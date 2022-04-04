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Украинцы на Booking могут арендовать отель со скидкой до 100% – как воспользоваться

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
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4 апреля, 13:05
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В Румынии, Словакии, Венгрии, Польше, Молдове, Чехии, Италии, Германии, Нидерландах и Австрии украинцы будут жить в гостиницах по сниженной цене
Украинцы на Booking могут арендовать отель со скидкой до 100% – как воспользоваться
Украинцы на Booking могут арендовать отель со скидкой до 100% – как воспользоваться / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинцам, вынужденно переехавшим за границу из-за войны, будет легче найти временное жилье. На платформе Booking сообщили о скидках от 50% до 100% на проживание в отелях. Скидки действуют только для украинцев, вынужденно покинувших страну из-за военных действий.

Туристический сервис Booking в сотрудничестве с европейскими гостиницами Румынии, Словакии, Венгрии, Польши, Молдовы, Чехии, Италии, Германии, Нидерландах и Австрии, сделали скидки украинцам на проживание.

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Жилье необходимо бронировать не менее чем за 3 дня до приезда. В отеле во время регистрации нужно показать документ, удостоверяющий национальность гостя.

Если будете бронировать жилье со 100% скидкой, то учтите минимальную оплату из-за технических ограничений.

Из-за технических ограничений бесплатные варианты на нашем сайте будут отображать конечную цену 0,01 евро (без учета налогов и сборов). Обратите внимание, что мы и наши партнеры по размещению не намерены стягивать с вас эту сумму. Однако в некоторых случаях, возможно, вам придется оплатить сборы, которые не зависят от нас, например городской налог и туристический сбор, – пишут на официальном сайте Booking.

Узнайте также, как купить билет на самолет со скидкой до 99%.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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