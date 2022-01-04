Life
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
📞 Переговоры Байден-Зеленский 🇺🇦 Украинцы оценили 2021 🎙 Слушаем звуки зимы 🤖 Заглядываем в будущее

Песни года

Чек-лист на январь

Итоги года

Шоу "Маска"-2

Новый год 2022

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о стиле

Выбор звезд: Мадонна и Аманда Горман встречали 2022-й в аксессуарах от украинского дизайнера

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
4 января, 11:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Стоимость этих головных уборов 19 520 и 12 300 тысяч гривен
Мадонна и Аманда Горман в аксессуарах Baginskiy
Мадонна и Аманда Горман в аксессуарах Baginskiy / Фото: Коллаж: Сегодня

Американская поп-звезда Мадонна появилась в балаклаве с кристаллами от украинского дизайнера на новогодней вечеринке 2022. Напомним, что в декабре Baginskiy выпустил праздничную коллекцию головных уборов.

Многие мировые знаменитости обожают украинского дизайнера Руслана Багинского. Мадонна тоже в числе поклонников бренда Baginskiy, что в очередной раз подтвердилось на праздничной звездной тусовке.

Реклама

Мадонна в балаклаве украинского дизайнера Baginskiy
Мадонна в балаклаве украинского дизайнера Baginskiy / Фото: Инстаграм

Мадонна удивила соблазнительным новогодним образом, который состоял из серебристого платья на запах и балаклавы Baginskiy из недавней коллекции бренда. Стоимость такого головного убора – 19 520 гривен.

Пережила 2021 год. Бог добр. Я бесконечно благодарна за любовь и поддержку моей семье и друзьям, а также невероятной команде людей вокруг меня, которые заботятся обо мне и направляют меня. Никогда не забывайте, что твоя семья — твой друг. Никогда не забывайте, что без них ты ничто. Но что еще важно — никогда не сомневайся в себе.

— подписала певица публикацию в Instagram.

Реклама

Мадонна в балаклаве украинского дизайнера Baginskiy
Мадонна в балаклаве украинского дизайнера Baginskiy / Фото: Инстаграм

Также американская поэтесса и общественный активист Аманда Горман встречала Новый год 2022 в сильном обруче от Ruslan Baginskiy. Цена такого аксессуара – 12 300 грн.

Аманда Горман в обруче украинского дизайнера Baginskiy
Аманда Горман в обруче украинского дизайнера Baginskiy / Фото: Инстаграм

Реклама

Напомним, что украинский дизайнер одел Шарлотту в продолжении "Секса в большом городе".

Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
#человек_сего_дня
4 января. Эдриан Смит. В этот день 12 лет назад (2010) в городе Дубай состоялось торжественное открытие небоскреба “Бурдж-Халифа”, спроектированного американским архитектором Эдрианом Смитом…
На встречу с героем!
Рейтинг Apple
Лучшие подкасты мира
1
Детская книга с Мэтью Виннером Детская книга с Мэтью Виннером
2
Хорошо внутри с доктором Бекки Хорошо внутри с доктором Бекки
3
Бодибилдеры с Мэттом Роджерсом Бодибилдеры с Мэттом Роджерсом
4
Политика брючного костюма с Сарой Стюарт Политика брючного костюма с Сарой Стюарт
5
Терапия для подростков с Гаэлем Айтором Терапия для подростков с Гаэлем Айтором
Что еще послушать
Личный опыт
Зачем вакцинироваться от COVID-19
Честный отзыв
Рейтинг The New York Times
Лучшие актеры мира
1
Бенедикт Камбербэтч Бенедикт Камбербэтч
2
Кристен Стюарт Кристен Стюарт
3
Дензел Вашингтон Дензел Вашингтон
4
Хоакин Феникс Хоакин Феникс
5
Тесса Томпсон Тесса Томпсон
Кто еще вошел в TOP-13
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Just do it
Полезный совет на сегодня
Лучшие фотозоны столицы
Хочу обновить Instgram
Альтернатива игристому
Надоело шампанское?
Хочу экспериментов
Be Healthy
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
New Generation
Кого будем слушать в 2022 году
Обновить плейлист
Новогодний mood ​​
Как вам уютный образ Тины Кароль?
Здорово
Узнать индекс массы своего тела
Рассчитать
Ваш ИМТ
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
3 - 9 января
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять