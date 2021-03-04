Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Где покататься на лошадях в Киеве и за городом весной-2021: обзор лучших конных клубов

Сегодня, 12:25

Места, где можно покататься верхом как новичкам, так и профессионалам

Многие мечтают научиться езде верхом или же просто насладиться конной прогулкой на природе. Наконец-то приближается теплый сезон, так что самое время насладиться активным отдыхом. Поэтому, если вы ищете, где покататься на лошади в Киеве и Киевской области, мы собрали отличные варианты.

Для жителей Киева и его окрестностей есть множество ранчо и конно-спортивных клубов, которые предоставляют прокат лошадей и возможность обучения верховой езде с инструктором.

Прогулка верхом – отличный сюрприз для любимых женщин на 8 марта. Ее можно объединить с другим подарком – подсказываем 5 небанальных идей презентов к Международному женскому дню.

Где покататься на лошадях
Где покататься на лошадях
Фото: unsplash.com

Где покататься на лошадях в Киевской области: КСК "Магнат"

Загородный клуб, расположенный недалеко от Киева, порадует как опытных, так и начинающих наездников. Обучение проходит в крытом манеже, поэтому может проходить при любых погодных условиях. Здесь можно отправиться на конную прогулку за территорию комплекса на природу, пройти обучение у опытных инструкторов и просто насладиться приятным отдыхом за городом. В КСК "Магнат" можно обучиться не только верховой езде, но и правильному уходу за лошадью, а владельцы лошадей могут воспользоваться услугами содержания, транспортировки и тренинга.

Где: с. Чубинское, ул. Лыпневая, 1

Где покататься на лошадях с детьми
Где покататься на лошадях с детьми
Фото: unsplash.com

Где покататься на лошадях в Киеве: КСК "Ранчо"

Зарядиться положительными эмоциями во время прогулки верхом можно в конно-спортивном клубе "Ранчо". В клубе можно взять напрокат лошадей, пройти программу обучения верховой езде и даже организовать корпоративный отдых. Также клуб предоставляет услуги иппотерапии. На территории клуба есть беседки, мангал и возможность поиграть в футбол.

Где: Киев, ул. Деснянская,16

Обучение верховой езде: КСК "Боливар"

Познакомиться поближе с удивительными животными можно в конно-спортивном клубе "Боливар", который находится в Киевской области. Клуб был основан еще в 2001 году и главными его направлениями являются конкур, выездка и конные пробеги. Двери клуба открыты как для профессионалов, так и для новичков. Даже самые маленькие наездники смогут обучиться верховой езде, ведь среди учебных лошадей есть шотландский пони. Также в клубе можно заказать фотосессию, а для владельцев лошадей предоставлен широкий спектр услуг по уходу и присмотру за животным.

Где: c. Здоровка, ул. Щорса, 114, Васильковский район

Где в Киеве покататься на лошадях / Иллюстративное фото
Где в Киеве покататься на лошадях / Иллюстративное фото
Фото: unsplash.com

Конные прогулки в Киеве: конно-прогулочная база "Набег"

Здесь можно покататься на лошадях со своими друзьями или целой семьей. Опытный инструктор поможет новичкам всего за несколько занятий начать ездить верхом и влюбиться в прекрасных животных. Можно отправиться на разовую конную прогулку по лесу, взять индивидуальный урок обучения верховой езде, а также приобрести абонементы на 10 занятий. Конно-прогулочная база также предоставляет услуги заказа кареты или экипажа и работу на детских праздниках и корпоративах.

Где: ул. Вышгородская, 85в

Ранее мы рассказали, где можно в Киеве посмотреть кино под открытым небом.

Все подробности в спецтеме Чем заняться на карантине: проводим время с пользой

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Как нескучно отпраздновать 8 Марта — 5 идей Выходные дни и праздники в марте 2021 года в Украине Почему бездельничать иногда полезно: какая лень во благо
отдых развлечения выходные лошади где покататься
Реклама

Новости партнеров

Куда пропала и как сейчас выглядит телеведущая Слава Фролова
Куда пропала и как сейчас выглядит телеведущая Слава Фролова
Участники популярных украинских шоу, сменившие пол: фото
Участники популярных украинских шоу, сменившие пол: фото
Ани Лорак шокировала гигантской грудью
Ани Лорак шокировала гигантской грудью
Alyona Alyona показала все свои прелести в откровенном купальнике
Alyona Alyona показала все свои прелести в откровенном купальнике

Популярные статьи

Сегодня, 11:20Вкусно

Салаты на 8 Марта: 5 праздничных рецептов

Сегодня, 05:25Психо

Гороскоп на сегодня 4 марта: у Раков появятся сторонники, а Стрельцам полезно промолчать

Вчера, 21:43Психо

Какие цветы дарят на 8 Марта любимым женщинам

Вчера, 18:43Фаново

8 Марта: история и значение женского дня

Вчера, 17:43Вкусно

Торты на 8 Марта: 5 праздничных рецептов

Вчера, 16:22Вкусно

Рецепт на 8 Марта: маки-роллы с лососем и огурцом

Вчера, 15:30Звездно

Одна из участниц грандиозного шоу "Маска" беременна. Причем здесь Олег Винник?

Вчера, 13:22Звездно

Кондратюк о Добрынине на российском "Холостяке": Подумал задницей

Вчера, 11:41Звездно

Супруга DZIDZIO о проблемах в браке: Он всю ночь может не ночевать дома

Вчера, 05:35Психо

Гороскоп на сегодня 3 марта: Скорпионы сразят всех своей непредсказуемостью, а Рыбам придется повоевать с ленью

2 мартаЗвездно

Оля Полякова с супругом поздравили дочь с 16-летием. Смотрите, какой сюрприз устроили! (видео)

1 мартаВкусно

Завтраки весны: 5 полезных и легких рецептов

1 мартаЗвездно

"Не повторяйте дома": Оля Полякова кардинально сменила имидж к весне (фото)

1 мартаВкусно

Готовимся к Масленице: 12 начинок для блинов для каждого знака зодиака

1 мартаЗвездно

Мама Королевой обвинила Малахова в изменах Тарзана: "Все выглядело мерзко"

1 мартаЗвездно

Пономарев, DZIDZIO, Пивоваров и ALEKSEEV спели вместе. Предупреждаем, видео может вызвать слезы

Новости партнеров

Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
Крутоголов выдал всю неприятную правду о работе с "Кварталом"
Крутоголов выдал всю неприятную правду о работе с "Кварталом"
Седокова устроила скандал в эфире шоу Галкина
Седокова устроила скандал в эфире шоу Галкина
Ксения Мишина позировала в откровенном купальнике на пальме
Ксения Мишина позировала в откровенном купальнике на пальме
Мейхер зажгла на сцене "Голосу країни"
Мейхер зажгла на сцене "Голосу країни"
К Ющенко никто не повернулся на "Голосе країни-11"
К Ющенко никто не повернулся на "Голосе країни-11"
Олег Винник рассказал о страшной аварии
Олег Винник рассказал о страшной аварии
Полуголая Джессика Альба снялась на обложку глянца
Полуголая Джессика Альба снялась на обложку глянца

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять