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ТОП-10 патриотических татуировок, которые вы точно захотите себе сделать

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
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23 марта, 16:54
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Фраза "Русский военный корабль, иди нах*й!" – одна из самых популярных для татуировки
ТОП-10 идей патриотических татуировок для украинцев
ТОП-10 идей патриотических татуировок для украинцев / Фото: Коллаж: Сегодня

Новый тренд среди украинцев во время войны – делать патриотические татуировки. Многие граждане Украины в первые дни военного положения сделали татуировки с глубоким смыслом. В одном рисунке или цитате они показали свою веру в победу страны, и гордость быть украинцем. Не удивляйтесь, если увидите у знакомых на руке цитату "Русский военный корабль, иди нах*й!" или одну из шуток о поселке Чернобаевка. "Сегодня" покажут ТОП-10 идей для патриотических татуировок, которые стали сверхпопулярными.

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Лилиана Григорак
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