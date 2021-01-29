Чешка занялась сексом с грабителем, чтобы выиграть время до приезда полиции (фото)

У мужчины конфисковали все награбленное и отвезли в участок

36-летняя чешка занялась оральным сексом с 24-летним сербом, пытающимся ограбить заправку в Братиславе. Таким необычным образом женщина хотела выиграть время до приезда правоохранителей, пишет издание Noviny.

По словам очевидцев, подозреваемый вошел в магазин на заправке и потребовал у кассира отдать ему все деньги. Пока грабитель разбирался с сейфом, кассир выбежал на улицу через черный ход и вызвал полицию. В этот момент на заправку зашла чешка. Она увидела преступника и решила его задержать.

Прибывшая на место происшествия полиция застала полураздетого вора и женщину лежащими на полу. "Он теперь ваш. Я уже больше не могу", – сказала она полицейским.

У мужчины конфисковали все награбленное и отвезли в участок. Теперь его ждет суд.

Мотивы самоотверженной жительницы Чехии пока доподлинно неизвестны. Возможно, она решилась пожертвовать своей сексуальной свободой из-за страха, что мужчина причинит ей боль. Также нельзя исключать версию, что она удовлетворяла серба за деньги.

Расследование продолжается.

Напомним, ранее женщина спаслась от маньяка благодаря мнимой болезни.

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