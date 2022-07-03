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Биолаборатории в Украине и секретное оружие – есть ли угроза здоровью, ТОП-3 мифа

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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3 июля, 10:00
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Пророссийские источники продолжают распространять манипулятивные заявления про биологическое оружие в Украине и прочие "страшилки". Самые популярные мифы – в статье
Биолаборатории в Украине и секретное оружие - мифы российской пропаганды, никакой угрозы здоровью нет
Биолаборатории в Украине и секретное оружие - мифы российской пропаганды, никакой угрозы здоровью нет / Фото: unsplash.com, drohobych.city

В последнее время Россия распространяет дезинформационные сообщения, в основном касающиеся "биолаборатории США в Украине" и провокаций с использованием оружия массового поражения. Пропаганда настолько сильна, что даже некоторые украинцы в нее верят. МОЗ Украиныразвенчало мифы про биологическое оружие в стране и угрозу общественному здоровью, которые распространяются в информационном пространстве.

Миф 1 – США строит в Украине биолаборатории и проводит опыты. На самом деле американские фармацевтические компании продолжают делать ту же работу, что идо нападения России: стандартные клинические испытания медикаментов, в том числе и против ковида.

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Пока Россия распространяет мифы о том, что США строит в Украине биолаборатории, фармкомпании ищут новые лекарства против ковида
Пока Россия распространяет мифы о том, что США строит в Украине биолаборатории, фармкомпании ищут новые лекарства против ковида / Фото: Pixabay

Миф № 2 – украинские власти специально заразили население оккупированной Луганщины туберкулезом, завезя туда инфицированные бумажные деньги. Это полный бред, потому что болезнь не передается через контакт с предметами, которыми пользовались зараженные люди. Заразиться туберкулезом можно только воздушно-капельным путем и при длительном нахождении с больным человеком в зарытом помещении.

Миф № 3 – обезьяня оспа – это фейк, а все подготовительные к ней меры – это обман населения и способ всех одурачить. Но оспа обезьян действительно существует и даже стала распространяться в странах, нетипичных для данного заболевания. В Украине не выявлено ни одного случая оспы обезьян, но чтобы предупредить эту, как и другие инфекционные болезни, всегда нужно соблюдать меры профилактики.

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Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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