Елена Зеленская объяснила, как Испания спасла целый город в Украине

Первая леди Украины выступила в рамках международной конференции WomenNOW, на которой призвала дать нашей стране статус кандидата в ЕС

Первая леди Украины рассказала, почему украинцы имеют право вступить в ЕС / Фото: president.gov.ua

Елена Зеленская всеми силами старается рассказать миру правду о войне в Украине, объясняя, что будет с народом, если мир привыкнет к страшным событиям в нашей стране.

Первая леди Украины выступила онлайн на международной конференции WomenNOW, которая состоялась в Мадриде, Испания. Само мероприятие было посвящено лидерству в нестабильные времена, силе изменений, которые могут привнести женщины.

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Супруга президента поблагодарила народ и правительство Испании за то, что приняли более 100 тысяч переселенцев из Украины.

Елена Зеленская выступила в рамках международной конференции WomenNOW / Фото: president.gov.ua

Представьте: Испания спасла фактически целый город. Такой, как Северодонецк, который россияне уничтожают бомбами в эти минуты, когда мы разговариваем. Испания принимает на лечение наших воинов и детей с онкологией. Да, вы сохраняете жизнь! Украинцы не забудут этого, – рассказала Зеленская.

В ходе беседы Елена обратилась к представителям Европейского Союза и призвала дать Украине статус кандидата на членство. Она отметила:

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23-24 июня на заседании Европейского совета будет рассмотрен вопрос предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС. Это то, чего сейчас ждут в каждом окопе и каждом бомбоубежище. Чтобы нас пригласили в Европу уже не как беженцев, а как единомышленников и союзников. Людей, которые бьются сейчас не только за себя, но и за то, чтобы агрессор не пришел в Европу. Кто-то спросит: а что мы имеем для вступления в ЕС? Я скажу: у нас есть главное – мы ценим человеческую жизнь.

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