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Самые стильные фильмы 2021 года: "Человек-паук", "Круэлла" или "Дюна"

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
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27 января, 19:42
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Церемония награждения пройдет 9 марта, а пока можете ознакомиться с полным списком фильмов, которые поборются за победу
Лучшие костюмы в фильмах 2021 года
Лучшие костюмы в фильмах 2021 года / Фото: Disney, Коллаж: Сегодня, imdb.com

Гильдия художников по костюмам США огласила список номинантов. Очень часто ее лауреаты становятся победителями "Оскара".

В номинации представлены самые стильные фильмы, которые вышли в широкий прокат в 2021 году. Победители 24-й премии будут оглашены 9 марта 2022 года. Ленты оцениваются в нескольких категориях.

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Что интересно, в списках не оказалось картины "Спенсер", посвященной принцессе Диане. Хотя фильму и пророчили всевозможные награды, его не оказалось в списке номинантов.

Лучшие костюмы в фэнтези-фильме

"Дюна" — Жаклин Уэст и Роберт Морган
"Зеленый рыцарь" — Малгося Турзанска
"Матрица: Воскрешение" — Линдси Пью
"Шан-Чи и легенда десяти колец" — Ким Барретт
"Человек-паук: Нет пути домой" — Санджа М. Хейс
"Отряд самоубийц" — Джудианна Маковски

"Человек-паук: Нет пути домой" номинирован Гильдии художников по костюмам США на премию лучший костюм в фэнтези-фильме
"Человек-паук: Нет пути домой" номинирован Гильдии художников по костюмам США на премию лучший костюм в фэнтези-фильме / Фото: Инстаграм

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Лучшие костюмы в современном фильме

"Поездка в Америку 2" — Рут Э. Картер
"Не смотри вверх" — Сьюзан Мэтисон
"На высоте мечты" — Митчелл Трэверс
"Не время умирать" — Суттират Энн Ларларб
"Зола" — Дерика Коул Вашингтон

"Не смотри вверх" номинирован Гильдии художников по костюмам США на премию Лучший костюм в современном фильме
"Не смотри вверх" номинирован Гильдии художников по костюмам США на премию Лучший костюм в современном фильме / Фото: Инстаграм

Лучшие костюмы в историческом фильме

  • "Круэлла" — Дженни Биван
  • "Сирано" — Массимо Кантини Паррини и Жаклин Дюрран
  • "Дом Гуччи" — Дженти Йейтс
  • "Аллея кошмаров" — Луис Секейра
  • "Вестсайдская история" — Пол Тейзуэлл

Кадр из фильма "Круэлла"
Кадр из фильма "Круэлла" / Фото: Disney

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Лучшие костюмы в фэнтези-сериале

  • "Книга Бобы Фетта" — Шона Трпчич
  • "Рассказ служанки" — Дебра Хэнсон
  • "Локи" — Кристин Вада
  • "Что мы делаем в тени" (эпизод Gail) — Лора Монтгомери
  • "Ведьмак" — Люсинда Райт

Кадр из фильма "Рассказ служанки"
Кадр из фильма "Рассказ служанки" / Фото: imdb.com

Лучшие костюмы в телесериале

  • "Эмили в Париже" — Патрисия Филд и Мэрилин Фитусси
  • "Эйфория" — Хайди Бивенс
  • "Хаки" — Кэтлин Феликс-Хагер
  • "Мейр из Исттауна" — Меган Касперлик
  • "Игра в кальмара" — Чо Сан Ген

Кадр из сериала "Игра в кальмара"
Кадр из сериала "Игра в кальмара" / Фото: Imdb.com

Лучшие костюмы в историческом сериале

  • "Великая" — Шэрон Лонг
  • "Халстон" — Джериана Сан-Хуан
  • "Подземная железная дорога" — Кэролайн Эселин-Шефер
  • "Ванда/Вижн" — Майес С. Рубео
  • "Что мы делаем в тени" (эпизод The Wellness Center) — Лаура Монтгомери

Церемония награждения пройдет 9 марта.

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Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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