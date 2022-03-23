ТОП-10 патриотических татуировок, которые вы точно захотите себе сделать

Фраза "Русский военный корабль, иди нах*й!" – одна из самых популярных для татуировки

ТОП-10 идей патриотических татуировок для украинцев / Фото: Коллаж: Сегодня

Новый тренд среди украинцев во время войны – делать патриотические татуировки. Многие граждане Украины в первые дни военного положения сделали татуировки с глубоким смыслом. В одном рисунке или цитате они показали свою веру в победу страны, и гордость быть украинцем. Не удивляйтесь, если увидите у знакомых на руке цитату "Русский военный корабль, иди нах*й!" или одну из шуток о поселке Чернобаевка. "Сегодня" покажут ТОП-10 идей для патриотических татуировок, которые стали сверхпопулярными.

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