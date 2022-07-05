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Пшеничные поля, птицы, восседающие на моделях, и обнаженные сердца – смотрите шоу Schiaparelli (фото)

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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5 июля, 11:30
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Креативный директор бренда Дэниел Роузберри представил свою новую кутюрную коллекцию на Неделе моды в Париже. Одной из гостей была актриса Эмма Уотсон
Schiaparelli Couture Fall 2022
Schiaparelli Couture Fall 2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

Сюрреалистический мир Эльзы Скиапарелли вновь покоряет подиум. Для коллекции от-кутюр модного дома Schiaparelli в сезоне осень 2022 Дэниел Роузберри взял на вооружение идею разговора с людьми, которые были так вдохновлены Эльзой.

Schiaparelli Couture Fall 2022
Schiaparelli Couture Fall 2022 / Фото: Vogue

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Так, креативный директор беседовал с Кристианом Лакруа.

Мы говорили о цвете, мы говорили об объеме. Мы говорили о (родном городе Лакруа) Арле, и для него это означало черных быков, белых лошадей и золото солнца, которые все время звенели у меня в ушах. Вероятно, для него это был мимолетный разговор, но для меня это было такое чувство, будто кто-то немного воткнул меня в стену, и я хотел сделать коллекцию, которая вернула бы меня к той моде, в которую я влюбился и тому периоду, который в ретроспективе кажется очень наивным, – объяснил Дэниел американскому Vogue.

Schiaparelli Couture Fall 2022
Schiaparelli Couture Fall 2022 / Фото: Vogue

Одним из главных мотивов в кутюрной коллекции Schiaparelli стала ностальгия по 1980-м и работам самой Эльзы. Тщательный пошив, платье-пальто, которое носила Кэролайн Мерфи, с как будто выдвижными ящиками вместо карманов — эту деталь придумал Сальвадор Дали. Вся одежда была построена вокруг бюстье и корсета, головокружительные вырезы вечерних нарядов, свободные корсажи, некоторые из которых переходили в облачные объемы, глубокие вырезы, изящный, украшенный блестками Пэт Макграт макияж с серебристой лунной пылью.

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Schiaparelli Couture Fall 2022
Schiaparelli Couture Fall 2022 / Фото: Vogue

Цветочные образы были вдохновлены книгой дизайнера Кэролайн Рем "Страсть к цветам", копия которой стояла на кофейном столике у бабушки Роузберри, когда он был ребенком. Также не обошлось без вышивки и аппликаций: подсолнухи, розы и листья лаванды, изготовленные из раскрашенного вручную и расшитого блестками шелка и кожи.

Schiaparelli Couture Fall 2022
Schiaparelli Couture Fall 2022 / Фото: Vogue

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Во всей коллекции прослеживалось тонкие намеки на сюрреализм Эльзы Скиапарелли, такие как вырез черного бархатного жакета, напоминающий профиль лица а-ля Кокто, покрытые коркой вышивки Lesage, которые обожала дизайнер, пара серег, с которых капали гроздья золотого винограда.

Schiaparelli Couture Fall 2022
Schiaparelli Couture Fall 2022 / Фото: Vogue

Великолепные широкополые шляпы создал Стивен Джонс. Украшенные имитацией страусиных перьев, они напоминали пшеничные поля.

Schiaparelli Couture Fall 2022
Schiaparelli Couture Fall 2022 / Фото: Vogue

Одной из звездных гостей показа была актриса Эмма Уотсон. Журналисты отметили, что звезде настолько понравилось шоу, что в конце она воскликнула:

Разве это не удивительно? Это дало мне жизнь!

Schiaparelli Couture Fall 2022
Schiaparelli Couture Fall 2022 / Фото: Vogue

Schiaparelli Couture Fall 2022
Schiaparelli Couture Fall 2022 / Фото: Vogue

Schiaparelli Couture Fall 2022
Schiaparelli Couture Fall 2022 / Фото: Vogue

Schiaparelli Couture Fall 2022
Schiaparelli Couture Fall 2022 / Фото: Vogue

Вам будет интересно узнать, что украинка создала декорации для кутюрного показа Dior в Париже.

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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