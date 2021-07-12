Чому принц Чарльз уникає зустрічі з принцом Гаррі

Принцу Гаррі не вдається налагодити відносини з членами королівської сім'ї. У ЗМІ з'явилася інформація, що принц Чарльз спеціально поїхав з Лондона, щоб не зустрічатися з молодшим сином

Принц Чарльз не захотів зустрічатися з принцом Гаррі / Фото: Getty Images

Принцу Гаррі не вдалося налагодити стосунки зі старшим братом принцом Вільямом під час поїздки в Лондон на відкриття пам'ятника принцесі Діані. Тепер джерела з палацу розповіли, у принца Гаррі під час його поїздки на батьківщину була запланована зустріч з батьком, але вона не відбулася.

Як пише Daily Mail , планувалося, що принц Чарльз обговорить з сином ситуацію, що склалася. Але незадовго до приїзду Гаррі в Лондон принц Уельській вирішив поїхати з робочим візитом до Шотландії. За інформацією видання, принц Чарльз боїться зустрічі з сином.

"Схвильований Чарльз боявся зустрічатися з Гаррі", – пише видання.

Принц Чарльз не планує зустрічатися з принцом Гаррі, коли він приїде до Лондона / Фото: Getty Images

Раніше повідомлялося, що принц Чарльз був відсутній на відкритті статуї, тому що "старі рани знову могли дати про себе знати". За словами інсайдера, принц не хотів переживати ці нелегкі моменти.

Нагадаємо, в ЗМІ з'явилася інформація, що принц Гаррі приїде до Лондона восени і не один, а з Меган Маркл і дітьми. Принц Гаррі разом з сім'єю будуть присутні на масштабному заході на честь дня народження принцеси Діани, яке Кенсінгтонський палац переніс на осінь через пандемію.

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