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Мэй Маск в пуховике от украинского бренда показала, как отдыхает в Швейцарии

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
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5 января, 10:59
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Женщина невероятно выглядит в свои 73 года
Мама Илона Маска отдыхает в Швейцарии в одежде от украинских дизайнеров
Мама Илона Маска отдыхает в Швейцарии в одежде от украинских дизайнеров / Фото: Коллаж: Сегодня

Вчера мы говорили про Мадонну и Аманду Горман, которые обожают украинский бренд Baginskiy, а сегодня расскажем о любви "женщины, у которой есть план" к нашим маркам. Знаменитая мама Илона Маска, которую, в первую очередь, мир обожает за ее блистательный ум и самореализацию, встретила Новый год 2022 и проводит каникулы в Швейцарии.

Диетолог, модель и автор книги "Женщина, у которой есть план" поздравила с праздниками многочисленных поклонников в соцсетях, поделившись видео с прогулки на швейцарском курорте. Мэй отметила, что прекрасно себя чувствует в свои 73 года.

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Украинские поклонники Мэй обратили внимание на ее одежду, ведь она от украинских дизайнеров. Речь идет о белой балаклаве модели Княгиня от Светланы Бевзы из коллекции осень 2021. Также Маск надела пуховик украинского бренда Ienki Ienki.

С Новым годом и желаю прекрасного 2022 года. А если придется ходить по льду, тепло одевайтесь и будьте осторожны.

— подписала она видео.

Мама Илона Маска отдыхает в Швейцарии в одежде от украинских дизайнеров
Мама Илона Маска отдыхает в Швейцарии в одежде от украинских дизайнеров / Фото: instagram.com/mayemusk

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В качестве обуви Мэй Маск очень удачно для зимней погоды и горного отдыха выбрала ледоступы.

Напомним, что недавно Илон Маск заявил, что в космосе хватит места всем

Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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