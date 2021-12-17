Куда полететь на Новый год-2022 без паспорта вакцинации: 5 стран, где рады каждому

Расскажем о странах, где отдыхала Тина Кароль, Дональд Трамп, Дженнифер Лопес и другие селебретис. Устройте себе звездное празднование Нового года!

Вы до сих пор не вакцинировались, но мысль о праздновании Нового года не дает вам покоя? Мы вместе с тревел-экспертом Мариной Плисак, расскажем о 5 странах, где туристов из Украины радостно встречают без прививки и кто из звезд там отдыхает. Выбирайте свое направление и готовьтесь к поездке! Если планируете лететь в Париж, то узнайте, сколько необходимо заплатить за новогоднюю ночь в отеле с видом на Эйфелеву башню.

Тревел-эксперт Марина Плысак / Фото: пресс-служба

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Полетели на Сейшельские острова

Их обожает Тина Кароль, которая успела насладиться природой Сейшельских островов еще до Нового года-2022. У вас есть возможность отправиться туда на один из 44 островов существующих на архипелаге. И без паспорта вакцинации сможете отметить там начало нового года. Как вам идея?

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Но учтите 3 правила перед планированием отдыха:

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сделайте ПЦР-тест за 72 часа до прилета в страну.

ПЦР-тест должны сделать все туристы, учитывая младенцев и детей до 18 лет.

оформите медицинское страхование, которое покроет возможное лечение COVID-19, изоляцию и карантин.

И приготовьте кошелек, ведь отдых на Сейшельских островах – это не об экономии.

В 3* отеле за отдых для двоих на 5 дней заплатите от 60 тысяч гривен. Питание в прайс не включено. Тревел-эксперт отметила, что это бюджетная цена для отдыха в стране. Если хотите тур хотя бы с завтраками, заплатите от 70 тыс. гривен.

За отдых в 4* отеле для двоих на 5 дней заплатите от 86 тыс. грн. В сумму учтены завтраки и ужины.

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В премиальном 5* отеле за отдых для двоих на 8 дней должны будете отдать от 97 тыс. грн. В цену учтены завтраки. Если вы любители услуги "Все включено", то готовьте как минимум 387 тыс. гривен за аналогичные условия отдыха, но с безлимитом на еду.

Далее – Доминиканская республика, которую любят богачи

В экзотической Доминикане обожает отдыхать миллиардер Дональд Трамп. Вы можете встретить его с коктейлем на элитном курорте Кап-Кана, где играют в гольф, а затем уезжают кататься на собственных яхтах. Ох, эти "игрушки" богачей.

Певица Дженнифер Лопес, Кристина Агилера, Бейонсе, а также рэпер Jay-Z и актер Вин Дизель не раз загорали в Доминикане. Вероятно, первые дни Нового года планируют провести здесь.

/ Фото: Unsplash

Украинские туристы не отстают от селеб. И не первый месяц летят сюда, потому что условия въезда радуют: паспорт вакцинации не нужен, а также ПЦР-тест. Но учтите, что в стране продолжает действовать комендантский час.

Среди обязательных правил для въезда:

Заполнить перед прилетом электронную форму. Рекомендуется это сделать в течение 72 часов до вылета.

После перечисленных звездных отдыхающих вы не удивитесь ценам в Доминиканской республике, которые выше, чем на Сейшельских островах.

За бюджетный отдых на 5 дней для двоих в 3* отеле заплатите от 95 тысяч гривен. В прайс учтены завтраки.

За отпуск для двоих на 5 дней в 4* отеле заплатите от 153 тыс. грн. В прайс учтены завтраки.

За премиальный отдых в 5* отеле с услугой "Все включено" для двоих на 6 дней заплатите от 155 тыс. гривен. Если у вас состояние, как у Дональда Трампа, то забронируйте 5* отель люкс-класса на 8 дней. Но оплатите 277 тыс. гривен! И будете наслаждаться только завтраками, ведь ужины и обеды не учтены.

Идеальные Мальдивы тоже в списке

Украинская певица Оля Полякова недавно вернулась из сказочных Мальдив. Она как и большинство селеб оценила идеальный песок, обслуживание и приватность отдыха.

Отправляйтесь сюда праздновать Новый год, если любите спокойствие и уединение. Но не ждите зажигательных вечеринок на праздник, как в Лас-Вегасе. Их здесь нет, зато есть приятные условия для въезда украинцам.

/ Фото: Pixabay

Учтите два правила для въезда в страну:

турист должен предъявить отрицательный результат ПЦР-теста. Его необходимо сделать за 96 часов до вылета.

необходимо заполнить электронную "Декларацию о состоянии здоровья путешественника" за 24 часа до вылета.

Премиальное празднование Нового года на Мальдивах может стать самым лучшим в вашей жизни. Но должны будете заплатить, как за несколько туров в Египет.

За отдых в 3* отеле для двоих в течение 5 дней заплатите от 50 тысяч гривен. В цену учтены завтраки.

Если планируете жить в 4* отеле для двоих в течение 6 дней с завтраками, то за тур заплатите от 59 тыс. гривен.

Туры с проживанием в премиальных 5* отелях для двоих на 6 дней стоят от 77 тыс. грн. В прайс учтены только завтраки.

Танзания – еще одна страна, встречающая туристов без паспорта вакцинации

Если хотите отпраздновать Новый год-2022 в экзотической стране не за все деньги мира, то улетайте в Танзанию. На одном из курортов успела отдохнуть украинская певица Анна Тринчер со своим скандальным парнем Александром Волошиным.

/ Фото: Pexels

Туристам, желающим насладиться отдыхом в Танзании, необходимо перед вылетом:

предъявить отрицательный результат ПЦР-теста. Его необходимо сделать за 96 часов до вылета.

заполнить медицинскую онлайн-форму за 24 часа до вылета.

Цены на отдых в стране приятнее, чем на Мальдивах. Но выше прайса на туры в Египет.

За тур для двоих с пребыванием в 3* отеле в течение 5 дней с завтраками заплатите от 35 тыс. гривен.

Отдых в 4* отеле для двоих в течение 5 дней с завтраками будет стоить от 52 тыс. грн.

Если хотите более премиальный отдых в 5* отеле с услугой "Все включено" для двоих на 7 дней, то заплатите от 136 тыс. гривен. Это вам не Египет, но о нем дальше.

Завершим празднованием Нового года в Египте

Звезд по Египту путешествует меньше, чем на Мальдивах, Сейшелах, в Танзанию и Доминиканскую республику. Отпуск здесь может позволить себе каждый. Правда, цены на туры повысили по меньшей мере на 30% по сравнению с осенним сезоном. Но туристов прайс не пугает, потому что самое важное – возможность въезда без паспорта вакцинации.

/ Фото: Pexels

Надо соблюдать только одно правило для въезда:

Предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не ранее, чем за 72 часа до прибытия.

Что по ценам на отдых для двоих в отелях с услугой Все включено?

За пребывание в 3* отелях в течение 5 дней заплатите от 17 тыс. грн.

В 4* отелях – от 25 тысяч гривен. В премиальном 5* отеле цена за отдых стартует от 32 тыс. грн.

Узнайте также об идеальных местах в Украине для празднования Рождества-2022.