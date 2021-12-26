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Наклейки для лица: как сериал "Эйфория" и поколение Z создали новый тренд в макияже

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
26 декабря, 10:56
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К новому году осталось всего несколько дней, а это означает, что пора присмотреться к самым ярким, красивым и эффектным трендам будущего года
Наклейки для лица - новый тренд в макияже 2022
Наклейки для лица - новый тренд в макияже 2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

Выбирая образ на новогоднюю вечеринку, стоит присмотреться к грядущим трендам 2022 года. Визажисты в один голос предсказывают, что наклейки для лица станут настоящим хитом следующего года. Все благодаря повальному увлечению этим трендом поколением Z, популярности сериала "Эйфория", где героини не раз примеряют стильные луки.

Учитывая, что наклейки для ногтей, глаз и тела стали незаменимыми аксессуарами для самовыражения, ждем, что и наклейки для лица вскоре появятся повсюду, от Met Gala до TikTok.

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Наклейки для лица – новый тренд в макияже 2022
Наклейки для лица – новый тренд в макияже 2022 / Фото: Hypebae

Визажист подростковой драмы "Эйфория" Донни Дэви отметила в интервью, что наклейки для лица – это будущее в трендах макияжа потому, что они доступны, их легко использовать и они мгновенно дополняют образ.

Также Донни рассказала, как ее смелый макияж глаз в первом сезоне проекта повлек за собой тренд на стразы. Этот тренд как раз взорвал Instagram и TikTok действительно после первого сезона "Эйфории".

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Наклейки для лица – новый тренд в макияже 2022
Наклейки для лица – новый тренд в макияже 2022 / Фото: Hypebae

Интересно, что самые продвинутые косметические бренды уже начали тестировать такие бьюти-тренды. Так, две американские компании PONY и Morphe выпустили совместную коллаборацию – наклейки для лица в виде полумесяца и звезд.

Коллекция вышла под названием Constellation Sky (в пер. с англ. "Небо созвездий"), стоимость наборе наклеек всего $7 (ок. 196 грн).

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Наклейки для лица – новый тренд в макияже 2022
Наклейки для лица – новый тренд в макияже 2022 / Фото: Hypebae

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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