Самые стильные фильмы 2021 года: "Человек-паук", "Круэлла" или "Дюна"

Церемония награждения пройдет 9 марта, а пока можете ознакомиться с полным списком фильмов, которые поборются за победу

Лучшие костюмы в фильмах 2021 года / Фото: Disney, Коллаж: Сегодня, imdb.com

Гильдия художников по костюмам США огласила список номинантов. Очень часто ее лауреаты становятся победителями "Оскара".

В номинации представлены самые стильные фильмы, которые вышли в широкий прокат в 2021 году. Победители 24-й премии будут оглашены 9 марта 2022 года. Ленты оцениваются в нескольких категориях.

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Что интересно, в списках не оказалось картины "Спенсер", посвященной принцессе Диане. Хотя фильму и пророчили всевозможные награды, его не оказалось в списке номинантов.

Лучшие костюмы в фэнтези-фильме

"Дюна" — Жаклин Уэст и Роберт Морган

"Зеленый рыцарь" — Малгося Турзанска

"Матрица: Воскрешение" — Линдси Пью

"Шан-Чи и легенда десяти колец" — Ким Барретт

"Человек-паук: Нет пути домой" — Санджа М. Хейс

"Отряд самоубийц" — Джудианна Маковски

"Человек-паук: Нет пути домой" номинирован Гильдии художников по костюмам США на премию лучший костюм в фэнтези-фильме / Фото: Инстаграм

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Лучшие костюмы в современном фильме

"Поездка в Америку 2" — Рут Э. Картер

"Не смотри вверх" — Сьюзан Мэтисон

"На высоте мечты" — Митчелл Трэверс

"Не время умирать" — Суттират Энн Ларларб

"Зола" — Дерика Коул Вашингтон

"Не смотри вверх" номинирован Гильдии художников по костюмам США на премию Лучший костюм в современном фильме / Фото: Инстаграм

Лучшие костюмы в историческом фильме

"Круэлла" — Дженни Биван

"Сирано" — Массимо Кантини Паррини и Жаклин Дюрран

"Дом Гуччи" — Дженти Йейтс

"Аллея кошмаров" — Луис Секейра

"Вестсайдская история" — Пол Тейзуэлл

Кадр из фильма "Круэлла" / Фото: Disney

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Лучшие костюмы в фэнтези-сериале

"Книга Бобы Фетта" — Шона Трпчич

"Рассказ служанки" — Дебра Хэнсон

"Локи" — Кристин Вада

"Что мы делаем в тени" (эпизод Gail) — Лора Монтгомери

"Ведьмак" — Люсинда Райт

Кадр из фильма "Рассказ служанки" / Фото: imdb.com

Лучшие костюмы в телесериале

"Эмили в Париже" — Патрисия Филд и Мэрилин Фитусси

"Эйфория" — Хайди Бивенс

"Хаки" — Кэтлин Феликс-Хагер

"Мейр из Исттауна" — Меган Касперлик

"Игра в кальмара" — Чо Сан Ген

Кадр из сериала "Игра в кальмара" / Фото: Imdb.com

Лучшие костюмы в историческом сериале

"Великая" — Шэрон Лонг

"Халстон" — Джериана Сан-Хуан

"Подземная железная дорога" — Кэролайн Эселин-Шефер

"Ванда/Вижн" — Майес С. Рубео

"Что мы делаем в тени" (эпизод The Wellness Center) — Лаура Монтгомери

Церемония награждения пройдет 9 марта.

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