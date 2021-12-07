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Это шутка? Сколько стоит новогодняя ночь в номере с видом на Эйфелеву башню

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS
7 декабря, 12:56
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Бюджетных цен ждать не стоит, ведь в одной из гостиниц отдыхал футболист Лионель Месси. А за невероятный вид люди готовы и 99 тыс. гривен отдать
Сколько необходимо заплатить за новогоднюю ночь в номере с видом на Эйфелеву башню
Сколько необходимо заплатить за новогоднюю ночь в номере с видом на Эйфелеву башню

Хотите запомнить празднование Нового года-2022 на всю жизнь? Арендуйте номер в Париже с видом на Эйфелеву башню! Но с кругленькой суммой придется попрощаться. Ведь за "вау" виды на архитектурный памятник заплатите немало. Мы с тревел-экспертом Мариной Плисак расскажем о 5 эксклюзивных гостиницах, где хочет поселиться каждый хотя бы на день.

Если планируете праздновать Новый год в экзотических странах, то читайте нашу предыдущую статью.

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Тревел-эксперт Марина Плысак
Тревел-эксперт Марина Плысак / Фото: пресс-служба

Поселились бы в Shangri-La Paris за 99 тыс. гривен в сутки?

Звезды и миллиардеры празднуют Новый год в 5-звездочном отеле Shangri-La Paris. И нечему удивляться, ведь помещение отеля – это бывшая резиденция принца Роланда Бонапарта. Еще там находится один из ресторанов Мишлен, который служит "магнитом" для гурманов.

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Но больше всего привлекает посетителей вид на Эйфелеву башню из окна люксовых номеров. Хотите отпраздновать Новый год в номере люкс с террасой и "вау" видом на башню? Заплатите минимум 99 тыс. гривен.

За эти деньги вы получите комфортабельный номер на 70 м², где разместятся три человека. Еда не учтена в сумму, поэтому на бесплатное шампанское 31 декабря не надейтесь. И на завтрак 1 января тоже, ведь он платный – примерно 2 тыс. гривен за одну порцию.

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Но бесплатные завтраки гостям отеля не нужны, ведь каждый из них имеет собственное состояние. К примеру, аргентинский футболист Лионель Месси, которого не раз видели в отеле.

Дальше – 5-звездочный отель Marignan Champs-Elysées

Отель Marignan Champs-Elysées находится в 2 мин. ходьбы от Елисейских Полей. Но и отсюда увидите Эйфелеву башню из собственного двухместного номера, который пафосно назвали "Престиж". Цена его – примерно от 25 тыс. гривен в сутки.

5-звездочный отель Marignan Champs-Elysées
5-звездочный отель Marignan Champs-Elysées / Фото: booking.com

За эти деньги предлагают номер на 34 м² без роскоши и помпезности в стиле минимализма. И, конечно, вид на парижскую красавицу. Но будет вам виднеться только верхушка башни. Завтрак в сумму также не учли, как и шампанское на Новый год. За утренний завтрак заплатите около тысячи гривен за одного.

5-звездочный отель Marignan Champs-Elysées
5-звездочный отель Marignan Champs-Elysées / Фото: booking.com

Как насчет Résidence Charles Floquet, где вы попрощаетесь только с 27 тыс. гривен?

4-звездочный отель Résidence Charles Floquet находится в 50 метрах от Эйфелевой башни. Да, цены здесь "приятнее", чем у Shangri-La Paris. Но вид не менее фантастический.

Здесь рекомендуем арендовать пентхаус с четырьмя спальнями, где разместится 8 человек. Его прайс за сутки – приблизительно 27 тыс. грн. Вы оцените высокие потолки и утонченный дизайн апартаментов. Но больше всего вас удивит балкон с видом на Эйфелеву башню.

Дальше – 4-звездочный отель Pullman Paris Tour Eiffel

От Pullman Paris Tour Eiffel до Эйфелевой башни 5 минут ходьбы, поэтому цены здесь тоже "приятные". А вы как хотели! Прайс на номера похож на те, что в отеле Résidence Charles Floquet.

Большинство людей "охотится" за фешенебельным люксом с балконом и видом на на Эйфелеву башню. Никто и не сомневался, что он в спросе. Вы только посмотрите на этот вид!

Кажется, мы нашли идеальное место, где следует открывать шампанское в 23:59. Но сначала нужно заплатить от 22 тыс. гривен в сутки за проживание в люксе с балконом и невероятным видом. Есть хорошая новость: завтрак входит в стоимость.

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Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS Больше статей автора
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