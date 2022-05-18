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Как правильно питаться во время войны – 7 советов диетолога, которые помогут

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Олеся Добрянская Олеся Добрянская Врач терапевт-диетолог
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18 мая, 18:00
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Чтобы организм получал все необходимое с пищей, рацион в первую очередь должен быть сбалансированным. Поэтому кето-марафоны или диеты сейчас не актуальны
Правильно питаться во время войны помогут советы диетолога - не пропускать прием пищи, не наедаться на ночь и т.д.
Правильно питаться во время войны помогут советы диетолога - не пропускать прием пищи, не наедаться на ночь и т.д. / Фото: unsplash.com, freepik.com

Как нужно питаться, чтобы ваш рацион был полноценным, особенно во время войны с Россией? Главное, это сбалансировать свое питание и не пропускать приемы пищи. И конечно же сейчас не время для разгрузочных дней или жестких диет. Как правильно питаться во время войны – рассказала диетолог Олеся Добрянская.

Олеся Добрянская
Олеся Добрянская / Фото: пресс-служба

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Общие принципы сбалансированного питания в целом, а не только во время боевых действий, такие:

  1. Длительность основных приемов пищи должна быть не менее 20-30 минут.
  2. Обязательно тщательно пережевывать пищу (это, кстати, поможет пищеварительным ферментам лучше ее переварить, а кишечнику усвоить)
  3. Старайтесь перейти на 3-4 разовое питание.
  4. Также старайтесь не пропускать приемы пищи. Важно не только то, что вы недоели, но и то, что в следующий раз переедите лишнее.
  5. Перерыв между завтраком и обедом, между обедом и ужином должен составлять 4-5 часов.
  6. Приме пищи +- должен быть по режиму. Режим необходим для правильной физиологии – условно-рефлекторные реакции на выработку слюны, пищеварительных соков и ферментов.
  7. Последний прием пищи должен быть не позднее 2 ч до сна. Чрезмерность сырых овощей, жареные блюда, обогащенные жирами продукты, острая пища – не рекомендуется вечером.

Старайтесь кушать цветную и разнообразную еду, такую, чтобы глаза хотели ее есть, если нет аппетита
Старайтесь кушать цветную и разнообразную еду, такую, чтобы глаза хотели ее есть, если нет аппетита / Фото: Depositphotos

Также не наедайтесь на ночь, работа пищеварительной системы подстроена под циркадные ритмы, а значит в вечернее время замедляется. А еще желательно, чтобы прием пищи происходил за хорошо сервированным столом. Имеется ввиду, хотя бы за столом, а не в постели или на бегу.

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Старайтесь кушать цветную и разнообразную еду, такую, чтобы глаза хотели ее есть, если нет аппетита. И конечно же не стоит читать и смотреть телевизор во время еды, также предпочтительнее – здоровая термообработка, то есть варки, запекание, тушение, а не пережаривание и т.д.

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Светлана Евсеева
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Олеся Добрянская Врач терапевт-диетолог Больше статей автора
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