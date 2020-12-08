Google услышал наши "на-на-э-ла-ла"! ТОП-10 лучших "безымянных" хитов 2020 года

Все эти песни юзеры очень часто искали в 2020 году

Недавно Google презентовал функцию поиска песен с помощью голосового ассистента. Не будем скрывать – эта опция очень понравилась меломанам. Ведь теперь не нужно мучительно вспоминать: "А где я раньше слышал эту песню?". Просто напеваете мелодию – и вуаля.

Издание Billboard даже опубликовало список ТОП-100 "безымянных" хитов, которые люди очень часто искали с помощью напевания в 2020 году.

Ниже – 10 самых популярных из них.

1. Lil Nas – Old Town Road

2. Rick Astley – Never Gonna Give You Up

3. Tonce and I – Dance Monkey

4. Gabby Barret – I Hope

5. Imagine Dragons – Believer

6. Machine Gun Kelly – Swing Life Away

7. Lewis Capaldi – Before You Go

8. Big Stunt – Capitalize off pain

9. AJR – Bang

10. Kendrick Lamar – Sing About Me, I'm Dying Of Thirst

Напомним, ранее было названо количество слушателей, которые скачивают музыку нелегально.

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Кроме этого, компания Google запустила новую социальную сеть Keen.

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