Пожилых людей в Киеве будут кормить бесплатно три раза в неделю

В скандальном "Велюре" Тищенко - бесплатные обеды пенсионерам. Еду готовит его жена Алла / Фото: Коллаж: Сегодня

Ресторанный бизнес в военный период в Киеве возобновляется. Мы рассказывали, как и где найти более 300 заведений, открывших двери. Среди них – скандальный ресторан нардепа Николая Тищенко "Велюр", который любят политики из-за изысканных блюд. Сегодня заведение работает ради волонтерской цели – накормить нуждающихся. На странице "Велюра" в Instagram сообщили об инициативе бесплатных обедов для пенсионеров.

Заведение приятно удивило новостью о бесплатных обедах. Учитывая, что до войны с "Велюром" были двузначные ассоциации. И дело не в ценах на блюда, которые были выше среднего. Одна порция борща с пышками стоила 258 гривен. Заведение ассоциировалось исключительно с пафосом и отсутствием ценностей.

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В военный период в заведении пенсионеров будут кормить бесплатно обедами в понедельник, среду и пятницу с 12:30 до 14:30.

В Instagram заведения опубликовали один из примеров обеда – вареную кашу с сосисками, огурцом и буханкой свежеиспеченного хлеба.

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Кстати, о хлебе. На третьем фото заметно, как несколько буханок в руках держит жена Тищенко – Алла Барановская. На своей странице в Instagram она подтвердила, что не только помогает с хлебом, но и готовит вместе с девушками.

Пока большинство команды на фронте, мы с девушками готовим и ждем всех пожилых людей, – отметила Алла Барановская.

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Ресторан "Велюр" находится на ул. Льва Толстого, 43.

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