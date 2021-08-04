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Веганское меню, вакцинация и защитные маски: как пройдет Met Gala – 2021

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"
4 августа, 18:15
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Организаторы обещают провести масштабное событие, посвященное американской моде
Серена Уильямс, Гарри Стайлз, Алессандро Микеле, Леди Гага, Анна Винтур на Met Gala - 2019
Серена Уильямс, Гарри Стайлз, Алессандро Микеле, Леди Гага, Анна Винтур на Met Gala - 2019 / Фото: Instagram Института костюма Метрополитен-музея

Ежегодный бал Института костюма, который ранее отменили из-за эпидемии коронавируса, состоится 13 сентября в Метрополитен-музее.

В этом году выставка под названием In America: A Lexicon of Fashion будет посвящена американской моде.

В след за Неделей моды в Нью-Йорке, организаторы Met Gala – 2021 выдвинули несколько строгих правил, которых звездным гостям придется придерживаться. Согласно заявлению, все знаменитости и гости вечера должны будут предъявить сертификаты о вакцинации. Также, находясь в помещении, все без исключения посетители мероприятия должны быть в защитных масках.

В поддержку экодвижения в этом году оргкомитет Met Gala решил преобразить меню гала-ужина. Так, гостей будут угощать исключительно веганскими блюдами, которые разработают 10 нью-йоркских шеф-поваров.

Смотрите, как прошла церемония Met Gala – 2019.

Что известно о Met Gala – 2021:

  • Генеральным спонсором бала Института костюма в этом году станет Instagram.
  • Мероприятие пройдет в формате двух выставок. Первая часть под названием In America: A Lexicon of Fashion откроется 18 сентября. Экспозиция расскажет об отношении общества к модной индустрии. Вторая часть, получившая название In America: An Anthology of Fashion, откроется 5 мая 2022 года. Выставка будет посвящена инклюзивности: расе, гендеру и разнообразию.
  • Ведущими вечера станут: актер Тимоти Шаламе, певица Билли Айлиш, теннисистка Наоми Осака и поэтесса Аманда Горман, которая выступала на инаугурации Джо Байдена.
  • Дресс-код события звучит как American Independence (в пер. с англ. "Американская независимость").

Ранее мы рассказывали, как на Ким Кардашьян надевали "мокрое" платье для Met Gala 2019

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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