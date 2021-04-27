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Миллионные контракты и никаких выходных: как и на чем зарабатывают украинские блогеры в Instagram

Сегодня, 16:22

Лена Мандзюк из Хмельницкого рассказала, как можно заработать на личном блоге в соцсети и почему это нелегкая работа

Миллионы за сообщение в Instagram. Аналитическая компания Hopper HQ, которая специализируется на социальных сетях, посчитала, кто в мире больше всех зарабатывает в Instagram. Среди украинцев тоже хватает блогеров, которые получают кругленькие суммы за сообщение в соцсетях.

В эфир информационного-развлекательного шоу "Сегодня. Утро. Выходной" на телеканале "Украина 24" с Юлией Галушка позвали Лену Мандзюк из Хмельницкого. У девушки миллион двести тысяч подписчиков и миллионные контракты. У нее расспросили, можно ли в Украине заработать хорошие деньги на постах в соцсетях.

Ведущая "Сьогодні. Ранок. Вихідний" Юлия Галушка
Ведущая "Сьогодні. Ранок. Вихідний" Юлия Галушка
Фото: пресс-служба

Сколько получают за пост в Instagram мировые знаменитости

Все звезды зарабатывают в соцсетях на рекламе. Один такой рекламный пост у актера Дуэйна Джонсона стоит 1 миллион 15 тысяч долларов – он самый высокооплачиваемый блогер в соцсети.

Далее за ним идет Кайли Дженнер из известного семейства Кардашьян, которая за один рекламный пост зарабатывает 986 тысяч долларов.

Тройку самых высокооплачиваемых блогеров в Instagram закрывает известный португальский футболист Криштиану Роналду, который берет за один рекламный пост 889 тысяч долларов.

За что платят украинским блогерам

По словам блогера Лены Мандзюк, в Украине за один пост блогер может заработать от 20 тысяч гривен. У нее самой на 2021 год подписано контрактов на рекламу различных брендов на несколько миллионов гривен.

Лена говорит, что в Украине блогеров-инфлюенсеров очень мало и именно они могут влиять на своих читателей. Они очень ценят свою аудиторию, поэтому не будут рекомендовать то, в чем не уверенны и то, что некачественное.

Блогер Лена Мандзюк
Блогер Лена Мандзюк
Фото: instagram.com/elena_mandziuk

Что рекламируют и от чего отказываются блогеры в соцсетях

Лена Мандзюк говорит, что в ее блоге нет алкоголя, сигарет, продукции "пикантной индустрии" – то, что ей не близко. Но она сотрудничает с брендами косметики, с одним всемирным банком – все, что ей близко, она транслирует в Сети.

Сколько времени уходит на блог

Лена работает 5 лет над своим блогом без отпусков и выходных. Она начинала сама вести свой блог, но сейчас в ее команде уже до 15 человек – все, кто помогает держать контакт, создавать классный контент, снимать видео, придумывать фотосессии. И команда растет каждый день.

Как близкие Лены относятся к ее работе и что на это говорит ее муж – смотрите детальнее в сюжете:

Тем временем в соцсетях появился новый флешмоб по омолаживанию лица на 30 лет.

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Источник: Сегодня
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