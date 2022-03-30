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Кому билет за 8 гривен? 4 авиакомпании сделали скидки до 99% для украинцев

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
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30 марта, 17:33
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Как купить билеты за бесценок и действительно ли скидки авиакомпаний действуют на практике – в материале "Сегодня"
4 авиакомпании сделали скидки до 99% для украинцев
4 авиакомпании сделали скидки до 99% для украинцев / Фото: Коллаж: Сегодня

Активная эмиграция украинцев не прекращается с 24 февраля из-за войны в Украине. Авиакомпании отреагировали на массовый переезд людей, и сделала скидки для украинцев на билеты в Финляндию, Португалию и другие страны. Как получить счастливый билет – рассказываем.

1 – польская авиакомпания LOT

Пассажиры с украинским паспортом могут приобрести билет авиакомпании LOT с выгодной скидкой: 30% для взрослых, 50% для детей и 99% для младенцев. Предложение действует на авиабилеты экономкласса на все рейсы LOT с вылетом из Польши, Румынии, Венгрии и Словакии. Скидки актуальны до 31 мая.

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Дополнительно скидка предусматривает:

  • Бесплатное изменение бронирования, даже если вы пропустите рейс.
  • Возврат средств за билеты, которые до этого нельзя было возвращать.
  • Возможность добавить 23 кг багажа к ранее приобретенным билетам в тарифах без багажа.

2 – венгерская авиакомпания Wizz Air

"Сегодня" рассказывали, что авиакомпания Wizz Air бесплатно предоставила 100 тыс. билетов для украинских беженцев. Они могут получить билеты на короткомагистральные рейсы, отправляемые из Польши, Румынии, Венгрии и Словакии.

Для бронирования билета требуется украинский паспорт, удостоверяющий личность. Достаточно зайти на специальную страницу официального сайта Wizz Air, выбрать место назначения и ввести номер биометрического паспорта.

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/ Фото: Pexels

Мы проверили, действительно ли работает скидка для украинцев, если забронировать билет. Нам удалось купить билет из Люблина (Польша) в Лондон за 7.77 гривен. Представляете? Да, один проезд в маршрутке Киева стоит дороже!

/ Фото: скриншот

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3 – финляндская авиакомпания Finnair

Украинцам сделали скидку 95% на билеты в одну сторону из Варшавы, Кракова, Гданьска, Будапешта и Праги в Хельсинки. Активируйте скидку при покупке билета на официальном сайте, введя промокод Ukraine95. Скидка действует до 14 апреля. Успейте купить свой счастливый билет!

4 – португальская авиакомпания TAP Air Portugal

Авиакомпания TAP Air Portugal бесплатно предлагает билеты беженцам из Украины, которые планируют ехать из Польши в Португалию. Необходимо заполнить форму, чтобы получить билет.

Узнайте также, как бесплатно жить в одной из самых дорогих стран мира – Норвегии и почему не следует оформлять статус беженца в Польше.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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