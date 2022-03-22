Войдут в историю! Мемы о Чернобаевке, которые бы оценил Зеленский

Украинская Чернобаевка войдет в историю воин, – уверяет Владимир Зеленский. Поселок на Херсонщине стал темой номер один для мемов. 7 раз украинские военные нанесли удар по оккупантам, которые каждый раз показывали свою бездарность. Актуальный вопрос сегодня, интересующий всех: ожидать их в восьмой раз? "Сегодня" покажут 7 самых смешных мемов о местности, которая получила новое историческое значение.
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