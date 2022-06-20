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Олена Зеленська розповіла, за що критикує чоловіка і чому їхній син хоче стати солдатом

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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20 червня, 20:38
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Перша леді України дала нове інтерв'ю британському виданню The Economist. Зеленська розповіла про війну в Україні, домашнє навчання дітей та російських бойовиків
Олена Зеленська знову зустрілася із британськими журналістами
Олена Зеленська знову зустрілася із британськими журналістами / Фото: The economist

Олена Зеленська активно спілкується з міжнародними ЗМІ, щоб розповісти правду про війну в Україні та благає Захід не звикати до трагедії у нашій країні.

Журналісти видання The Economist опублікували нове інтерв'ю першої леді України. Вони зізналися, що колючий дріт, мішки з піском та снайперські позиції біля резиденції президента України створили драматичне тло для фотосесії. Олена зустрілася з ними у яскраво-синьому костюмі та у туфлях на високих підборах та дещо у спустошеному вигляді.

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Настрій Олени вмить змінився, коли з-за відчинених дверей пролунав хрипкий голос.

Я чув, що ти у будівлі.

Президент України на кілька хвилин з'явився на зйомці, щоб побачити дружину. Подружжя досі не живе разом з метою безпеки.

Олена Зеленська у зйомці для британського видання
Олена Зеленська у зйомці для британського видання / Фото: The economist

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Про війну

Олена розповіла, що вони ніяк не могли припустити, що станеться з Україною.

Ми були наївні. Ми думали, що зможемо перемогти чесною працею та гаруванням. Все виявилося набагато складнішим.

Перша леді згадала, як пройшло 24 лютого – день, коли все почалося. Вона зізналася, що жила в перші дні на суміші адреналіну та валеріани. Олена намагалася не думати про те, що її чоловік – ціль номер один для російських бойовиків, а вона та її діти стали мішенню номер два.

Їй довелося лише сподіватися на професіоналізм військових та охорони.

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Я розуміла, що нічого не розумію, але відповідаю за дітей і маю реагувати на ситуацію.

Як і більшість українців, їм довелося розділитися. Володимир одягнувся у військову форму, вона виїхала з дітьми з Києва у безпечне місце. Щоразу, коли вили сирени, Зеленська та її діти кидалися у бомбосховище.

Про чоловіка

Володимир завжди каже, що я дуже багато його критикую, що я ніколи не хвалю його достатньо, — жартома зауважила Олена.

Вона також із теплотою згадала, як раніше ставилася до бороди чоловіка. Справа в тому, що він дозволяв собі відростити бороду під час літніх канікул, коли зйомки закінчувалися і він міг бути собою. У воєнний час це означає зовсім інше.

Олена Зеленська у зйомці для британського видання
Олена Зеленська у зйомці для британського видання / Фото: The economist

Про дітей

Як і інші батьки, Зеленська переживає за підростаюче покоління, за те, як на них позначиться війна. Найнещаснішим українцям доводиться ховати своїх діток, яких із такою жорстокістю знищують росіяни. Олена пояснила, що знає про її везіння та за те, що її діти поруч.

Я дуже сподіваюся, що коли синові виповниться 18, у нас буде багато років життя у вільній та мирній країні. Найстрашніше, що він усім каже, що хоче бути солдатом.

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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