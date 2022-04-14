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Господин Зеленский, как вам такое? В Швейцарии выпустили водку Vodka Zelensky для помощи Украине

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
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14 апреля, 17:43
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Креаторы называют водку "самой влиятельной в мире". 100% прибыли перечисляют нуждающимся в Украину
В Швейцарии выпустили водку Vodka Zelensky
В Швейцарии выпустили водку Vodka Zelensky / Фото: Коллаж: Сегодня

Пока Зеленский решал важные вопросы Украины, швейцарская компания Drink For Peace создала благотворительную водку премиум-класса Vodka Zelensky. Среди креаторов – украинская дизайнер Анастасия Росинина, которая эмигрировала из-за войны.

Девиз водки Vodka Zelensky – "Пей за мир". 100% прибыли компания перечисляет общественным организациям Украины. Например, мартовские средства 28 тыс. франков (876 тыс. гривен) из Швейцарии, отправили благотворительному фонду "Душа" и детской больнице "Охматдет".

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За каждую купленную бутылку на счет фонда дополнительно перечисляют не менее 5 фунтов стерлингов. Благотворительная инициатива для украинских организаций будет действовать до 2026 года.

Водку Vodka Zelensky продают в Великобритании, Швейцарии и Германии. Цена водки на официальном швейцарском сайте – 40 евро. Зеленский популярен в мире, поэтому на сайте Sold out.

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Узнайте также значение нового слова Ukrained, опубликованное в словаре Urban Dictionary.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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