. Почему трескаются пятки, как привести кожу в порядок и в дальнейшем правильно ухаживать за пятками и стопами – рассказала косметолог Яна Коркодим.

Яна Коркодим Фото: пресс-служба

Почему трескаются пятки и чем трещины опасны для здоровья?

Трещины на пятках – проблема не только эстетическая: так, уже имеющиеся наросты грубой, сухой кожи на пятках при постоянном давлении на стопу, особенно если есть лишний вес, трескаются. "Подлить масла" может тесная обувь, в итоге, если трещины не лечить, то со временем при ходьбе появляется боль, потрескавшаяся кожа может начать кровоточить.

Кроме того, в ранки на пятках и трещины, особенно в теплое время, когда мы ходим без носков и в открытой обуви, легко попадает инфекция. Тепло и жаркая погода создает идеальные условия для размножения в таких трещинах бактерий и грибка.

Вообще львиная доля трещин на пятках вызвана грибком, а не просто особенностями сухой кожи.

Если у человека уже есть какие-то сопутствующие заболевания (проблемы с щитовидной железой, пищеварением, кровоснабжением ног, диабет) плюс он недостаточно соблюдает гигиену и уход за ногами, то ситуация может осложниться.

Что же делать, если пятки грубые и с трещинами?

Чтобы исключить серьезные заболевания, при которых трескаются пятки, может понадобиться консультация терапевта, эндокринолога, гастроэнтеролога или дерматолога. А диагностикой и лечением заболеваний стоп занимается врач-подолог.

Чтобы пятки оставались гладкими, не забывайте за ними постоянно ухаживать Фото: unsplash.com

Если трещины на пятках не воспалены, не кровоточат, то изначально обратите внимание на обувь – если она тесная, то сменить. А также проведите гигиенические процедуры правильно, в итоге кожа на пятках вновь станет гладкой: останется только не забывать ухаживать за стопами.

Ок, как же правильно убрать трещины на пятках?

Нужно "вооружиться" специальными пилками для пяток – крупно и мелкоабразивной, скрабом и уходовым кремом для ног:

Чистим и полируем. Как мастера в салонах, так и сами люди дома часто для этого используют грубые терки или крупноабразивные пилки. Да, они помогут сэкономить время очищения, уберет грубую кожу на пятках. Но затем пятки нужно аккуратно заполировать и отшлифовать самой мелкоабразивной пилкой, чтобы сгладить все шершавости. Идеально гладкой кожу поможет сделать нанесение легкого скраба, а затем – вашего уходового крема для ног. Избавляемся от трещин. Чтобы убрать трещины и не допустить распространения инфекции, можно сделать аппликации для пяток: для этого подойдет "Левомеколь" либо другая антисептическая ранозаживляющая мазь. Процедура делается на ночь, на пятки наносится мазь, затем закрываем сверху спонжем (ватным диском), фиксируем, чтобы аппликация не сползла. Можно обернуть стопу пищевой пленкой и надеть потный носок. В среднем, процедуру повторяют раз в 10 дней. Используем ванночки с кислой средой: грибок не любит такие средства. Самый простой и доступный способ – это ванночки для ног с уксусом.

И, конечно же, не забывайте соблюдать элементарную гигиену ног, периодически снимать ороговевший слой кожи на пятках и наносить увлажняющий крем.

Напомним, что ранее мы писали о том, как подготовить ножки к босоножкам.

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