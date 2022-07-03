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Біолабораторії в Україні та секретна зброя – чи є загроза здоров'ю, ТОП-3 міфи

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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3 липня, 10:00
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Проросійські джерела продовжують поширювати маніпулятивні заяви про біологічну зброю в Україні та інші "страшилки". Найпопулярніші міфи – у статті
Біолабораторії в Україні та секретна зброя – міфи російської пропаганди, жодної загрози здоров'ю немає
Біолабораторії в Україні та секретна зброя – міфи російської пропаганди, жодної загрози здоров'ю немає

Останнім часом Росія поширює дезінформаційні повідомлення, які здебільшого стосуються "біолабораторії США в Україні" та провокацій з використанням зброї масового ураження. Пропаганда настільки сильна, що навіть деякі українці у неї вірять. МОЗ України розвінчало міфи про біологічну зброю в країні та загрозу громадському здоров'ю, які розповсюджуються в інформаційному просторі.

Міф 1 – США будує в Україні біолабораторії та проводить досліди. Насправді американські фармацевтичні компанії продовжують робити ту ж роботу, що й до нападу Росії: стандартні клінічні випробування медикаментів, у тому числі проти ковіда.

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Поки Росія розповсюджує міфи про те, що США будує в Україні біолабораторії, фармкомпанії шукають нові ліки проти ковіда
Поки Росія розповсюджує міфи про те, що США будує в Україні біолабораторії, фармкомпанії шукають нові ліки проти ковіда

Міф №2 – українська влада спеціально заразила населення окупованої Луганщини туберкульозом, завізши туди інфіковані паперові гроші. Це повне марення, тому що хвороба не передається через контакт із предметами, якими користувалися заражені люди. Заразитися туберкульозом можна лише повітряно-краплинним шляхом і при тривалому знаходженні з хворою людиною у заритому приміщенні.

Міф № 3 – мавпа віспа – це фейк, а всі підготовчі до неї заходи – це обман населення та спосіб усіх обдурити. Але віспа мавп справді існує і навіть почала поширюватися в країнах, нетипових для цього захворювання. В Україні не виявлено жодного випадку віспи мавп, але щоб попередити цю, як і інші інфекційні хвороби, завжди потрібно дотримуватись заходів профілактики.

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Також ми писали, на що хворий Путін насправді – діагноз психотерапевта.

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Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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