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Как людям с ВИЧ продолжить лечение во время войны – инструкция МОЗ

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18 марта, 16:18
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Министерство здравоохранения Украины опубликовало рекомендации, что делать людям с ВИЧ и как они смогут продолжить лечение во время войны
Как людям с ВИЧ продолжить лечение сейчас
Как людям с ВИЧ продолжить лечение сейчас / Фото: Коллаж: Сегодня

Во время войны в Украине одним из самых острых вопросов становится поиск лекарств. Что делать онкопациентам, где купить или получить инсулин бесплатно – эти вопросы, к сожалению, волнуют многих больных.

Сегодня МОЗ опубликовали рекомендации, как получить антиретровирусную терапию (АРТ) по месту фактического пребывания во время войны.

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Из-за военной агрессии россии многие украинцы вынуждены покинуть свои дома. А для людей с ВИЧ, ежедневно принимающих антиретровирусные препараты, крайне важно не прерывать их прием.

Что делать:

  • Те, кто сменил место жительства, могут получить антиретровирусную терапию по месту фактического пребывания. Для этого необходимо обратиться в СПИД-центр или кабинет "Доверие". Врачи-инфекционисты и/или социальные работники свяжутся со СПИД-Центром в городе, в котором вы проживали, и получат информацию о антиретровирусной терапии, которую вы проходили.
  • Для украинцев, которые не меняли место жительства и остались в родном городе, по-прежнему АРТ-препараты можно продолжать получать в СПИД-центре или в кабинете "Доверие", где стоите на учете.

Читайте также: Тиреоидная терапия – где найти препараты для лечения щитовидки в военное время

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