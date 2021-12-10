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Лучше Буковеля: ТОП-3 аутентичных места в Украине для празднования Рождества

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
10 декабря, 10:42
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Расскажем, где и как отпраздновать незабываемое Рождество не за все деньги мира
ТОП-3 места для празднования Рождества
ТОП-3 места для празднования Рождества

Пока вы думаете, где отметить Новый год-2022, мы нашли классные места для празднования Рождества. И с тревел-экспертом Татьяной Кихно расскажем о ТОП-3 направлениях в Украине, куда стоит поехать на праздник. И главное – не потребуется тратить тысячи (как в Буковеле), чтобы незабываемо отдохнуть. После прочтения статьи вы удивитесь и спросите "А так можно было?" и выберете своего фаворита. Поехали!

Тревел-эксперт Татьяна Кихно
Тревел-эксперт Татьяна Кихно / Фото: пресс-служба

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Поехали на Закарпатье в село Ясиня

Знали ли вы, что "туристическая Мекка" зимой – это поселок Ясиня? Он находится в 27 км от Буковеля. А еще в 10 км от Драгобрата, куда едут отдыхать любители лыжного спорта. К счастью, цены здесь более приятные, чем на двух упомянутых курортах.

Опытные туристы, путешествующие по Украине зимой, выбирают Ясиня для отдыха. Ведь цены на услуги бюджетные, а до популярных курортов ехать менее часа. Здесь премиальные номера не ищите, их нет – приезжие живут в аутентичных усадьбах или скромных отелях.

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Путешественники в Ясине наслаждаются горными видами и гостеприимством местных. Среди активностей – экскурсии, например, катание на джипах или поездки в соседние города (Коломыя, Верховина или Манява). Когда им хочется более экстремального отдыха, они едут на соседние курорты. Приезжайте сюда на Рождество с семьей и отпразднуйте праздник незабываемо не за все деньги мира.

Какие цены на отдых в Ясине на Рождество?

Жилье: за проживание в садыбе для одного с двухразовым питанием заплатите от 400 гривен, в стандартном номере – от 600 гривен, а полулюксе – от 750 гривен.

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Еда: за порцию обеда заплатите от 80 гривен.

Традиционный ужин на Рождество: за трапезу с шоу-программой в садыбе заплатите от 500 гривен за одного. Если вы живете с компанией в коттедже или мини-отеле, заселенном только вами, то хозяйка по договоренности приготовит 12 рождественских блюд. За домашний прием заплатите от 250 гривен за человека.

Активности: катание на джипах – от 400 гривен за человека, экскурсия в Маняву – от 300 гривен, а в Коломыю или Верховину – от 450 гривен за одного.

Трансфер: в Буковель – от 70 гривен в две стороны, а Драгобрат – от 150 гривен в две стороны.

Далее – Полтава

Все помнят первую книгу Николая Гоголя "Вечера на хуторе близ Диканьки"? Если да, то приезжайте на Рождество в Полтаву, чтобы увидеть, как фрагменты из сюжета оживают. Ведь на праздник в городе и районе устраивают театрализованные экскурсии, где не обходится без актеров в амплуа черта или Солохи.

Гастровечера – это еще одна активность в городе на Рождество. Рекомендуем попробовать местные клецки, а еще продегустировать самогонку. Из Полтавы также едут в соседние города на экскурсии, например, Миргород или в села Диканька и Большие Сорочинцы.

Какие цены на отдых в Полтаве на Рождество?

Проживание: за номер в 3* отеле для двоих с завтраками заплатите 1200 гривен.

Еда: дегустация самогонка для одного – 50 гривен, а порция галушек по аналогичному прайсу. Обед стоит от 120 гривен за порцию, а ужин – от 150 гривен.

Традиционный ужин на Рождество: за 12 аутентичных блюд в заведении заплатите примерно 800 гривен.

Активности: экскурсия в село Диканька – от 150 гривен за одного. В село Большие Сорочинцы и город Миргород – от 350 гривен.

В завершение – Каменец-Подольский

Каменец-Подольский называют городом семи культур, поэтому за вдохновением и перезагрузкой люди едут сюда отовсюду. Особенно на Рождество и Новый год. Но существует проблема: найти свободное место в отеле во время праздников – редкость. Но вам удастся, если забронируете их преждевременно.

Каменец-Подольская крепость – первое место, которое стоит посетить, чтобы понять вайб города Запланируйте не типичную экскурсию: по предварительной договоренности можно посетить крепость вечером в компании экскурсоводов в тематических костюмах, которые расскажут мистические истории о крепости.

Архитектура в центре города – это еще один аргумент, почему сюда возвращаются туристы. Ведь узкие романтические улочки с уютными кафе невозможно забыть. Прогулка по них напоминает один из городов Европы, где время остановилось.

Мосты, мимо которых вы будете проходить, – это отдельный вид искусства. Наиболее популярный – Замковый мост, который является самым длинным в Каменец-Подольском.

Приезжайте сюда праздновать Рождество, если любите активно проводить время и без экскурсий не представляете пребывания в новом городе. К слову, некоторые туристы заказывают экскурсии в соседние города или едут кататься на лыжах в горнолыжный комплекс "Солнечная долина" (с. Бояны).

Какая цена на отдых в Каменец-Подольском на Рождество?

Проживание: за номер в отеле для двоих с учетом завтрака заплатите от 1200 гривен.

Еда: за обед для одного заплатите примерно 140 гривен, а ужин – от 130 гривен.

Традиционный ужин на Рождество: за 12 аутентичных блюд в заведении заплатите примерно 500 гривен.

Активности: экскурсия в Черновцы – от 250 гривен за одного, в Бакоту – от 300 гривен, а в крепости, которые находятся в городе Хотин или селе Жванец, – от 200 гривен за одного. Прайс за один подъем в горнолыжном комплексе "Солнечная долина" – от 50 гривен.

Узнайте также о ТОП-5 направлениях в Европе для празднования Нового года-2022.

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Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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