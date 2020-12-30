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15 непослушных котов, которые обожают уничтожать новогодние елки (фото)

Сегодня, 15:27

Пушистики пытаются залезть на верхушку, перегрызают гирлянды и сбрасывают на пол игрушки

Новогодняя елка – это не только радующий глаз праздничный атрибут, но и "красная тряпка" для кошек. Пушистики пытаются залезть на верхушку, перегрызают гирлянды, сбрасывают на пол игрушки, а иногда и сами падают вместе с елкой.

Как недавно выяснилось, этому есть научное объяснение. По словам исследователя кошек из Школы ветеринарной медицины Калифорнийского университета (США) Микеля Дельгадо, домашние кошки в целом отличаются острым любопытством, поэтому они просто не могут не интересоваться таким чужеродным для квартиры объектом, как рождественская елка.

"Елка пахнет улицей, и этот факт, безусловно, привлекает внимание котов. Не стоит забывать и о том, что елка – это, в первую очередь, дерево. А кошки просто созданы для того, чтобы запрыгивать на деревья", – отметил Дельгадо.

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Ученый добавил, что елка в глазах кота – это отличное место для укрытия и обзора всей своей территории.

Поскольку ваши попытки спасти новогоднее дерево от домашних любимчиков, скорее всего, закончится фиаско, мы советуем вам просто посмеяться над этим.

1. Каков Новый год на вкус?

Фото: Reddit | Bordeauxjk

2. За минуту до...

Фото: Reddit | Bordeauxjk

3. Это победа!

Фото: Reddit | Bordeauxjk

4. Любопытный котик

Фото: Reddit | Bordeauxjk

5. Покоритель мира

Фото: Reddit | Bordeauxjk

6. Делает вид, будто бы он здесь ни при чем

Фото: Reddit | Bordeauxjk

7. Начинающий альпинист

Фото: Reddit | Bordeauxjk

8. Сколько радости перед Новым годом

Фото: Reddit | Bordeauxjk

9. Играет в прятки

Фото: Reddit | Bordeauxjk

10. Устал бороться

Фото: Reddit | Bordeauxjk

11. Маскировка

Фото: Reddit | Bordeauxjk

12. Отошел на пять минут

Фото: Reddit | Bordeauxjk

13. Поймал на горячем

Фото: Reddit | Bordeauxjk

14. Ленивый котяра

Фото: Reddit | Bordeauxjk

15. Капитуляция врага

Фото: Reddit | Bordeauxjk

Напомним, британка из Ливерпуля по имени Сара Нельсон украшала елку к Новому году, а затем заметила, что ее котенок куда-то исчез. Взволнованная девушка долго искала своего питомца, прежде чем он попался ей на глаза. Тогда Сара сделала фото и предложила пользователям Facebook отыскать кота на фото.

Смотрите видео: как живут коты-богачи

Кроме этого, трендовым в Сети стало видео с котом, который случайно поджег свой хвост и спокойно смотрел на огонь.

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Источник: Сегодня
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