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Почему принц Чарльз избегает встречи с принцем Гарри

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
12 июля, 13:41
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Принцу Гарри не удается наладить отношения с членами королевской семьи. В СМИ появилась информация, что принц Чарльз специально уехал из Лондона, чтобы не встречаться с младшим сыном
Принц Чарльз не захотел встречаться с принцем Гарри
Принц Чарльз не захотел встречаться с принцем Гарри / Фото: Getty Images

Принцу Гарри не удалось наладить отношения со старшим братом принцем Уильямом во время поездки в Лондон на открытие памятника принцессе Диане. Теперь источники из дворца рассказали, у принца Гарри во время его поездки на родину была запланирована встреча с отцом, но она не состоялась.

Как пишет Daily Mail, планировалось, что принц Чарльз обсудит с сыном сложившуюся ситуацию. Но незадолго до приезда Гарри в Лондон принц Уэльський решил уехать с рабочим визитом в Шотландию. По информации издания, принц Чарльз боится встречи с сыном.

"Взволнованный Чарльз боялся встречаться с Гарри", – пишет издание.

Принц Чарльз не планирует встречаться с принцем Гарри, когда он приедет в Лондон
Принц Чарльз не планирует встречаться с принцем Гарри, когда он приедет в Лондон / Фото: Getty Images

Ранее сообщалось, что принц Чарльз не присутствовал на открытии статуи, потому что "старые раны снова могли дать о себе знать". По словам инсайдера, принц не хотел переживать эти нелегкие моменты.

Напомним, в СМИ появилась информация, что принц Гарри приедет в Лондон осенью и не один, а с Меган Маркл и детьми. Принц Гарри вместе с семьей будут присутствовать на масштабном мероприятии в честь дня рождения принцессы Дианы, которое Кенсингтонский дворец перенес на осень из-за пандемии.

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Ранее королевская семья проигнорировала книгу Меган Маркл.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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