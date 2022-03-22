Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь ‼ Переговоры с агрессором 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua

Правило двух стен

Дети войны

Медицинская помощь

Украинцы за границей

Статус беженца

Мотивация жить
СЕГОДНЯ Lifestyle No Stress

Войдут в историю! Мемы о Чернобаевке, которые бы оценил Зеленский

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
22 марта, 11:41
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В Сети поселок городского типа называют "Бермудским треугольником"
Мемы о Чернобаевке, которые бы оценил Зеленский
Мемы о Чернобаевке, которые бы оценил Зеленский / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинская Чернобаевка войдет в историю воин, – уверяет Владимир Зеленский. Поселок на Херсонщине стал темой номер один для мемов. 7 раз украинские военные нанесли удар по оккупантам, которые каждый раз показывали свою бездарность. Актуальный вопрос сегодня, интересующий всех: ожидать их в восьмой раз? "Сегодня" покажут 7 самых смешных мемов о местности, которая получила новое историческое значение.

Мемы о Чернобаевке, которые бы оценил Зеленский
Мемы о Чернобаевке, которые бы оценил Зеленский / Фото: Телеграм-канал: валерьянка АРЕСТОВИЧА

Реклама

Мемы о Чернобаевке, которые бы оценил Зеленский
Мемы о Чернобаевке, которые бы оценил Зеленский / Фото: Instagram: kalutram

Мемы о Чернобаевке, которые бы оценил Зеленский
Мемы о Чернобаевке, которые бы оценил Зеленский / Фото: Телеграм-канал: валерьянка АРЕСТОВИЧА

Мемы о Чернобаевке, которые бы оценил Зеленский
Мемы о Чернобаевке, которые бы оценил Зеленский / Фото: Телеграм-канал: валерьянка АРЕСТОВИЧА

Реклама

Реклама

Если надоело бояться и нужно срочно поднять настроение (а не давление), рекомендуем телеграм-канал валерьянка АРЕСТОВИЧА.

Читайте также:

Арестовича заказывали? Порция отборных мемов, набравших тысячи лайков в Сети

О курьезах русных в Украине: патриотические иллюстрации о войне, заряжающие оптимизмом

Лучшие мемы недели: птичьи лаборатории и как Кадыров Бандеру искал

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
#пишаюсяЗСУ
Война глазами детей
Власюк Анна, 17 лет. Житомир
Власюк Анна, 17 лет. Житомир
Пивень Надежда, 13 лет. Днепр
Пивень Надежда, 13 лет. Днепр
Лещенко Иван, 6 лет. Киев
Лещенко Иван, 6 лет. Киев
Мирошниченко Вика, 9 лет. Драбов
Мирошниченко Вика, 9 лет. Драбов
Соломаха Марк, 7 лет. Борисполь
Соломаха Марк, 7 лет. Борисполь
1 /2
#дякуюЗСУ
Наши ангелы-хранители

Константин Мрочко – известный в ВСУ танкист-виртуоз, который в 2015-м вывел колонну через минное поле в Дебальцево. И в 2022-м, когда враг пришел на нашу землю, он пошел ее защищать. В жестокой битве под Киевом, уничтожив множество техники захватчиков, Костя погиб, ему было 38. Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Сотрудники ГСЧС по всей стране мужественно спасают украинцев. Президент Зеленский наградил орденом «За мужество» спасателей службы гражданской защиты: старшего прапорщика Юрия Бородая, капитана Алексея Романенко, полковника Тараса Гордиенко, полковника Виктора Дарагана, майора Ивана Марица: “Вы делаете то же, что и наши военные – защищаете страну на своем месте”.
Слава Україні!
Потеря
Совет на сегодня
Как пережить смерть близкого
Читать
Женские истории
Невероятные победы над болезнью
Не сдавайся!
Фото дня
Должен увидеть каждый
Смотреть!
Онлайн-консультация врача
45 экспертов
Контакты
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Онлайн-карта
Продуктовые магазины
Посетить
Стоит знать
Как вести себя на блокпостах
Советы министра
Читать

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять