Google услышал наши "на-на-э-ла-ла"! ТОП-10 лучших "безымянных" хитов 2020 года
Все эти песни юзеры очень часто искали в 2020 году
Недавно Google презентовал функцию поиска песен с помощью голосового ассистента. Не будем скрывать – эта опция очень понравилась меломанам. Ведь теперь не нужно мучительно вспоминать: "А где я раньше слышал эту песню?". Просто напеваете мелодию – и вуаля.
Издание Billboard даже опубликовало список ТОП-100 "безымянных" хитов, которые люди очень часто искали с помощью напевания в 2020 году.
Ниже – 10 самых популярных из них.
Напомним, ранее было названо количество слушателей, которые скачивают музыку нелегально.
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Кроме этого, компания Google запустила новую социальную сеть Keen.
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